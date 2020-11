• En Chihuahua, clica del Estado de México

• Firmarán acuerdo precandidatos priistas

• Delegado guinda es pieza del presidente

• Pide ‘piso parejo’ pero no para él

Un cateo ficticio en Atizapán, Estado de México, se volvió noticia nacional entre abril y mayo de este año.

Un grupo de 50 agentes federales al mando de Armando Sánchez Gutiérrez, entonces director del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Fiscalía General de la República, irrumpió en una lujosa residencia que fue desvalijada. Todo quedó videograbado.

Un mes después de los hechos en el fraccionamiento Hacienda de Valle Escondido, la Fiscalía de Edomex capturó al jefe del GEO y a cuatro de sus elementos, en coordinación con la propia FGR.

La presión de la 4T fue porque el operativo hizo recordar los más negros episodios de las corporaciones policiacas en México. Eso ayudó a la detención y al proceso penal siguiente.

Pues bien, escoltas de ese jefe ministerial, dependiente de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, vinieron a parar a Chihuahua luego de su baja en la instancia federal.

Los trajo el secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz, el mismo que acaba de adquirir una camioneta blindada de siete millones de pesos mientras en los hospitales no hay ni para gasas.

La imagen de un reporte que se guarda celosamente en la Fiscalía del Estado puede verse en la edición digital de La Columna. Ahí aparecen nombres de nuevos mandos policiacos en Chihuahua, designados por García Ruiz, que antes fueron allegados a Sánchez Gutiérrez, al que en clave se identificaba como “Tauro” en la Ciudad de México.

La realidad es que se desconoce el grado de involucramiento de esos exescoltas del jefe federal en el falso cateo de Atizapán. Pero lo cierto es que Hilbert Ortiz, alias “Morgan”, era el encargado de la seguridad personal del funcionario y tenía a su cargo a José María Santana, alias “Pachuco”, y Ricardo Ojeda, alias “Edi”.

Todos hoy tienen grupos bajo su mando en la Comisión Estatal de Seguridad, pese a que causaron baja por pérdida de confianza de la Fiscalía federal.

En sus manos está ahora buena parte de la operatividad de una dependencia que sigue quedando a deber resultados.

***

Hoy estará en Chihuahua para hacerles manita de puerco a los aspirantes tricolores a la gubernatura, el secretario de Organización del PRI Nacional, Ricardo Aguilar Castillo, quien trae una intensa agenda de dos días por Chihuahua.

La idea con la que llega es sentar a todos por separado y medir el grado de lealtad de cada uno a las siglas que les han dado fama y fortuna; en muchos casos, impresionantes fortunas.

El también diputado federal aterrizará en la ciudad de Chihuahua para una reunión virtual con el Comité Directivo Estatal desde la casa del dirigente Omar Bazán.

Revisarán con él estructuras y analizarán la situación real del partido hacia la contienda 2021 que ya está a la vuelta de la esquina.

Después pasará la mayor parte del día en Cuauhtémoc. Por la tarde-noche atenderá asuntos muy domésticos de aspirantes locales.

Mañana es cuando se pone intenso el asunto. Tiene citados por separado a Adriana Fuentes, aspirante a la Presidencia municipal de Juárez, y con especial interés a los que aspiran por la candidatura a gobernador, como Alejandro Cano, Héctor “Teto” Murguía, Hugo Aguirre de Guachochi y al dirigente estatal, Bazán Flores.

A todos los aspirantes a la gubernatura, según los que amarraron la agenda, les va a dedicar entre 15 minutos y media hora para un café, o más si es necesario. Al parecer les va a pedir que con la mejor voluntad estampen su firma en una hoja donde se comprometan a mantener su lealtad partidista una vez que haya definiciones.

Porque Aguilar Castillo todavía no llega con decisiones tomadas, que de plano no le corresponden a él; no sabe si habrá candidato o candidata ni tampoco quiénes se van a quedar en el camino, pero sí viene con la encomienda de sacar acuerdos con todos los aspirantes.

