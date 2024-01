-Empoderan a ‘las buchonas’ de la Fiscalía

-Cuando importa más el ‘prestigio’ de las mañaneras

-Teme AMLO a cerrar la pinza laboral

-El procedimiento contra Yonke Oro

De la Fiscalía Zona Norte reportan que hay un estancamiento de casos en algunas de las unidades por las que pelean a muerte dos coordinadoras de agentes del Ministerio Público, Juana María Castañeda Terrazas y Michelle Rodarte López. Dos funcionarias con tantos años en la institución que ya parecen inventariadas.

Ambas, aseguran los cansados agentes, están envueltas en una lucha interna para ver de qué cuero salen más correas, lo que ha degenerado en un ambiente laboral inestable y estresante, que finalmente repercute en la atención a la ciudadanía que acude en busca de justicia por los diferentes delitos cometidos en la ciudad.

Por un lado, Castañeda Terrazas hizo coordinadora de la Unidad de Delitos Sexuales, conocida como "la unidad de las buchonas", a Norma Elia Domínguez, que carga con varios señalamientos de casos caídos en el sistema penal por una inadecuada dirección, pero no hay quién les ponga orden por la protección especial de la que gozan.

En la Unidad de Personas Ausentes, además, designó a uno de sus más allegados, Erick Solís Martínez, a quien diversas versiones señalan como uno de los más beneficiados con la desbordada migración que padece Juárez, pues de los migrantes es de lo que ha hecho buena fortuna, obviamente por abajo del agua.

La otra coordinadora, Rodarte López, mantiene blindadas a sus más allegadas, Nancy Ordóñez, Imelda Briones e Irma Mora, a pesar de ser las que acumulan mayores quejas por maltrato al personal dado que la cercanía con la jefa las hace sentirse jefas también a ellas.

Lo más grave es que en los pasillos de la Fiscalía cada vez suena más la versión de que hay una red para cobrar dinero de los procedimientos abreviados, la devolución de vehículos y el manejo a modo de las carpetas de investigación.

Además, mantiene bajo su manto protector a dos agentes con malos antecedentes, que de golpeadores de mujeres no los bajan; uno salió casi huyendo de la Fiscalía de la Mujer y otro ya no hace funciones de MP ni nada, ya que lo tiene como su chofer particular.

Así, entre las broncas de las coordinadoras y la empoderada que le han dado a sus respectivos grupos, los investigadores estatales asignados a Juárez están distraídos en muchas cosas con altos niveles de estrés, pero ni siquiera por el delicado trabajo que tienen encomendado.

***

Pedir al Gobierno federal que no sea indolente, omiso; y literalmente, que deje de hacerse “pendejo” en materia de seguridad para Chihuahua, debió tener una respuesta específica sobre el tema a Maru Campos por parte de la Federación y no solamente calificarla el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como una “grosería” de “temporada electoral” inmerecedora del “prestigio” de la conferencia de prensa mañanera.

Seis años en la cúspide del poder nacional ha vuelto sensible a un presidente AMLO en otros tiempos liberal y “progresista” para eso del vocabulario laxo, coloquial y muchas, sobradamente veces escatológico.

Estamos más allá del lenguaje utilizado entre gobernantes en asuntos de seguridad. La gobernadora tenía al momento de lanzar sus adjetivos una mega manifestación en Palacio de Gobierno de habitantes de Galeana que exigían la libertad de cuatro personas desaparecidas por el crimen organizado.

La presión social y política tuvo efectos positivos, por fortuna primero fueron liberados dos y luego los otros dos, pero hay decenas, cientos de desaparecidos, también cientos de ejecutados, la inmensa mayoría de los casos relacionados con la delincuencia organizada.

Efectivamente, la mano de la Federación no va más lejos de patrullajes militares en calles y “resguardo” a escenas del crimen.

Ese es el punto que debe llamar a la reflexión y a la acción, argumentar ofensa por un calificativo más común de los que son propios inclusive en Palacio Nacional desde siempre solo suena a pretexto para escapar de la responsabilidad en la violencia que aqueja al estado y al país entero.

Que el estado tome la parte que le corresponde y que la federación haga lo propio sin hacer gestos por un costumbrismo callejero, popular.

***

La indefinición del presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la reforma para reducir la jornada laboral en el país, de 48 a 40 horas, de acuerdo a la propuesta de la morenista juarense Susana Prieto Terrazas, ha provocado especulaciones en Palacio Nacional.

El último pronunciamiento del jefe del Ejecutivo en esta materia fue en su mañanera del martes, pero básicamente para reiterar lo que había dicho desde noviembre, que debía consensuarse con el empresariado, lo que terminó por congelar la reforma que está lista y dictaminada desde abril del año pasado.

Los intereses que pretende cuidar el presidente todavía no están claros. Lo que sí está claro es que parece tenerle temor a dejarla pasar, a pesar de que tiene en puerta, para mandar al Congreso, otras ideas más aventuradas en materia laboral, como la de incrementar pensiones sin una fuente para fondearlas.

La reducción de la jornada laboral, aunque no salió de Palacio, pero sí de Morena, vendría a cerrar la pinza de los incrementos al salario mínimo, la prohibición del outsourcing, las vacaciones extendidas y otras modificaciones en materia de trabajo que han representado un gran cambio en este gobierno.

Sin embargo, esa reforma específica de la legisladora juarense, que debe estar algo decepcionada de su presidente, por alguna razón no acaba de llenarle el ojo a AMLO, y no es que la rechace por no ser iniciativa suya, sino porque puede tener asesores informales que le hablan al oído para tratar de frenarla.

Frenarla desde hace dos meses, pese a que además cuenta con el aval de priistas, perredistas, naranjas, verdes y demás fuerzas políticas que hacen la mayoría calificada que necesita toda reforma constitucional, exhibe ese temor presidencial y los intereses empresariales que están alineados con la 4T.

Así, ese leve toque a la Constitución en materia laboral, en un renglón que tiene más de un siglo sin moverse, parece que terminará frenado por los mismos intereses morenos y no por los conservadores de derecha que se opusieron desde un principio.

***

El 12 de diciembre del 2022, con vigencia de un año, le fue otorgado al Yonke Oro con domicilio en el número 812 de la calle Oro y Terrazas, en la colonia Barrio Alto, el permiso de impacto ambiental, para funcionar como tal.

En aquel entonces quedó condicionado a tramitar la autorización ante Desarrollo Urbano del estado, y queremos pensar que necesariamente también ante la misma dependencia municipal, pero hasta donde sabemos no hay nada. Inclusive se le abrió un procedimiento por parte de Protección Civil.

Hace un año, es decir, el 31 de enero del 2023, el mismo funcionario que autorizó el permiso de impacto ambiental referido, César René Díaz Gutiérrez, mediante el folio 05/219/2022, negó la existencia de cualquier trámite en relación con el yonke indicado.

Tenemos ambos oficios, uno firmado y el otro sin firma del mencionado funcionario, quien hasta el día de hoy continúa en el cargo.

No sabemos si ya desapareció el Yonke Oro o sigue dando problemas en el Barrio Alto –porque no aparece en Google Maps- pero lo que es cierto, es que deberán ponerse las pilas tanto Protección, Desarrollo Urbano como Ecología, para meter al orden a los yonkeros.

Son negocios que de la noche a la mañana llegan a funcionar y luego desaparecen, dejando tras de sí una estela de daños a la ecología, como derrame de aceites.