Empleo y vocación

Desde hace tiempo vengo sosteniendo que uno de los momentos más complicados que enfrenta la juventud actual está relacionado con la elección del tipo y nivel de estudios que desean cursar. El dilema específico, que en muchas ocasiones se les presenta y se acrecienta por la presión social, los enfrenta a decidir entre vocación y empleabilidad, teniendo la segunda mayores posibilidades de influir en la decisión.

Esta acción, aparentemente simple, tiene repercusiones de trascendencia para el desarrollo y progreso de la sociedad en general. Porque ¿cómo puede la sociedad mexicana evolucionar y avanzar si en el espíritu y mente de sus juventudes se sacrifica la perfección de los dones naturales por el adiestramiento para competir por un empleo? ¿Existe alguna alternativa para corregir esta desviación?

Soy optimista y creo que sí. Para ello debemos entender qué nos ha llevado a ese tipo de proceso y cómo se pueden construir diversos caminos para aprovechar los verdaderos talentos y potencial humano de las nuevas generaciones. Seguramente el lector coincide conmigo en que el dilema antes expuesto obedece a un proceso multifactorial. Destaco entre otros factores, el modelo económico que impulsó la globalización y la desactualización social sobre el sentido de la educación.

En términos del modelo económico, Stiglitz, en su libro “People, Power and Politics” argumenta que una de las razones por las que en muchas sociedades se abandonó la promoción de vocaciones, fue porque el modelo globalizador necesitaba mano de obra para las grandes transnacionales. Es decir que en las sociedades contemporáneas se empezó a desvalorizar el aprendizaje de artes y oficios para la continuidad de negocios propios. A cambio, se legitimó la formación de profesionistas y su incorporación como empleados a empresas privadas. Actualmente, Corea del Sur y Japón empiezan a priorizar la vocación como elemento formativo mediante la llamada escuela análoga (double schooling). Esta, en forma paralela a la universidad, ayuda a los estudiantes próximos a egresar a encontrar sus talentos para incrementar sus posibilidades de emplearse.

La desactualización social sobre el propósito de la educación es otro aspecto por modificar. Las generaciones adultas necesitamos transformar el concepto que transmitimos a los jóvenes sobre cuál es el propósito de la educación. Muchos quizá nos hemos quedado con la idea de que existe una vía única de proceso formativo que se basa en que el simple grado académico garantiza mayores posibilidades de empleo y mayores ingresos. Sin embargo, habría que cuestionarnos si esta vía aún es válida dentro de la llamada sociedad del conocimiento en la que coexistimos.

En la actual sociedad del conocimiento, aunque la formación universitaria es importante, los empleadores prestan cada vez mayor atención a las características de la personalidad de los solicitantes de empleo. Esto, entre otras cosas, ayudaría a explicar por qué antes de la pandemia el 47.2 por ciento de la población mexicana desempleada en edad de trabajar contaba con estudios medios y superiores. Considero que nuestra tarea es ayudar a los jóvenes a autoconocerse e identificar sus habilidades natas.

Me parece que el propósito de la educación en la sociedad actual no se reduce a la visión promovida por la globalización de buscar un título académico como medio para obtener un trabajo. Quizá su finalidad tendría que ser la promoción de mentalidades flexibles, con criterios amplios, con autoconocimiento, con empatía hacia los demás, y con destrezas para la autopreparación. En resumen, considero que los jóvenes deben sacudirse la presión social, creer en sí mismos y priorizar la búsqueda de su vocación. Lograrán la plenitud en la medida que su mayor objetivo sea desarrollar sus habilidades naturales y sus destrezas intelectuales y su centro no solo esté en la consecución de un grado académico. Ello los hará personas más satisfechas con el rol que jugarán en la sociedad.