Tratará de comprometerlos a que se ciñan a la disciplina partidista y no vayan a salir más revolucionarios que institucionales cuando el partido designe a los elegidos.

Así que viendo quiénes firman y quiénes salen con que se les olvidó su bolígrafo, se podrá saber el grado de compromiso con el PRI de cada uno.

Sacados esos pendientes con los interesados en la gubernatura, el secretario del CEN tricolor recibirá a los alcaldes priistas del estado y tendrá una comida con liderazgos en la residencia de su compañera Graciela Ortiz González, quien por cierto fue de las primeras en bajarse de la contienda y aceptar la posibilidad de una diputación de carácter plurinominal. No está el horno para esfuerzos de mayoría; al menos no en su caso.

***

Una foto que presentamos en la versión digital de La Columna muestra al delegado de Morena enviado a Chihuahua, senador José Ramón Enríquez, atrás de Andrés Manuel López Obrador.

Data la imagen de 2006, cuando se declaró el tabasqueño presidente legítimo de México ante el alegato del fraude electoral. Eran los tiempos del “haiga sido como haiga sido”.

La imagen fue puesta a correr por los morenistas locales ahora que se lanzó la convocatoria para elegir candidatos. Sale Enríquez encerrado en un visible círculo guinda, como para que no quede duda de quién lo mandó a operar la designación del candidato a gobernador.

Al doctor, senador y exalcalde de Durango algunos quisieron verlo como hombre de Mario Delgado o de Ricardo Monreal, dos factores reales de poder ciertamente; otros más quisieron descalificarlo por su pasado priista o en Movimiento Ciudadano. La realidad es que el médico sabe a quién responde principalmente y cuál es su encomienda.

Tras la primera sesión de Consejo estatal de Morena en la que participó el duranguense la semana pasada, las reuniones con los consejeros y los aspirantes a la candidatura a gobernador, quedó claro que trae no sólo línea sino nivel para comenzar a construir acuerdos.

Según los morenistas, cuando el delegado habla de unidad no lo hace de dientes para afuera y tiene los medios de control para hacer que los grupos se ciñan a un interés. En este caso el interés es tratar de ganar el estado, que ni en el año 2018 pudo penetrar por completo Morena.

Luego vino la reunión de los aspirantes en la dirigencia nacional, para obligarlos a comprometerse en la unidad, independientemente de quién resulte el elegido. Se esperan, pues, resultados de una política conciliadora y diferente a la que en estos dos años han mostrado los morenistas locales.

***

Mientras el delegado especial del partido guinda, José Ramón Enríquez, ha tomado la conducción del proceso de elección de candidatos en la entidad, el dirigente estatal, profesor Martín Chaparro, sin dejar el cargo se ha promovido abiertamente como un aspirante más a la gubernatura.

Los mensajes que cada día se actualizan en un grupo de WhatsApp, denominado “Familia MCHA” por las iniciales del dirigente (tenemos la muestra en versión digital), lo presentan como precandidato a la gubernatura. El grupo de afinidad a su proyecto le organiza encuentros, reuniones, entrevistas con liderazgos morenistas, en aras de posicionar al dirigente.

No es una sorpresa que aparezcan dentro del proyecto los nombres de Serafín Luna, Alejandro Rivas, Rubí Guzmán, Diana González y Francisco Boutelle, que se han mantenido leales al dirigente. Le operan la Sierra, Juárez, la capital, Cuauhtémoc y otros municipios, en pequeñas tareas territoriales.

Lo que a los morenos llama la atención es que Chaparro Payán pida ‘piso parejo’ para la contienda interna por la candidatura, lo que hizo antes de emitida la convocatoria, y a la vez no suelte su cargo en el partido si pretende ser postulado.

Más allá de las posibilidades reales del profesor, que en realidad son pocas por el avance que llevan los demás, la incongruencia no la perdonan los militantes. Eso de pedir ‘piso parejo’ para todos, pero no para él, desde luego lo reprueban, aunque se sabe que está en la antesala de su renuncia, ahora sí.