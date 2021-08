Hace tiempo escuché la frase “elijo mi paz”. Esas 3 palabras me ayudaron a ver todo desde una nueva perspectiva y han sido una guía muy útil para tomar decisiones, desde las más simples hasta las más complejas.

El primer paso fue darme cuenta de que mi paz es algo que yo puedo elegir en cada momento. Eso me llevó a preguntarme: ¿estoy eligiendo mi paz? o ¿qué estoy eligiendo a cambio de mi paz? Para responder esas preguntas empecé a observarme cuando me sentía intranquila.

En un ejercicio de autobservación descubrí algo muy interesante. Solía ir a un lugar donde había 2 opciones de estacionamiento: 1) estacionamiento gratuito a varias cuadras de distancia, donde era muy difícil encontrar lugares disponibles, 2) estacionamiento con costo, a pocos pasos del lugar, donde siempre había lugares disponibles. Un día iba manejando con prisa para buscar un lugar de estacionamiento gratuito. Eso me implicaba más tiempo, sin la seguridad de conseguirlo. Noté mi sensación de intranquilidad. Me sorprendí al darme cuenta de que estaba eligiendo ahorrar unos cuantos pesos a cambio de mi paz. Dije “elijo mi paz” y decidí pagar estacionamiento. Las siguientes veces experimenté paz desde que me preparaba para ir al lugar, durante el trayecto y después de llegar, porque llegaba con calma.

Me he seguido haciendo esas preguntas como un ejercicio cotidiano. Éstas son algunas cosas que he descubierto:

• Elijo mi paz cuando veo los “quiero” detrás de los “debo”. Los “debo” me resultan frustrantes. Por ejemplo, “debo” lavar los trastes. Antes los lavaba quejándome y las quejas me generan malestar. Cuando vi la situación desde el enfoque de la paz, concluí que tener la cocina limpia me da paz y elijo lavarlos porque “quiero” sentir paz. He encontrado formas de amenizar e incluso disfrutar esa actividad, escuchando podcasts o audiolibros interesantes.

• Elijo mi paz cuando acepto lo que no puedo controlar. No tengo control sobre lo que otras personas dicen o hacen (aunque les exprese mi punto de vista) ni sobre la naturaleza. Cuando algo que está fuera de mi control no me gusta, recuerdo esta frase de Byron Katie: “Cuando discuto con la realidad, sufro” (libro: “Amar lo que es”). Aceptar no implica que me guste la realidad, la diferencia es que ya no vivo la lucha interior. Es pasar del “hubiera sido…” al “¿cómo elijo vivir este suceso?”.

• Elijo mi paz cuando me comprendo. Es horrible vivir con una voz interior que critica, exige, reclama, insulta y se queja. Puedo cambiar mi forma de relacionarme conmigo misma. Comprendo que soy humana y que como humana soy imperfecta, me equivoco, siento todo tipo de emociones, etc. Reconozco y atiendo mis necesidades. ¿Qué necesito? Una pista es: lo que espero de otros es lo que necesito darme a mí: ¿Comprensión? ¿Cuidado? ¿Reconocimiento? ¿Valoración? ¿Tiempo de calidad? ¿Respetar mis límites?

• Elijo mi paz cuando me enfoco en lo que es constructivo para mí. Antes pensaba en términos de éxito o fracaso. Eso me causaba estrés y frustración. Ahora puedo ver que en situaciones etiquetadas como “fracaso” hay muchos beneficios: aprendizaje, experiencia, nuevas perspectivas, satisfacción, fortalecimiento de relaciones, crecimiento personal, etc. No todo es dinero y reconocimiento, hay muchas más formas de ganar.

Como humana que soy, no tengo paz interior en todo momento. Sin embargo, la práctica de preguntarme ¿qué me daría paz? me ha dado mucha claridad para tomar decisiones que me ayudan a cuidar de mí y de los demás, porque si estoy bien yo, puedo relacionarme mejor con otros.

Tú ¿eliges tu paz? o ¿qué eliges a cambio de tu paz?

-------

Mtra. Melina González Camacho

Maestra en Desarrollo Humano (Iteso). Colabora como profesora de la maestría en Desarrollo Humano y participa en proyectos para el fortalecimiento del tejido social (Iteso). Imparte módulos en los diplomados de “Desarrollo humano y comunicación” (Iteso), “Desarrollo humano para el fortalecimiento del tejido social” (Cadif-Iteso), “Educación para la paz y justicia restaurativa” (CFIC-Iteso) y “Psicología positiva” (CFIC-Iteso). Es facilitadora en experiencias intensivas de grupos de crecimiento, talleres y voluntariado. Colaboró en el área de Desarrollo Humano de la Escuela Superior de Arquitectura (Esarq). Ingeniera Industrial y de Sistemas (Tec de Monterrey, campus Guadalajara). Certificada como Lean Six Sigma Master Black Belt (BMGI). Cuenta con 10 años de experiencia en calidad y mejora continua en una empresa internacional.