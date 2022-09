Es septiembre, y el corazón se ensancha desde el momento en que arrancamos la hoja del calendario del 31 de agosto al 1 de septiembre, los ojos empiezan a reflejar con emoción el verde, blanco y rojo de las banderitas y los vestidos artesanales, los trajes de charro que vemos en las esquinas de las principales avenidas de la ciudad. Nos empiezan a parecer más sabrosas las enchiladas, el pozole, los tamales, los elotes con mantequilla, las tunas y los chiles en nogada. Los edificios se engalanan con el escudo del águila y el nopal que devora una serpiente hechos a relieve y en tono dorado para darle más realce a la ocasión, y las bandas gigantes de tela tricolor atraviesan el concreto de las paredes adornando plazas públicas, negocios, iglesias, escuelas y por supuesto, la presidencia municipal. Es un gusto pasar estos días frente a Catedral, con esa iluminación qué recuerda nuestra esencia.

En Ciudad Juárez empieza la patria, tal como la nombran los juramentos, los himnos, y poemas patrióticos: es humana, generosa, símbolo de la unidad, fiel a los principios de libertad, y creemos en ella porque sabemos que su risa envuelve un dolor callado.

Sabemos que pasamos por problemas económicos, culturales, políticos y educativos, que muchos piensan y aseguran que no vale festejo porque nuestro país y la ciudad están en declive, crisis y caos total, pero ¿y qué tiene? Es septiembre, y aunque nuestros maestros de historia nos digan que no existieron los niños héroes, que Juan Escutia no se tiró envuelto en la bandera, que los héroes de la independencia nunca dieron el grito en estas fechas ni en ninguna… ¡qué tiene! México es México, enorme desde Ciudad Juárez hasta Mérida y más allá de las fronteras donde se encuentran los que tuvieron que irse a vivir una cultura diferente por cuestiones de educación, trabajo, persecución o exilio.

México y su grandeza por geografía, latitud y la gente que la habita, empieza en Juárez, un pueblo grande de lucha constante, de gente trabajadora, que acoge, que invita, que celebra, que ama, que sufre y se levanta, que es criticado por la mala planeación en las vialidades, el tráfico y la extrema violencia, sin embargo, recibe cada día a cientos de extranjeros que buscan una nueva y mejor oportunidad de vida, miles de jóvenes y adultos se levantan por las mañanas para tomar el transporte público que los lleva a las maquiladoras donde se produce la materia prima, la herramienta, las piezas clave para ensamblar automóviles, producir medicamentos, aparatos eléctricos y tecnológicos de uso a nivel mundial. Juárez es grande por la cantidad de estudiantes que se preparan para convertirse en profesionistas de calidad, que, por sus conocimientos, innovaciones y aportaciones, encabezan puestos, títulos de revistas y publicaciones de investigación en economía, gastronomía, tecnología y sociedad en el extranjero. En su grandeza, Juárez lleva el sudor y la sangre de un pueblo lastimado, pero resiliente, fuerte y noble como ninguno.

Celebremos pues con gritos, con algarabía, mariachis, antojitos y papel picado multicolor, en honor a nuestros obreros, jornaleros, comerciantes, mujeres trabajadoras, que no se dan por vencidas y aprovechemos la temporada y la fecha para recordar y aplaudir las manos mágicas de tantos artesanos, que con imaginación, esfuerzo y destreza elaboran juguetes, dulces típicos, deshilados de sedas y textiles, bordados de tela con originales diseños y colores, jarros y figuras de cerámica, talavera, joyería de plata, oro y minúscula chaquira, rebozos y sarapes, ornamentos de palma, rebozos, piñatas, para obtener sustento a sus familias y llenar de orgullo a nuestro país.

Juguemos con los baleros y los trompos, con los títeres hechos de calcetines y trozos de madera, con los legendarios luchadores hechos de plástico y pintados a mano, dejemos que los pajaritos de la suerte saquen una pequeña carta que nos diga nuestro futuro o una frase de amor, escuchemos a los organilleros, a los músicos improvisados que vienen de pueblos lejanos recorriendo las calles con guitarras y tubas al ritmo de la música popular pidiendo unas monedas para subsistir.

La temporada y el receso en trabajo y escuelas es la oportunidad de buscar las series y documentales alusivas a la historia de México: la antorcha encendida, senda de gloria, el vuelo del águila, busquemos en la televisión comercial las películas clásicas a blanco y negro con Pedro Infante, Dolores del Río, Jorge Negrete y María Félix, las películas de acción del Santo y Blue Demon, las cómicas de Viruta y Capulina, de Tin Tan y los dramas de Libertad Lamarque, Marga López y Arturo de Córdova, los grandes ídolos de la época del cine de oro nacional, recordemos el arte en las producciones de Luis Buñuel, Emilio el Indio Fernández y la fotografía de Ismael Rodríguez.

Buen tiempo para escuchar a José Alfredo, Javier Solís, Antonio Aguilar, Vicente Fernández, Lucha Villa, Lola Beltrán, Juan Saizar, Cuco Sánchez, ¡que nos toquen el huapango de Moncayo, México en la piel, Canción Mixteca y el himno nacional!

Celebremos con emoción, en cada punto, en cada colonia, desde Anapra hasta el Valle de Juárez, que no falten honores a la bandera en cada familia, en cada escuela, en cada iglesia, ni el paso marcial de los contingentes del desfile cívico militar iniciando en el parque Borunda, pasando por la calle 16 de Septiembre y terminando en la presidencia municipal como era tradición.

Degustemos, tequila, sotol, tepache, pulque y tesgüino. Total, no vale nada la vida…

Los que nacimos y vivimos aquí, o los que adoptaron el lugar como propio, sabemos que Ciudad Juárez es número uno, digan lo que digan los demás ¡Viva México!