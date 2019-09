En deuda con el magisterio

Uno de los sectores más queridos y más respetados en nuestra sociedad es sin duda el de los maestros; ellos otorgan su vida entera por el aprendizaje de nuestros hijos, ellos complementan aquella tarea que nos corresponde a los padres pero que muchas veces nos falta; los mandamos a la escuela sin esas provisiones y son ellos los que tienen que cargar en buena medida con sus deficiencias. También se encargan de encaminar a los buenos estudiantes a un nivel superior, se capacitan constantemente para ello y buscan la manera de llevarlos siempre adelante.

Claro que hay excepciones, pero todos estamos seguros que son los menos los que llegaron ahí, al aula, sin estar preparados para su función, la gran mayoría está del otro lado, y por ellos vale la pena que metamos las manos cuando lo necesitan, quienes estamos en condición de hacerlo, porque se trata no sólo de ellos mismos y sus familias, sino la de nuestros hijos, la del futuro de nuestro país.

El magisterio es también uno de los sectores que más apoyo debería recibir de los gobiernos, pero en el Estado de Chihuahua no únicamente se les niega, se les escamotea la solución a sus problemas, sino que la autoridad misma en el estado los reprime cuando manifiestan sus inconformidades, les niega el apoyo que necesitan cuando se los piden, pero también cuando es justo y necesario. Ya son varias las ocasiones en que este Gobierno encabezado por Javier Corral Jurado les responde con violencia a las maestras y maestros que acuden a las oficinas a manifestarse, y son muchísimas más las veces que en corto se les niega el aumento, se les retira la plaza o simplemente se ignora sus peticiones sobre las condiciones laborales.

La reflexión surge luego de la reciente detención de maestros que protestaban afuera de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, por no haberse respetado los exámenes de colocación, por la falta de transparencia en la asignación de plazas, la respuesta más diplomática del gobierno estatal fue la agresión. Cuando es justa la exigencia, cuando son libres los maestros recién egresados de la normal y quienes así lo consideren de expresar sus ideas, pero este gobierno no piensa igual, pues su gobernador se ha convertido en un tirano.

Para quien encabeza las riendas de la administración estatal solamente son justas las manifestaciones, protestas, marchas o plantones cuando él las encabeza, allí es cuando todas las leyes se deben respetar, todo mundo debe saber que él es libre de hacerlo, “así lo dice la Constitución”. Pero ¿qué pasa cuando algún ciudadano hace lo propio pero en contra de alguna medida o directriz dictada por el gobernador?, el que se decía todo demócrata se convierte en la antítesis de su autoproclamado perfil, reprime con el garrote, desconoce y rehúye al reclamo, es intolerante a la crítica.

A lo largo de su administración Javier Corral ha cosechado muchísimos casos como éstos, baste con recordar cómo inicia este Gobierno: el 16 de octubre del 2016, a una semana y días de que tomara las riendas del Ejecutivo estatal, decenas de agentes estatales arribaron en la madrugada al primer cuadro de la ciudad, para acabar con una manifestación de transportistas. Hubo una detención del líder de los transportistas, no hubo diálogo, tampoco se intentó; el mandatario quiso demostrar como serían las cosas durante su gobierno, y así han sido, siempre prefiere la camorra a la conversación, al acuerdo.

En este año el gobernador ha demostrado su gusto por este procedimiento, le resulta más cómodo, en mayo pasado varios agentes estatales desarticularon la apertura de una brecha a la altura de la caseta Sacramento, a través de la cual cientos de ejidatarios del sector pretendían pasar para no estar pagando la garita de cobro toda vez que ellos viven en la zona y no tienen por que estar gastando en su tránsito diario, además la constitución los ampara, ellos son residentes de la zona y nadie les puede detener y menos cobrar en sus idas y venidas. Varias unidades estatales acudieron al lugar al momento de la apertura y a punta de golpes desalojaron a los ejidatarios dejando a varios de ellos heridos, en particular a los hermanos Gustavo y Delia Villegas.

También se recuerda el reciente desalojo de vecinos de la colonia Santo Niño, quienes protestaban ante trabajadores y maquinaria que envió el Gobierno para quitar las canchas de basquetbol y áreas deportivas que tenían los colonos para su esparcimiento, sin decirles nada. Ahí se construye ahora un centro de atención, y como ocurre con otras unidades deportivas o de atención del municipio, lo más probable que se cobrare una cuota a los interesados.

Lo más reciente es el desalojo frente al edificio Héroes de la Reforma, de empleados de telebachillerato, que reclamaban un aumento; hace una semana la detención de maestros que protestaban en las oficinas del Seech por el tráfico de plazas de maestros del estado.

Ese modus operandi se extiende a muchas acciones condenables de las policías estatales en todo en todo el estado. En junio pasado el periódico La Jornada publicó que desde que inició la administración de Javier Corral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido 144 recomendaciones por tortura a detenidos, 17 de ellas dirigidas en contra de agentes estatales.

El visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Carlos Gutiérrez Casas, y el director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Óscar Enríquez Pérez, señalaron que las autoridades estatales se han remitido únicamente a recibir las recomendaciones por parte del organismo defensor de los derechos humanos, pero sin actuar, sin procesar a nadie, sin garantía de solución.

Sobre lo anterior el mandatario guarda silencio mientras que el fiscal general César Augusto Peniche se encarga de desmentir públicamente los datos diciendo que se trata de una defensa legal por parte de los abogados de algunos de los detenidos, para que queden libres sus clientes, haciendo a un lado las recomendaciones que se basan en testimonios y pruebas que aseguran la comisión de un abuso, en ese caso la tortura.

El gobernador Javier Corral se ha olvidado por completo cuando él era el quien exigía se respetaran los derechos del manifestante, de la libertad de expresión; cuando señalaba a los gobernantes por hacer uso de la violencia para remediar conflictos. Ahora que él es protagonista de este quinquenio, tira esos argumentos por la borda y ante su incapacidad de gobernar con civilidad política, con dignidad ciudadana, acude al garrotazo, al enfrentamiento, y en su fuero interno él se sentirá justificado, otros en su caso, los gobiernos que representan deberían ser disueltos por el abuso de autoridad. Así de desfigurada o más bien incongruente es su concepción del ejercicio gubernamental.