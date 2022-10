En busca de una esperanza…

Una de las necesidades más básicas e importantes del ser humano, es la de sentirse seguro, protegido, en el más amplio sentido del término, es decir, tener la certeza de que nada malo le ocurrirá; saber a ciencia cierta que contará con todos los elementos necesarios para resguardarse del frío o del calor, que tendrá alimentos, agua y vestido, un techo y una cama, además por supuesto de que no enfermará. Todo eso, por extensión natural, lo requiere también para su familia y seres queridos.

Es tan esencial esa necesidad que, desde tiempos remotos, los primeros pobladores del mundo se organizaron en torno a la satisfacción de esa exigencia, convirtiéndose en un leitmotiv a lo largo del desarrollo de la humanidad tal y como la conocemos hoy.

Así pues, la casa, la familia, el lugar donde vivimos (ciudad, estado, país), se convierten en nuestro esquema de seguridad, en nuestra sensación de pertenencia y de identidad, que nos brinda esa certeza de que estamos bien, a salvo, y que podemos conseguir todo lo que necesitamos, tanto en lo material como en lo no material.

En ese orden de ideas, en nuestro país, muchos mexicanos sin oportunidades, sobre todo en comunidades rurales, han decidido emigrar en busca del famoso “sueño americano”, a ganar dólares para enviarlos a su familia y con eso salir de una situación de extrema pobreza.

Que un miembro de la familia vaya en busca de mejores oportunidades de trabajo, y que deje en su país al resto de los integrantes habla de un problema específico que es, precisamente, un sistema que niega oportunidades a amplios sectores de la población, pero que se resuelve trabajando en otro país y enviando dinero para compensar esa falta de oportunidades.

Incluso, son migrantes que cada año vuelven a sus lugares de origen a disfrutar con la familia de lo que han enviado. Es un tipo de migración llamémosla parcial.

Hoy, el mismo presidente de la República ha reconocido que esos migrantes mexicanos, literalmente fortalecen la economía de nuestro país, enviando cantidades de remesas en dólares que han roto todas las cifras históricas.

En cambio, la migración que hoy vemos, y que ha sido constante en nuestra frontera, tiene otros componentes que debemos analizar con profunda seriedad y detalle, ya que se trata de familias enteras que aun poniendo en riesgo sus vidas y las de sus seres queridos, han decidido dejarlo todo, todo, para ir en busca de una mejor forma de vida.

¿Por qué una madre o un padre deciden dejar todo y arriesgar sus vidas y las de sus hijos para ir a otro país? ¿Qué es tan grande y grave como para tomar una decisión así?

Durante el programa Pido la Palabra de Canal 44, le hice esas preguntas a Dayana, una joven venezolana radicada en Juárez desde hace siete años y su respuesta fue rápida y contundente: “No hay esperanza, por eso”.

Dayana abundó en detalles de lo que ocurre en su país, donde los jóvenes no tienen ninguna oportunidad de nada, ni de estudiar ni de trabajar, en donde incluso, alguna vez su madre le pidió que ya no le enviara dinero porque no había nada en qué gastarlo, no hay productos en las tiendas o almacenes. En donde la gente no tiene esperanza.

La gente en Venezuela no tiene esperanzas. No hay futuro bueno, solo la absoluta certeza de que cada día no tendrán para comer y deberán luchar por el alimento diario. Así de fuerte, así de real.

Para quienes tenemos la enorme fortuna de tener una familia, una casa, un empleo, una situación económica más o menos favorable, y una ciudad, un estado y un país, en donde se puede vivir en regulares condiciones de legalidad y certeza, resulta sumamente difícil, y a veces hasta incomprensible, entender una decisión así.

Dayana nos contó en el programa, cómo, para salir de Venezuela, las familias enteras deben cruzar a pie la selva del Darien, un lugar peligrosísimo por las fieras, el clima y la delincuencia organizada, y aun así, toman ese alto riesgo para salir de su país.

