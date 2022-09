Empujan desde Chihuahua a la guerra

A finales del año próximo quedará de Andrés Manuel López Obrador solo la fuerza para determinar quién será el candidato (a) de Morena a sucederlo en el 2024. Al mismo tiempo, Maru Campos se perfilará hacia su tercer año de administración con la ventaja enorme de poder reforzar logros o la posibilidad de enmendar yerros. A Cruz Pérez Cuéllar le restará solo un desesperante año de administración con la opción de ser reelecto en julio del ’24.

Son los tres titulares de los regímenes federal, estatal y municipal. En ellos descansa gran parte del destino de los mexicanos, los chihuahuenses, los juarenses. Manejan obra pública, impuestos, seguridad, etc. Su influencia es determinante en los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial. Son quienes truenan el chicote en la vida nacional y local.

Revisar con detenimiento, con microscopio, las relaciones entre los jefes de esas tres instancias de gobierno es fundamental para conocer el tamaño de su sincronía en la solución a toda la problemática social. Es fundamental la salud entre ellos para el bienestar de poblaciones y habitantes.

Hacia el penúltimo año de su régimen, AMLO presenta señales inequívocas de distanciamiento con la gobernadora de los chihuahuenses. Ella misma dijo que no fue invitada al cuarto informe presidencial desarrollado el jueves en la Ciudad de México.

Tuvo el acto un importante despliegue mediático; no por todos los rincones del país, ni en algunas grandes ciudades como esta frontera, pero sí en las capitales de los estados y de la República. No había razón política para dejar fuera de las invitaciones a los gobernadores (as) contrarios a la 4T.

Tampoco ha sido convocada la mandataria norteña a las reuniones encabezadas por López Obrador con presidentes municipales de las fronteras entre Chihuahua y Sonora. Irónicamente, asisten alcaldes del estado grande, pero no su gobernadora.

Atrás de esa indiferencia federal ha sido vista la lengua ofídica del exgobernador, Javier Corral, urgido tanto de venganza porque Maru le arrebató a la fuerza el control de la sucesión por la gubernatura como por evitar que inicien y/o avancen todos los procesos administrativos y penales iniciados en su contra debido a la ineptitud y corrupción incomparables durante los cinco años de su ejercicio.

El inicio del gobierno de Campos fue cálido y en ocasiones, desde el punto de vista de algunos, hasta excesivamente cercano al presidente, pero las cosas han tomado un rumbo muy distinto en la medida que aumenta la angustia y el miedo enfermizo de Corral Jurado por parar con sus tristes huesos en la cárcel.

El gratuito facilitador del exmandatario ha sido el delegado de los programas federales, Juan Carlos Loera de la Rosa, quien no únicamente sigue sin entender que el llamado exgüevornador tuvo un papel preponderante en su derrota por la gubernatura contra María Eugenia, sino que lo ha reducido a una penosa marioneta. Primero habla Corral y luego lo repite Juan Carlos. Actúa el exgobernador como un Gepeto atrás de Pinocho.

Hacia arriba opera con buen éxito para efectos de maltratar la relación institucional entre la gobernadora y el presidente, la leal operadora de Loera, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

No concebimos en ella la bilis de su ahijado Juan Carlos, menos los ánimos vengativos de Corral, pero sí un pretexto de radicalismo partidario justo hacia el ’24. Ella lo lanza a sus interlocutores de Chihuahua con esa misma palabra, radicalismo.

La señal más incontrovertible del objetivo partidista como argumento para la pelea quedó plasmada el jueves en el Congreso del Estado con la manifestación de los diputados de Morena manejados desde el exterior de la torre legislativa por Loera de la Rosa y Corral Jurado.

Disputaron los morenos la presidencia de la mesa directiva. La obtuvo la también morena Adriana Terrazas, pero el sectarismo guinda la pretendió en actitud de no negociable no para ella, sino para el catedrático de la UACJ, el juarense Benjamín “Benjamón” Carrera, no antipanista, ni ultraizquierdista pero sí Loerista incondicional, a ciegas.

Más allá de la jugada extraordinaria del PAN y aliados para conseguir la aceptación de Terrazas como presidenta sin el aval de su grupo en el Congreso, los diputados opositores exhibieron que su objetivo no está siquiera en la torre legislativa, sino en unas cuadras más adelante, en Palacio de Gobierno.

Desplegaron en el recinto parlamentario, mientras su compañera Adriana tomaba protesta, mantas bien elaboradas con leyendas directamente contra Campos Galván; contra acciones llevadas en el Colegio de Bachilleres, el proyecto de la Torre Centinela en Juárez, las placas vehiculares, las licencias.

No reclamaron a Mario Vázquez, el líder de la mayoría panista, por haberles comido el mandado con Terrazas; tampoco al PRI por su alianza con el PAN para ese efecto; ni una palabra contra la flamante nueva presidenta del Poder Legislativo. No, porque el enojo de fondo ni el propósito de fondo era el órgano legislativo, era la gobernadora.

Quedó de manifiesto que a esa facción de Morena no le interesan los acuerdos ni las negociaciones y que a nivel estatal seguirán concentrando el total de su esfuerzo para revolver el agua, crear más tormentas y ahondar las diferencias del estado con el Gobierno de la República. Tienen hasta diciembre del año próximo para echarle combustible a la hoguera y azuzar a AMLO contra Maru, después el control de Morena pasará al candidato (a) presidencial.

De forma simultánea seguirá la lucha contra Cruz, otro militante del partido guinda al que le ha sido declarada la guerra por Loera y su Gepeto Corral. Ha logrado el alcalde fronterizo conservar buena relación prácticamente con todo el Gobierno federal y hasta porras ha recibido del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pero es golpeado sin cesar por la secta estatal y sus padrinazgos en la Ciudad de México.

No hay arreglo ya entre ellos. Quedó demostrado en la integración del Consejo Político Estatal y su Comité Ejecutivo que no hay reversa en la confrontación.

Loera publicitó por todo lo alto haber acuchillado sin clemencia al Pérezcuellarismo y haber conseguido el control del Consejo, pero luego los “derrotados” demostraron su buena salud al conseguir la presidencia del propio Consejo y la Secretaría General del Comité Ejecutivo cuyos dos ganadores, Hugo González y Omar Holguín, brindaron su apoyo a Adriana Terrazas, contra la voluntad de Loera y de uno de los más rabiosos críticos y censores de Terrazas en las reuniones privadas, el asesor, que no diputado, Pedro Torres.

La guerra contra Cruz es por doble partida. Aparte de las fuertes, irreconciliables, broncas al interior de Morena, el alcalde ha rechazado categóricamente meterse a la dinámica de pelear contra el Gobierno estatal como han querido Loera y sus manejadores.

Hay bastante sintonía y respeto mutuo entre el Gobierno estatal y el municipal; no entre todos los niveles de operación, porque también en ambos lados subsisten facciones dispuestas a la pelea fácil, pero entre las cabezas que toman las decisiones más importantes marcha todo sobre ruedas.

Cambiará sin duda muchísimo el panorama de diciembre del 2023 a enero del 2024 hacia adelante. AMLO cederá la jefatura de su partido y posiblemente hasta entonces venga un refresh positivo en la comunicación entre los gobiernos de Chihuahua y Juárez y los representantes políticos de la Federación en el estado. Continuará mientras la guerra descarnada, con Corral atrás buscando como desaforado guarecer sus espaldas, y más abajo.