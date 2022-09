Empresarios o coyotes

Es conocida la propensión de conservadores o neoliberales, a través de la historia de México, a supeditarse a intereses extranjeros como parte de su modelo económico. Este modelo, al no beneficiar a la población sino a unos cuantos, a la élite patronal, se convierte sólo en un modelo de negocio del cual son dueños.

AMLO reitera con frecuencia su idea juarista de tener una clase empresarial nacionalista, como en el caso de sus gestiones para que City Banamex sea adquirido por empresarios mexicanos o su férrea defensa de la soberanía energética ante empresarios norteamericanos.

Así, se enfrentan dos conceptos económicos totalmente opuestos, uno es un modelo económico nacionalista, encabezado por AMLO, que busca el beneficio del país y el otro, el de la élite empresarial, un modelo de negocio saqueador para beneficio de pocos.

Para simular el saqueo, la élite patronal difunde narrativas inverosímiles y absurdas a través de sus órganos de propaganda y de sus “expertos”, esos que hundieron al país en la pobreza.

Cuando cursé la universidad escuché de un compañero de clase, panista, uno de estos argumentos absurdos, el de la “teoría del derrame”, donde si los ricos se hacían más ricos, algo derramaban a los pobres. El comentario lo tomé como un disparate, de los que diariamente decíamos para bromear; con el tiempo me di cuenta de que éste disparate no era broma sino uno de los pilares absurdos del panismo.

La magnitud del engaño bordea lo monstruoso. En casi 40 años de neoliberalismo en el poder la desigualdad creció a niveles obscenos. No ha habido, ni habrá, derrama hacia la población.

Sin embargo, el dinero que el actual gobierno federal destina al combate a la pobreza, por medio de los programas de Bienestar, sí llega a los empresarios, pues la población lo destina al consumo, de alimentos o de servicio. Sólo el odio a la población no les permite aceptar que el flujo sea a la inversa.

Otro absurdo que repiten los neoliberales es que es de locos producir en México si ya todo se puede comprar. ¡Que el negocio no es vender, sino comprar! ¿En serio? Entonces, ¿es mejor ser cliente de Walmart que ser el dueño? Si esto no es demencial, algo no estamos captando.

Si lo anterior es irracional, entonces, ¿qué gana esta clase patronal? Su poca preparación y mentalidad no les da para crear empresas, para producir, entonces, ¿dónde está el truco, el negocio? Podemos ver el caso del combustible, gasolina y diesel, que en vez de producirlo en México se compraba al extranjero, un mercado que representaba aproximadamente 120 mil millones de dólares anuales. !El diezmo de esta cantidad son 12 mil millones de dólares!

Otro ejemplo era la compra de medicinas del gobierno, mercado de alrededor de 100 mil millones de pesos anuales, con su respectivo diezmo. Siguiendo con los hospitales, muchos se pagaron, pero nunca se construyeron, otros se construyeron en barrancas y otros de plano fueron abandonados, porque el negocio estaba en la construcción no en su funcionamiento... Donde hay obras, hay sobras…

En los casos de hospitales ya construidos y funcionando, su modelo de negocios era subcontratar (la subcontratación también es una forma de intermediación) los servicios de rayos-X, laboratorio, diálisis, limpieza, etc. Otros ejemplos más del saqueo son los que operaban en la adquisición de insumos y servicios; si se requería papelería y equipo de cómputo, los mismos servidores públicos creaban su papelería y se autoabastecían.

Otro modelo de negocio que han perfeccionado es el combate a la inseguridad, heredada por Calderón. Así, en el sexenio de Peña Nieto, gobiernos de 16 estados construyeron torres centinelas para combatir la violencia. Sin embargo, ésta se incrementó en 30% con relación al sexenio de Felipe Calderón.

¡Este modelo opaco de negocio es una maravilla! ¡No funciona y no rinde cuentas de nada! En los 15 estados se firmaron, por asignación directa, al igual que en Chihuahua, contratos con Logitech. En Baja California actualmente existen juicios contra los servidores públicos que aprobaron este proyecto y en Quintana Roo no hubo asignación directa, se analizaron varias empresas y no fue Logitech la ganadora. Al menos estas dos empresas debieron concursar en Chihuahua.

Por último, sin tocar el cártel inmobiliario panista, que merece un capítulo aparte, está el modelo de negocio de las luminarias en municipios panistas y priistas del país. En todos y cada uno de los municipios donde hubo compra o subcontratación del servicio de luminarias para alumbrado público ha habido escándalos de corrupción.

Sin embargo, en una propuesta descarada, el actual dirigente del PAN, Marko Cortés, reta al gobierno federal a “cambiar a energías limpias” y que se instalen en todas las casas del país paneles solares. Es decir, ¡Propone el negocio de las luminarias, pero a lo bestia! !A nivel nacional! Con este tipo de propuestas da terror que regresen al poder.

Esta clase patronal, representados por sus empleados del PRI-PAN-PRD-MC-INE-TRIFE, se perfuman de empresarios y se montan en la ola del neoliberalismo internacional, simulando que están a su altura. Nada más lejos que eso, la mexicana es una clase patronal con muy escasa preparación, falto de ideas, de espíritu emprendedor, tercermundista.

Si sus máximos ideólogos son Aguilar Camín y Enrique Krauzen, eso los retrata. Intelectuales que sólo publican en México y cuyos tirajes de sus publicaciones eran comprados por los gobiernos neoliberales y luego arrojados a las bibliotecas del país.

Así, esta clase patronal que se ufana de empresarial no crea empresas; a veces son gobierno e intermediarios al mismo tiempo, saqueando con la cuchara grande, y otras sólo intermediarios entre empresas, nacionales o extranjeras y el gobierno federal, son coyotes. Ese es su modelo de negocio, su visión empresarial, tan pobre, tan tercermundista, tan enana, de coyotaje y de saqueo y su servilismo ante empresas extranjeras, con el fin de que les permitan ser intermediarios, los convierte en traidores a la patria.