Pero no solo los venezolanos, lo mismo ocurre con personas de otros países de centro y Sudamérica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua o Cuba en el Caribe, que prefieren dejarlo todo y buscar mejores oportunidades en otro país, aun a costa de su propia vida o de la de sus familiares. Durísimo.

El caso es que esta migración desesperada nos llega a Ciudad Juárez, evidentemente por ser cruce fronterizo con Estados Unidos, ocasionando una crisis de muchos sentidos, pero quizá el más importante sea el humanitario.

Son personas que requieren de atención en varios aspectos, desde alimentación, vestido y un lugar para dormir, hasta atención médica o psicológica en algunos casos, además por supuesto de todo lo inherente a su propia condición de migrantes.

Siendo la migración, tanto interna como externa, un tema de estricta competencia federal, es precisamente la Federación quien se ha mantenido completamente alejada y ajena a las necesidades de los migrantes, dejando al Gobierno estatal y municipal completamente solos en este renglón.

El Diario publicó en la nota “Carece el Gobierno federal de políticas para su atención” (https://tinyurl.com/28zsbw7u), que “Sin una política del Gobierno federal para su atención, Ciudad Juárez ha acogido en 18 días a más de mil 885 migrantes venezolanos expulsados de Estados Unidos bajo el Título 42, sin que se le vea un fin a corto plazo a la crisis migratoria en la frontera, señaló el representante del Gobierno del Estado de Chihuahua en la Zona Norte, Óscar Ibáñez Hernández”.

“No se le ve fin a corto plazo a este proceso”, y “yo no veo que haya una política del Gobierno federal que atienda esta contingencia, ellos hicieron el acuerdo (con Estados Unidos) y no pensaron en las consecuencias que iba a tener aquí”, dijo ayer el funcionario estatal en una rueda de prensa sobre la actualización del fenómeno migratorio en la ciudad.

Lo cierto es que, ante la indolencia del Gobierno federal, y ante una realidad latente que nos aplasta, los juarenses debemos actuar en conciencia y en total solidaridad con los migrantes venezolanos, o de cualquier otra nacionalidad.

Se trata de un asunto de estricto sentido humanitario, son personas que ya vieron totalmente vulnerados sus esquemas de seguridad y bienestar, que en muchos de los casos vienen con todo y familia, dejando todo por las razones que ya expuse antes, por lo tanto, hablamos de seres humanos en condiciones de alta vulnerabilidad y precariedad, que demandan un trato digno y respetuoso, pero sobre todo solidario.

En la nota “Prefieren retornarse más de 100 a su país” (https://tinyurl.com/27z3vbwx), de mi compañera Hérika Martínez Prado, señala que “Más de cien migrantes de origen venezolano que buscan regresar a su país se han registrado en el Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM) para ser trasladados por el Instituto Nacional de Migración (INM) a la embajada de Venezuela en la Ciudad de México”.

Lo que nos da una idea muy clara del bajo porcentaje de migrantes que aceptan regresar a su país. Si hemos recibido a más de mil 800 y solo 100 deciden volver a su lugar de origen, estamos hablando que la mayor parte se quedarán en nuestra ciudad, y necesitarán un empleo, una casa y varios otros servicios inherentes. Ese es el tamaño e intensidad de la crisis que enfrentamos desde ya.

También es cierto que, algunos de estos migrantes, tratan de conseguir dinero o alimento de formas poco adecuadas, e incluso ilegales de plano algunas, pero ni son todos, ni es una conducta generalizada, por lo que no se les debe estigmatizar a todos.

Esa es otra de las razones de peso para brindarles el apoyo y la asistencia que requieren, porque para satisfacer sus necesidades harán lo que sea necesario, lo que los convierte en pasto de fuego para los grupos del crimen organizado que operan en la ciudad.

Se trata pues de un asunto de absoluta humanidad hacia seres humanos en condiciones de vulnerabilidad. Hoy son ellos, pero mañana podríamos ser nosotros.

