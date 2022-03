¿En dónde me perdí?

Y retomando la pregunta, me detengo un momento y recorro los caminos de esta gran ciudad y los recuerdos me transportan al año 1994, cuando se realiza el bloqueo para evitar el paso de sustancias a los EE.UU. Yo prestaba mis servicios profesionales en una organización de la sociedad civil en prevención y atención a usuarios de drogas, por el riesgo a infectarse de VIH, en aquel entonces Sida, cuando se diseminaron por toda nuestra ciudad las “tienditas, lugares de venta de sustancias adictiva por toda la ciudad”. Se incrementaron las muertes por sobredosis y buscamos ofrecer una intervención que facilitara la comunicación con los usuarios, familiares y autoridades para disminuir el acoso al adicto, considerando que la adicción es una enfermedad (de acuerdo con la NOM CIE 10), y brindarles una atención integral desde una visión humanista y buscando el respeto de sus derechos humanos. Hay que facilitar la comunicación asertiva y de justicia social, no podemos estigmatizar a quien ha tenido carencias que no le permiten encontrar su sentido de vida.

Se sigue apostando a una comunicación positiva entre todos los integrantes de la sociedad, que favorezca y facilite las relaciones humanas que nos conectan desde esa necesidad del ser más, que, de hacer, hay una respuesta de la autoridad punitiva, persecutoria, como una forma de detener el consumo y trasiego de drogas.

Estamos en el 2010 y la violencia nos está rebasando, las venganzas por diversas causas estaban ocurriendo, afectando a toda la población. Se visualiza el incremento de esa violencia y se ofrece acompañamiento tanatológico a la población del suroriente, quien acude para ser escuchada y poder entender por qué su familiar fue asesinado; pregunta sin respuesta, pero con la certeza de ser escuchadas desde el dolor, la impotencia, culpa, resentimiento hacia una autoridad que la ve insensible al dolor que se está viviendo. Y ocurre un evento que trasciende fronteras: el asesinato de varios jóvenes en Villas de Salvárcar, que visualiza a Ciudad Juárez como la más violenta en nuestro país. Más respuesta a la violencia con violencia, y aunque se habla de una justicia social, derechos humanos, también se comienza a escuchar sobre una educación para la paz y una justicia restaurativa, incidir mas sobre en la defensa de los derechos humanos y la atención a las víctimas de esta violencia. Se instalan la Mesa de Seguridad, Mesa de Salud, entre otras, con el objetivo de atender a todas las víctimas de esta violencia. Y se inició una serie de reuniones con las autoridades municipales estatales y federales. Y se formaron organizaciones de la sociedad civil para brindar ese apoyo que tanta falta estaba haciendo en nuestra ciudad. Fue una lucha que dejó mucho dolor, pero a la vez muchos aprendizajes, como darnos cuenta de que Ciudad Juárez es una ciudad resiliente, que a pesar de tantas adversidades se ha levantado una y otra vez a seguir adelante, con diversas heridas y buscando respuestas.

Una de esas organizaciones es Cefic, que inicia actividades en el 2012 y ha dedicado su tiempo, esfuerzo, personal, a recorrer las diferentes colonias, instituciones, iglesias y llevar a cabo talleres de atención a víctimas desde la tanatología, resiliencia comunitaria, psicología, desarrollo humano y, muy importante, educación para la paz y justicia restaurativa. Requiere un conocimiento introspectivo del ser humano, una comunicación empática y un conocimiento más amplio de lo que es la comunicación comprensiva y la comunicación humana.

Se puede seguir escribiendo más sobre la escalada de violencia que está viviendo nuestra ciudad y no terminaríamos, pero lo que sí es claro es la preocupación por cómo se están presentando estos eventos cíclicos, pero que últimamente se ha estacionado, ocasionando un incremento en la depresión. Ahora, con esta reflexión es importante lo siguiente:

Centrada en nuestra ciudad y en la importancia de tener la información completa de lo que significa la cultura de la Paz y dónde se conectan las diferentes formas de comunicación, está la importancia de crear una vinculación con organizaciones de la sociedad civil, personas que están dedicando su tiempo y conocimientos, residentes de la comunidad, autoridades, académicos con experiencia en educación para la Paz y contribuir en trasmitir la información de lo que es la justicia restaurativa. Y Cefic, que está comprometido con esta sociedad juarense, busca encontrar los elementos para tener una intervención más asertiva para mejores resultados.

