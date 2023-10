Empiezan demócratas a recular ante ola de migrantes

Primero, pedimos a EU que establezcan reglas de migración sencillas y claras. Luego, divúlguenlas eficientemente para evitar confusiones. Después, ayuden a generar estabilidad para Latinoamérica, y no quieran resolver todo por la fuerza, castigos legales, o muros. La indecisión política ha causado ya mucho daño.

El arribo de miles de migrantes a ciudades de EU está forzando a los demócratas a cambiar sus políticas migratorias. En las últimas décadas, se habían mostrado más abiertos a la inmigración que sus oponentes, rechazado estrictas medidas que, cada vez en mayor proporción, proponen los republicanos radicales. En un ambiente social muy polarizado, los líderes demócratas habían promovido el trato humano y digno de las personas en tránsito que llegan buscando asilo, o que buscan mejorar sus condiciones económicas, pero poco a poco, el arribo de miles de migrantes a los límites fronterizos ha puesto nervioso a EU, y todo esto ha ido cambiando.

La más reciente encuesta de la firma consultora Gallup, que inquiere sobre las actitudes de los norteamericanos respecto la inmigración, sugiere un incremento en la proporción de personas que desean reducirla: el 41 porciento, un porcentaje más alto que aquellos que quieren que los números permitidos de inmigrantes sean los mismos, el 33 porciento, o aquellos que quieren que se incrementen, 22 porciento.

De igual manera, cada vez más alcaldes demócratas se molestan por los problemas ocasionados al recibir a miles de migrantes en sus ciudades, ciudades como Nueva York, una de las más afectadas, que le demandan al presidente estadounidense más acciones federales concretas para enfrentar la situación. Solo California

Mientras tanto, el presidente demócrata de Estados Unidos, Joe Biden, reculó durante la semana en cumplir sus promesas de campaña, en las que dijo que no financiaría barreras antiinmigrantes, autorizando más fondos para continuar la construcción de kilómetros de muro fronterizo en Texas. Esto causó el enojo de un sector de los demócratas, quienes acusaron al presidente de mentiroso e hipócrita.

Hasta 20 años de prisión para ‘ilegales’ quiere Abbott en TX

El gobernador republicano Gregg Abbott, por su parte, anunció el viernes pasado una nueva agenda legislativa, en la que buscará penas inéditas de hasta de 20 años de prisión para los inmigrantes que crucen a territorio texano ilegalmente, lo que, por supuesto, incluye al sector de El Paso. Abbott pedirá endurecer las políticas de criminalización para las personas indocumentadas.

En las últimas semanas, el gobernador texano ya había endurecido su operación ‘Lone Star’ con lentas y exhaustivas revisiones de tráileres en los puentes internacionales del condado de El Paso, que han afectado la economía binacional. La operación consiste en la colaboración entre los departamentos de Seguridad Pública y unos diez mil militares de la guardia nacional en Texas para frenar la migración ilegal, el tráfico de drogas ilícitas, y el tráfico humano. Se espera que el operativo cueste unos 2 mil millones de dólares al año, lo que es un gran negocio para las dependencias militares, policiales, judiciales y migratorias del estado, junto a todas las empresas y centros privados de detención y procesamiento de migrantes. Parte de esos fondos, pensamos, podrían re dirigirse en esfuerzos integrales que dirijan a los migrantes admitidos a un unirse al grueso de la población productiva, pero la radicalización de un influyente sector republicano insiste en medidas separatistas.

En El Paso, con una población de más de 80 porciento de hispanos, frente a la constante llegada de miles de venezolanos y centroamericanos a la frontera, su alcalde demócrata, Oscar Leeser, aunado a la congresista Verónica Escobar y el Juez del Condado Ricardo Samaniego, a principio del año trataron de evitar aplicar las medidas radicales de Abbott en la ciudad, desacatando incluso el uso a la policía local en la operación ‘Lone Star’ para detener a inmigrantes si se da la oportunidad.

Sin embargo, Leeser no tuvo más opción que declarar una emergencia para conseguir fondos federales, habilitar un refugio, y aceptar los camiones que proporciona Abbott para sacar a muchos migrantes indigentes de la zona hacia otras ciudades.

