Elogio de los jueces

Pocos jueces en México entienden bien su función. La mayoría idealiza su quehacer y con frecuencia ellos dicen que hacen “justicia”. Como si la justicia tuviera plena objetividad, asumen que sus sentencias la contienen. Más humildad debería tener quien ocupa un espacio dentro de lo que Alexander Bickel denominara la “rama menos peligrosa de los tres poderes”.

Contradictorios hasta el cansancio, algunos se ven como viles aplicadores del derecho, pero, al mismo tiempo, vuelven a sostener que hacen justicia. Sin percatarse que no existe una relación necesaria entre el derecho y el valor, muchos juzgadores están convencidos que dictan la justicia en sus fallos, al tiempo que no dudan que sus resoluciones sean asépticas, pues ellas son piezas, dicen ellos, sin ideología, sin prejuicios, sin voluntad.

Otros más sostienen que gozan de total autonomía al resolver los casos que se les plantean e inmediatamente agradecen esa autonomía a su gobernador o gobernadora, “que no se mete con ellos” o al presidente del Tribunal Supremo “que los deja trabajar libremente”. Y no se percatan que ese agradecimiento lleva la marca de la sumisión y la negación de cualquier dosis de esa autonomía de la que dicen gozar. La autonomía e independencia judicial, si acaso existieran, deberían observarse no como un atributo personal o individual, sino como una característica institucional.

Herederos directos de Themis, hacen de la venda en los ojos artificio caricaturesco. Quien pretenda aproximarse a algo que eventualmente y con mucha reticencia pueda ser llamado justicia -justicia relativa, histórica y nunca absoluta ni eterna- lo primero que tiene que hacer es quitarse la venda de los ojos y echarle un ojo a la dolorosa realidad que lo circunda. Una efigie vendada debería dejar de ser el símbolo de los que juzgan y de todos los llamados “operadores del derecho”. Ella reafirma de muchas maneras el clasismo de la profesión y el mito de la imparcialidad de los jueces.

Mito al fin, construye también realidades porque configura un imaginario en el que muchos jueces se regodean en su figura y en la estructura del poder, sin que se asome la mínima autocrítica y sin el más nimio ejercicio real de introspección. Somos los imparciales y venimos a juzgarte de manera neutral, parecen decir en el soliloquio que precede al enjuiciamiento de lo que ellos llaman “los justiciables”.

Ese léxico que usan para referirse a los que quedan sujetos a su potestad, evidencia el esencialismo con el que cubren su actividad. “Justiciable”, porque queda sometido al “acto de justicia” que él emita. Demasiado peso para cualquier mortal.

Y ni que decir de la concepción que muchos de ellos todavía tienen del acto adjudicativo, es decir aplicativo, del derecho. Todavía con frecuencia se ven como la “boca de la ley” y no admiten que son creadores del derecho, por supuesto no de un derecho general y abstracto, pero sí de uno particular y concreto. La sentencia, como norma jurídica individualizada, contiene elementos que no están presentes en la ley, dada la amplia textura abierta que esta posee.

Entender que su actividad tiene también una connotación política les cuesta mucho trabajo, porque parece que no se percatan que las decisiones que toman como instrumentos del poder, afectan, sobre todo en el nivel de jueces constitucionales, la vida de miles de personas. Con mayor razón tratándose de adjudicación e interpretación de derechos fundamentales.

Cuando estos altos jueces trabajan abiertamente al servicio del poder, mal le van las cosas a un país como el nuestro, pues están contribuyendo a la impunidad de cuello blanco y al saqueo de la riqueza nacional.

Una tarea primordial de quien aspira a desempeñarse como juzgador es, más que el dominio exegético y codiguero de las normas, su aproximación a los presupuestos epistémicos y axiológicos de su rol, pero sin caer en dogmas ni absolutismos sobre su propia actividad.

Afortunadamente, en cada región y en cada sistema, encontramos algunos juzgadores que constituyen excepciones. Revisan su actuación desde posiciones que buscan alejarse del prejuicio y los cartabones de siempre. En el entorno juarense y chihuahuense hay algunos jueces valiosos. Otros están ahí y trepan peldaños porque hacen de la lambisconería carta programática. En el ambiente judicial se identifican fácilmente. Todos saben quiénes son. Esos y los corruptos son los que más golpes de pecho se propinan. Por cierto, suelen ser los que más hablan de “justicia”.