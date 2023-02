Empresarios sin compromiso

Si algo distingue a la clase empresarial juarense es su falta de compromiso con la ciudad y su evidente carencia de cohesión y de unidad. No existe liderazgo en las cúpulas empresariales desde hace mucho tiempo. Salvo honrosas excepciones los actuales líderes no defienden ni a sus agremiados. Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solo se reúnen para aplaudir lo que realizan los tres órdenes de gobierno. No cuestionan, solo aplauden indiscriminadamente cualquier acción de gobierno no importa que afecte incluso los intereses de su sector.

Si la clase empresarial juarense se hubiera opuesto a tanta barbaridad que se ejecutó en la administración estatal pasada, Ciudad Juárez no estaría padeciendo tantos problemas. En tiempos del exgobernador Javier Corral, pocos levantaron la voz en contra de tantos proyectos caros y absurdos. La mayoría evitó cuestionar los disparates que todavía siguen causando muchos problemas.

Dejaron hacer y deshacer al gobierno corralista lo que quisiera sin ponerle un alto, sin exigirle resultados. Las consecuencias saltan a la vista. El problema es que esa apatía y desdén por retomar el liderazgo de la ciudad, sigue haciéndose presente en los líderes empresariales de esta frontera. Corral ya se fue, pero muchas cosas no han cambiado desde entonces. El tiradero de obras dejado por el corralismo sigue complicando la vida de los juarenses a más de un año y tres meses de haber arribado una nueva administración estatal. Las molestias siguen siendo exactamente las mismas. Por ejemplo, se sigue padeciendo el pésimo servicio de transporte público. Es hora que la primera y la segunda ruta troncal del pretendido proyecto de transporte sigue funcionar completamente. Ya pasaron muchos meses y no se ha podido poner en marcha un sistema de transporte digno y funcional para los juarenses.

Ante este triste scenario, los empresarios han callado, y se han resignado a tener una movilidad desastrosa para esta frontera. Sin cuestionar ni presionar a las autoridades en turno, aceptan lo que se les imponga por parte de los gobernantes.

El Centro Histórico también fue objeto de maltrato por parte del gobierno de Corral. Iniciaron obras que dañaron mucho la imagen y la movilidad en esa zona y nunca las terminaron. Solo dejaron un caos y años de abandono. Se fueron unos y llegaron los otros y las cosas siguieron igual. Solo hasta ahora que la autoridad municipal y la sociedad presionó, parece que el Gobierno estatal intentará resarcir los daños y dejar la Plaza de Armas en condiciones dignas. Las cúpulas empresariales ausentes como siempre. Solo los invitan para los cortes de listón y para la foto con el fin de obtener el respaldo del sector empresarial a proyectos absurdos, como lo fue el BRT2.

Pero tiene tan poca fuerza el gremio de los empresarios que ni siquiera han podido concretar proyectos tan anhelados como el Centro de Convenciones. Ya pasaron más de 20 años de estar impulsando la creación de este proyecto, se han gastado muchos millones, han cambiado múltiples ocasiones la ubicación y no se ha concretado absolutamente nada.

Si en los proyectos propios el CCE no ha tenido éxito mucho menos en los planes a futuro para esta ciudad que en estos momentos carece de proyectos de gran calado. Y esto lo saben los líderes empresariales y se vuelven cómplices de la ineficacia gubernamental. No hay presión a las autoridades federales para que se terminen las obras en lo que antes fue el hipódromo y galgódromo. Sexenios han pasado y nadie del sector empresarial exige que ya concluyan la ansiada clínica del IMSS que tantos millones ha consumido.

Existen un sinfín de planes que están detenidos sin que a los empresarios juarenses les importe. Hay mucha apatía del empresariado ante temas sensibles. A pocos les interesa lo que ocurre en el Centro Histórico ni los temas culturales de esta ciudad. Posiblemente, como la gran mayoría de los grandes empresarios vive en El Paso, Texas, eso explique por qué ese desinterés por los problemas de Ciudad Juárez.

No les interesa mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta frontera. Solo les interesa seguir lucrando y exprimiendo a esta noble ciudad.

A diferencia de otras urbes donde los empresarios si viven en ellas y apoyan el arte, la cultura y la historia, en Ciudad Juárez el deterioro en esas áreas es muy evidente. Muchos de los grandes problemas tienen que ver con la falta de empatía y de compromiso con la ciudad. Qué pena que quienes han logrado amasar grandes fortunas, no contribuyan a mejorar la comunidad que los hizo millonarios.