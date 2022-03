Ella que cuida (I)

Martha Eugenia paga parte de sus reducidos ingresos económicos, lo hace cada semana a una vecina, para que le haga el favor de cuidar de su esposo enfermo y dependiente de cuidados. Respecto a él, sabemos que sostenía económicamente el hogar de un empleo informal de albañilería, que sufre las consecuencias que un accidente cerebrovascular le dejó hace 4 años, y que además no puede valerse por sí mismo para comer, desplazarse, o disponer de sus excretas, apenas a sus 54 años, su panorama de salud se ve mermado por las consecuencias que la propia inmovilidad le traerá. El mismo, se ha convertido en el motivo de Martha Eugenia, para salir a trabajar, aunque por el cuidado a los hijos, no hubiese podido hacerlo antes, pues ganas y entusiasmo si tenía, hoy acude 6 días a la semana, por un sueldo paupérrimo, pero… ¿qué le puede hacer? Ella, que cuida, está en su sexta década de la vida, con un mundo en contra para encontrar un buen trabajo. Ha dejado de ser quien ella pensó, planeo y por lo que alguna vez hubiera decidido salir a trabajar y tener algo de independencia económica. Luce agotada, insatisfecha, no se ha realizado una sola detección de salud al momento de comprometerse a cuidar a su compañero, en cuerpo y mente al menos. Es seguro que tiene obesidad, mala salud bucal, y problemas circulatorios, a veces sale a fumar al patio, para tomar más que la nicotina, una bocanada de aire y volver al ruedo, tiene insomnio y su cabello ha empezado a caer a puños .

Según el Instituto Nacional de Geriatría INGER en el 2019 un cuidador es “quien asiste o ayuda a otra persona a realizar sus actividades de la vida diaria, ya sea de forma remunerada o no”. En México se muestra una tasa de crecimiento de la población de adultos mayores, según Rodríguez y Landeros en 2014, superior a un 4% anual lo cual implica que esta población se proyecta corresponda a un 12% del total en el año 2030. Según una publicación de 2019, llamado “Envejecimiento y dependencia” desarrollado por Luis M. Gutiérrez, y publicado en la página del Instituto Nacional de Personas adultas mayores INAPAM, existen en México 2, 941,589 personas mayores dependientes, de las cuales 2, 047,168, se encuentran con dependencia leve, y 894,421 o sea un 30% con dependencia grave, de este grupo se encuentran sin cuidadores 705, 260 personas, lo que constituye un 76%. Y entre ambos grupos se encuentran dependientes de cuidadores 1,200, 794 personas.

A modo local, encontramos cifras interesantes de todo un proceso económico, cultural y familiar que se da en nuestro estado y nuestra ciudad, y es que de acuerdo con el primer reporte especial, titulado “Niñas, Niños y Adolescentes En Ciudad Juárez”, Encuesta Intercensal 2015, (INEGI, 2015), realizado por el FICOSEC, se aprecia que el cuidado de las personas es una actividad que en términos generales le implica la inversión del doble de tiempo a las mujeres que a los hombres cuando se trata de estar a cargo de menores de edad, específicamente de menores de 14 años. Para esta fecha se contemplaba que las mujeres que laboraban y se consideraban jefas de las familias, les implicaba alrededor de 40 horas a la semana, al cuidado de menores de edad, comparada con 25 horas que invertía los hombres en estas condiciones. Si la mujer se auto empleaba, la situación era aún más crítica pues la inversión aumentaba hasta 55 horas por semana es decir, utilizando más horas al cuidado de los menores que en su actividad económica.

De acuerdo al Estudio sobre las Necesidades de las Cuidadoras informales a Nivel Estatal, publicado por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMUJERES), en 2019, nos hace algunas observaciones por ejemplo, que por cuidado informal se entiende a la “actividad de asistencia no retribuida a las personas de la red social en procesos de discapacidad, enfermedades crónicas y durante la infancia o la vejez “, según García Calvente. Y que esta situación ya se reconocía por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como las “jornadas dobles”, evidentemente no remuneradas.

La población actualmente de nuestro estado es actualmente de 3,741,869 habitantes y se tiene estimado que para el año 2030, más del 10.2 por ciento, contará con una edad superior a los 65 años, lo cual nos implicará un segmento considerable poblacional que pudiera estar a cargo de alguien o requerir algún tipo de cuidado especial. En Ciudad Juárez de la población total de 1,512, 450 habitantes, la población económicamente activa corresponde a 64.7% de la cual 41,5% son mujeres y 58.5% son hombres. Según la Encuesta Intercensal 2015, con sus adaptaciones propias, respecto al trabajo no remunerado, observamos, que quienes realizan más estas actividades de cuidado, son las personas en edad de 25 a 64 años , especialmente el de 34 a 44 años (83.01%). Las personas de 12 a 14 años (38.62%) y la de 65 años y más (27.12%), son la que menos realizan estas actividades. Respecto a sexo y edad de la población, más del 90.0% de las mujeres del grupo de 25 y 64 años realiza trabajo no remunerado, aquellas entre 35 a 44 años (95.82%) las de mayor porcentaje. En un contexto general, las mujeres están más inmersas en estas actividades no remuneradas a medida que van aumentando en edad. Por ejemplo el 90.0% de las mujeres chihuahuenses hacen o sirven alimentos a su familia comparado con un 59.5% de los hombres. Después de los 35 años las mujeres alcanzan casi el 95% de esta responsabilidad en los hogares.