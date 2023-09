Ellos dividen, nosotros unimos

Ciudad de México.- Nuestra Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, durante sus recorridos por toda la república para conformar la organización que dará ruta para la contienda electoral del 2024, destaca que trabajar en unidad es fundamental para seguir haciendo valer los derechos del pueblo de México.

Para lograrlo, garantiza que es vital fortalecer el trabajo en territorio, cercano a la gente para que de esta manera se logren construir cimientos sólidos en la elección, 2024 será un año decisivo para evitar el regreso de gobiernos que en el pasado dañaron al pueblo.

En México, y en Chihuahua, el pueblo quiere que continúe la Transformación y así va a ser, para eso estamos unidos, para lograr el próximo año la continuidad de la Cuarta Transformación de la vida pública. Estamos unidos todos los dirigentes de este movimiento, desde los 23 gobernadoras y gobernadores de nuestro movimiento, presidentes y presidentas municipales, regidores, regidoras, estamos unidos con los diputados, con los senadores, senadoras, somos una gran fuerza en el país, que no solamente se manifiesta en estos puestos de elección popular, sino que además representa a la gran mayoría del pueblo de México y hay unidad en los principios, en las causas y en el proyecto de la Cuarta Transformación.

En Chihuahua, nuestro partido movimiento ha tenido que impulsar la transformación al doble, una entidad gobernada por el bipartidismo desde que existe vida democrática en México, y ese bipartidismo se fusionó en su totalidad ante el crecimiento de morena, del gran respaldo del pueblo al presidente Andrés Manuel López Obrador y del idealismo que representa en la Cuarta Transformación la Revolución de las Conciencias, imparable y que sigue creciendo.

En 2018 la unidad de todos los sectores y la apertura de nuestras puertas para con los ciudadanos, permitió una contundente victoria popular con el arribo a la presidencia de la república, las victorias electorales comenzaron a acumularse elección tras elección, y en los estados donde aún no ha llegado, lección tras elección aumenta los votos, los militantes y las simpatías al movimiento, para 2024, la unidad será de nueva cuenta la clave para ganar.

La división para la oposición ha sido su única apuesta, la ausencia de un proyecto que ofrecer, de cuadros que uno sean aborrecidos por los ciudadanos quienes a diario afectan y lastiman, o intentan engañarnos, no tienen nada que prometer, ellos representan el pasado, utilizan discursos racistas, clasistas, elitistas, xenófobos, insisten en sembrar ese regionalismo barato, como si los chihuahuenses no fuéramos mexicanos, como si nuestros hermanos de los estados del sur, no fueran también mujeres y hombres de trabajo; en lo político esta confrontación constante en contra del Gobierno de México ha dañado mucho a Chihuahua.

Ellos representan la división, nosotros la unidad, es por eso que al interior de nuestro movimiento Claudia Sheinbaum recorre estado por estado donde se conforman nuevas alianzas, porque la Cuarta Transformación es para todos los mexicanos, y también la unidad es hacia afuera, todos los ciudadanos que quieran sumarse a esta transformación es bienvenido, aquí todos tienen un lugar y algo que aportar, porque las grandes transformación se han hecho con el pueblo, con la participación de todas las mexicanas y mexicanos de todos los rincones del país, y en esta ocasión no es la excepción, hemos madurado y estamos conscientes del momento histórico que vivimos, y nosotros asumimos nuestra parte e impulsaremos desde los calurosos desiertos del sur y norte del estado, hasta las frescas y altas sierras, y en cada ciudad donde los chihuahuenses han sido pisoteados por grupos caciquiles y gobiernos traidores del PRIAN, llegaremos a sumar, porque la 4T ya llegó a Chihuahua.