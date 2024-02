En defensa de las instituciones

El pasado domingo, justo hace una semana, se llevó a cabo en nuestro país una manifestación ciudadana para defender las instituciones de este país, para defender la democracia.

El asunto no es menor porque es la tercera ocasión que estas agrupaciones sociales, ciudadanas, se manifiestan en favor de las libertades que están garantizados para todos los mexicanos en la Constitución, a través de la gestión de diversas instituciones autónomas e independientes, que deberían gozar de una total libertad de acción, pero hoy no es así.

Y es por eso que la sociedad mexicana a través de su libertad de expresión, de su garantía constitucional para expresar libremente su pensamiento, se han manifestado para exigir que nuestro país se respete la letra de nuestra Carta Magna.

El Zócalo de la ciudad de México se llena absolutamente total, la plancha del Zócalo, con aproximadamente 250 mil personas de acuerdo con las medidas que tiene la explanada del Zócalo de la capital, calculando aproximadamente cuatro personas por metro cuadrado que no es algo exagerado, si usted visualiza lo que es un metro cuadrado se dará cuenta que, efectivamente, cuatro personas es más o menos lo que se ve en todas las imágenes de ese día, cuatro personas por metro cuadrado, es lo que se ve en todas las imágenes y videos que han circulado de esa manifestación.

Pero, además, debemos contabilizar las personas que había en las calles que confluyen hacia el Zócalo de la capital, 20 de noviembre, 5 de mayo, 16 septiembre, Madero son las calles, cinco o seis calles, que confluyen a la plancha del Zócalo, cada uno de ellas aproximadamente también con base en las medidas en metros cuadrados que tienen, aproximadamente entre 20 o 30 mil personas cada una, porque hemos hablado de una manifestación de aproximadamente 500 mil personas en el Zócalo de la capital, no obstante que en otras ocasiones que también se ha llenado pero con manifestantes a favor de la cuatro o de Morena o del presidente de la República, se ha dicho que son 1 millón de personas.

Pero más allá de las cifras, más allá de lo de anecdótico que pueda representar la cantidad de personas que se manifestaron en el Zócalo de la capital el domingo pasado, lo verdaderamente trascendente y representativo es que esta manifestación se dio en todo el país, en 122 ciudades de las 32 entidades federativas de México, la sociedad salió a las calles, y esta vez si lo podemos decir así, salió a las calles de manera voluntaria y libre a manifestarse, y es lo que tiene preocupado seriamente al presidente.

No se trata de magnificar cifras, ciudades en donde la manifestación fue muy pequeña de hecho, se habla de qué en ciudad Juárez salieron a marchar marchar simplemente a manifestarse, algo así como 1.500 personas este domingo, hace una semana, lo que ha sido severamente criticado por quienes defienden o se manifiestan a favor de la 4T o de Morena.

Es cierto, en Cd. Juarez la manifestación que partió del El Punto hacia la Plaza de la Mexicanidad hacia la X, no representó arriba de 1,500 personas y eso ha sido motivo de crítica, de señalamiento y hasta de descalificación, aduciendo que en Cd. Juarez la oposición o el MOVIMIENTO CIUDADANO en favor de la defensa de los derechos, de las libertades y de la democracia, simplemente no tiene presencia.

Nada más falso que eso, porque si se trata de una encuesta, usted lo sabe, se trata de una medición estadística, un estudio o análisis demoscópico, para encontrar el sentir o la opinión de una comunidad, de un grupo, de una sociedad, o de una ciudad y en el caso de ciudad Juárez todas las encuestas que realizan las casas encuestadoras han tenido en el pasado en el presente y seguramente lo seguirán teniendo en el futuro, una muestra estadística no mayor a 600 cuestionarios, es decir, para una población de 1 millón 500 mil habitantes como es nuestra ciudad, es suficiente con encuestar a entre 400 y 600 personas para obtener la tendencia que se presenta en esta ciudad.

Bien, pongamos los puntos sobre las íes, en ciudad Juárez con una población de 1 millón 600 mil habitantes cerrémoslo a esa cifra, una manifestación de 1,500 personas es suficiente para establecer una tendencia hacia lo que ustedes quieran es una tendencia comercial, una tendencia social, una tendencia académica, o bien, una tendencia política entonces la manifestación del domingo pasado aquí en la ciudad por supuesto que marca un hito sobre todo en la participación social, que es lo que en este momento estamos destacando, los mexicanos, la sociedad civil, se movilizó el domingo pasado, no los partidos políticos, no los simpatizantes de un partido o otro, no los malquerientes de una tendencia o ideología política, no se movilizaron los ciudadanos, los mexicanos de a pie que sienten, que piensan que es un riesgo grande la elección del próximo 2 de junio, y se movilizaron, igual que se han movilizado los simpatizantes de la cuatro T, o de Andrés Manuel López Obrador en elecciones pasadas, a diferencia de qué hoy el presidente tiene un desgaste mayúsculo en su imagen.

Quién es piensen o crean que la elección está definida por las tendencias una encuesta estoy son manejan, cuidado, se pueden llevar una sorpresa.