¿En dónde me perdí?

Continuando con esta reflexión, asumo que hay que tomar acciones, no se puede dejar en un pensamiento nada más, nuestra sociedad requiere de alternativas para darle un mejor sentido a sus vidas, llenar ese vacío existencial, sentirse reconocido. ¿Cómo hacerlo? Eso me lleva a un recorrido por la historia de mi vida en esta bella ciudad.

Al inicio fue buscar a personas vulnerables de adquirir VIH-Sida y por supuesto los candidatos fueron usuarios de drogas, sexoservidoras, personas con otra orientación sexual diferente a la reconocida por la sociedad. Pero al caminar sus pasos concluyo que no es así, toda la sociedad somos responsables del control y/o incremento del mismo. He aprendido bastante de ese ser humano que busca encajar en esta sociedad tan excluyente, que la comunicación respetuosa y asertiva es fundamental para vivir un proyecto de vida diferente, escuchado por personas que le apuestan al cambio, con un intercambio verbal y no verbal, comprometido a brindar una justicia restaurativa en lo emocional, que les dé sentido a sus vidas.

PUBLICIDAD

En 1994, las autoridades del momento consideraron crear un bloqueo para evitar el cruce de las drogas a los EE. UU, ya que nuestro país es puente para el trasiego. Pero se quedó con nuestros jóvenes y adultos que se sentían carentes de afecto, encontrando en su consumo un momento mágico para olvidar lo que no era agradable para su vida.

Al mismo tiempo, se visualizaron las muertes por feminicidio a nivel internacional, encontrando otra afectación a nuestra sociedad en nuestro lado vulnerable: ser mujer y defenderse tenía un costo llamado muerte, y seguimos viviendo este flagelo y una autoridad rebasada.

Pero del 2009 al 2013 se presenta la violencia en toda su magnitud, y la respuesta es responder con violencia, de la que todavía no salimos. ¿Cuándo podremos sentarnos para hablar de Justicia Restaurativa y Educación para la Paz? Esto da para más.

----------------------------

Cultura por la Paz es un proyecto de El Diario de Juárez en alianza con el Tecnológico Nacional de México, campus Juárez; el Comité de Pacificación y Bienestar Social (Copabis), y el Centro Familiar para la Integración y Crecimiento A. C. (CFIC).