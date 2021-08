Elogio de la pobreza

Un dato por demás lastimoso fue el que presentó hace unos días el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la política de desarrollo social (Coneval), detallando en videoconferencia que la población en situación de pobreza pasó de 41.9% en 2018 a 43.9% el año pasado, cuando la pandemia azotó con gran fuerza a la gente y obligó al confinamiento para preservar la vida y la salud, pero trastocando la actividad cotidiana de millones de mexicanos que generan su sustento y de sus familias con el trabajo que día a día realizan en la calle.

Según la cifra había en 2018, 51.9 millones de personas en situación de pobreza y para el 2020 los números se ubican en 55.7 millones de personas que padecen de carencias.

En la presentación se hizo un desagregado para establecer la diferencia en lo que se considera pobreza moderada, que es la de mayor rango, y la pobreza extrema, que sigue siendo una franja porcentual muy grave para una sociedad que se precie de ser solidaria.

Quizás por lo alarmante del dato nacional y por considerar que era una crítica hacia su gestión gubernamental, el presidente, de inmediato descalificó la medición, señalando de manera equivocada que se trataba de una encuesta y que él tenía otros datos. Refirió que la gente está recibiendo más apoyo y aun con la pandemia la gente tiene para su consumo básico y algo muy importante, que no han perdido la fe y “estamos saliendo adelante”.

Ante cuestionamiento expreso sobre si continuaría con sus programas sociales como pensiones, becas, asistencias y demás dádivas que se vienen otorgando pero que no están resultando o impactando de manera positiva en el combate a la pobreza, insistió que por supuesto que sí y retóricamente argumentó que no se podía volver al rescate de los grandes empresarios. Esta forma de argumentar, estableciendo dicotomías absolutas que sólo plantean lo que para él es bueno y justo, siendo todo lo demás malo o corrupto, le da resultados comunicacionalmente hablando, pero no resuelve el problema de fondo, pues desatiende la pobreza con pretextos y situaciones que no le permiten ver ni atender la magnitud del problema, que es el hecho de que México se ha convertido en una fábrica de pobres.

Grave es que el presidente minimice el crecimiento del número de personas que llevan una vida con enormes precariedades y lo que es peor, que aliente a continuar con una indigencia involuntaria, pues considera que sólo lleva a la felicidad quien cuenta solamente con lo básico.

Algunas filosofías orientales promueven el desprendimiento y la sencillez como formas de alcanzar plenitud y nada tiene de malo quien adopta por voluntad propia ese estilo de vida.

En nuestro entorno, nadie quiere establecerse en la miseria al estimar que con ello encuentra la tranquilidad y la paz interior, pues si bien los bienes materiales no deben de ser la satisfacción integral de un individuo, sí deben de propiciar su subsistencia mínima, lo cual obstruye la pobreza, en no pocas ocasiones.

Los programas sociales deben de permanecer cuando así lo requiere la población en condiciones de vulnerabilidad, pero deben de focalizarse a los verdaderamente necesitados como son quienes sufren discapacidades, adultos mayores, madres trabajadoras, enfermos, productores del campo, comunidades indígenas, etcétera. Y no aplicar el presupuesto con propósitos clientelares y de reclutamiento ideológico como actualmente acontece, pues se ha visto claro que los indicadores seguirán creciendo si no se propicia el empleo, si no se busca la inversión productiva, si el Estado no es solidario con los que hoy requieren de apoyo para continuar con la actividad económica limitada, si no se da en en consecuencia un ejercicio que busque abatir la brecha de desigualdad que a pesar del discurso presidencial se sigue ensanchando.

Lo primero que debe de entenderse es que la estrechez, la pobreza y la miseria no son sinónimos de un estilo de vida simple que da la felicidad, como pretende equipararse a una mayoría de gente que vive en condiciones al límite y no por gusto.