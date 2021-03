Empoderemos al ciudadano

Aquí está la respuesta, nuestro deber es empoderarnos, porque gente como nosotros somos los únicos que podemos resolver los problemas esenciales de la gente. Nosotros los ciudadanos trabajamos muy duro, pero también insistimos que la educación universitaria es una herramienta para salir adelante en la vida, es importante que con dichos conocimientos universitarios hagamos uso del aparato gubernamental para tener una ciudad bonita, principalmente para saber cómo unificar fuerzas y por primera vez convencer a nuestros abuelos, que hasta la fecha están completamente convencidos que no hay gobierno que haya resuelto un problema público, y por problema público me refiero a una alteración negativa a la sociedad por medio de lo social, económico y el medio ambiente, es decir, feminicidios, violencia, pobreza laboral y servicios públicos deficientes. Inclusive son los propios vecinos los que nos dicen “por favor explíquenme por qué Juárez nunca ha cambiado”. Desgraciadamente ellos tienen razón, los gobiernos tienen la culpa; no diseñan políticas públicas efectivas, tener empleados públicos sin provenir de algún colegio certificado. Pero lo peor es que nosotros los ciudadanos estamos muy lejos de las decisiones del propio Estado mexicano, de nuestros municipios provocando apatía ciudadana. Por lo tanto, es momento que los ciudadanos comprometidos empoderemos a la ciudadanía para que los recursos sean destinados desde un principio y ejecutados correctamente, castigarlos electoralmente si es necesario y prohibirles protección en los partidos y no permitir que el ego de los políticos tengan oportunidad de tener un puesto político, evitemos en estas elecciones de llegar a lo mismo de siempre, quizá pasa, pero la ciudadanía ya despertó y en diversas colonias están empoderándose, sobre todo en lo que la ciencia puede tocar por ejemplo la ecología, donde nuestros jóvenes universitarios están poniendo atención para utilizar la basura en dinero, en empleos y sobre todo tener una ciudad más limpia.

Cada vez la juventud está más activa, somos los jóvenes los que debemos trabajar para dejarles a nuestros niños una estructura hecha para que vean a nuestra ciudad como de primera, que utilicen el pasado como fuente de investigación para que nunca más suceda y si sucede, sea fácil de resolver. Por eso estamos convencidos que es la propia tecnología la que nos permite ser menos corruptos, más proactivos, inclusive en el sector público, por ejemplo, en la ciudad de Viena existe un programa, y por programa me refiero a una política pública, aunque los austriacos la utilizan como programas para prevenir, evitar problemas y si se presentan que impacten directamente en las políticas públicas y no en los ciudadanos, todo lo contrario a lo que sucede en nuestros ayuntamientos, que si diseñan políticas públicas son hechas para resolver los problemas, solo saquen la cabeza por la ventana, los baches son inclusive parches mal hechos y con poco presupuesto, con resultados cortos y no redituables. Por eso la importancia de saber que somos una sociedad que tejemos los constantes cambios sociales para que el Estado mexicano tenga plusvalía y sus gobiernos, pero debemos entrarle, es duro, sí, pero vale la pena, es por nuestros niños, inclusive ocasionando que la estabilidad política del sistema político sea propensa a sufrir graves consecuencias, pero la vida democracia se oxigenará. Al no hacerlo ponemos en riesgo el pacto (código civil), la sociedad y la posibilidad de resolver el problema público de cada una de nuestras colonias y ciudad. Por eso, las demandas sociales resaltan por las colonias, cada una en su forma, cada una en sus posibilidades, la buena noticia es que estamos nosotros los ciudadanos comprometidos para utilizar las herramientas indispensables y empoderar al ciudadano y ser amigo de las instituciones de cualquier gobierno, recordemos lo que sucedió en la Calle Júpiter y Valle del Sol, que los vecinos organizados colgaron mantas protestando más efectividad en el suministro de la CFE. Teniendo en cuenta nuestra realidad fronteriza como una extensa tensión social, y que deberá de ser el propio Estado el que desarrolle en base a la realidad el cumpliendo de las funciones constitucionales y políticas acorde a sus pactos y códigos. Por esta razón es la que los ciudadanos se manifiestan con demandas sociales, un aumento de la dinámica demográfica y sus procesos acelerados de urbanización sin tener efectividad. Inclusive cuando en las aulas universitarias o en clases online en otros países, explicamos el por qué Ciudad Juárez mantiene sus problemas sin resolver y la respuesta es clara, no existen diseños de políticas públicas efectivas en materia de prevención social y seguridad, pero cuando esto suceda, los primeros que van a brillar son los políticos, los gobernantes y ese día será cuando la unión entre gobierno y sociedad se recupere, no existe otra forma más dinámica, moderna y propositiva para el beneficio de los ciudadanos y de los propios gobiernos.