Desinformación y deportaciones inmediatas

Los venezolanos sin cita que llegaron después del primero de agosto, y crucen de manera irregular, serán procesados y deportados rápidamente, anunció la administración Biden. Cada caso es diferente, pero si se descubre que al aplicar como refugiados no tienen bases legales para quedarse, serán expulsados y podrían enfrentar castigo de hasta 5 años para entrar al país o hasta una negación de asilo en el futuro. A pesar de las nuevas normas anunciadas, los cambios repentinos recientes en las decisiones migratorias estadounidenses siguen generado falsas ilusiones a los migrantes. Predominan la desinformación y la confusión. A pesar de esto, pocos hacen caso a los procesos recomendados por las autoridades, arriesgándose a cruzar, ya que antes del 31 de Julio EU recibió a miles, y les dieron permisos de trabajo, en contraste con la nueva imposición. Hasta los expertos se confunden, ahora sí, ahora no. Abogados especializados han calificado el sistema de EU como inoperante, ambiguo, lento y caduco.

Relación EU-México, discurso y realidad

Mientras tanto Biden anunciaba que autorizaba más fondos para el muro fronterizo en Texas, algo que había prometido no hacer. Una delegación encabezada por el director del departamento de estado norteamericano visitaba la ciudad de México. En una tensa reunión, el gobierno estadounidense presionaba, insistiendo en que México debe hacer más para parar la producción y el tráfico de fentanilo, junto a la migración hacia el norte.

La delegación mexicana, por su parte, insistía en negar que hubiera laboratorios de fentanilo en México, y también solicitaba, de igual manera, en que EU haga más para frenar el tráfico de armas ilegales hacia México. Además, que también se persiguiera a los productores de armas en EU que están involucrados. Cuando se les cuestionó a los norteamericanos sobre la repentina decisión de Biden de financiar el muro fronterizo en Texas.

Tanto los norteamericanos como los mexicanos adoptan un discurso y no se salen de él, pero la realidad es muy diferente. Biden prometió no financiar el muro, pero frente a la crisis migratoria, cedió, cambiando de opinión. AMLO insiste que México no es productor de fentanilo, pero de acuerdo a un documento filtrado por el grupo periodístico Guacamaya en el 2019, la misma Sedena dio fe de la existencia de un laboratorio de fentanilo en territorio mexicano que fue desmantelado cerca de Tijuana. Los demócratas están muy preocupados por conservar la presidencia de EU, y los Morenistas por conservar la de México, por lo que las apariencias y los discursos son muy diferentes a la realidad.

Los demócratas, que apelan al voto hispano, son mucho más tolerantes que los republicanos en su discurso público, pero en realidad se adaptan a los clamores populares, y recientemente están cambiando su posición migratoria de acuerdo a las encuestas y tendencias de preferencias de su base. La administración de Biden reanudará las deportaciones de venezolanos, se anunció. Alejandro Mayorkas, desde México, describió la nueva medida como una de “las consecuencias estrictas” que la administración tomará junto a otras iniciativas legales.

Reforma migratoria estancada

Las diferencias políticas de la última década en el país de las barras han afectado la migración ordenada que desea el gobierno, las propuestas para una reforma migratoria no han progresado, y solo han ilusionado falsamente a miles y miles de inmigrantes, que huyen de la violencia, situación económica, y política de sus países de origen, aventurándose a que pase lo que tenga que pasar, porque para muchos, es preferible morir en el camino que morir de hambre en su lugar de origen. Lo hemos repetido en esta columna, el sistema migratorio de EU está rebasado. También el de México. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, aceptó en la semana que no se ha podido parar el flujo de migrantes por México, a pesar de operaciones conjuntas. Debido a la pelea de los partidos por próximas elecciones, y al dominio de los republicanos en la cámara de representantes, el gobierno ha fallado en implementar una reforma migratoria eficaz e integral. El más reciente intento fue a principios del año. Entonces se proponían medidas para que millones de indocumentados tuvieran acceso a regularizarse, a trabajar y a pagar el costo de procesamiento para pagar sin carga al estado, pero fracasó. La última vez que se aprobó una reforma de migración fue hace 37 años.

Finalmente, la iniciativa privada multinacional tendrá que participar más en la solución del problema migratorio, porque no será hasta que los bolsillos de los intereses corporativos se toquen, que llegarán los cambios y resultados necesarios del sistema migratorio. Aquí en la frontera esos intereses ya están siendo afectados.