Elegía por don Filiberto Terrazas Sánchez

El gran orador juarense, José Muñoz Cota, en varios de sus discursos usaba una frase que hoy viene a cuento: “el polvo que piensa no vuelve al polvo”. Y ese es el caso de don Filiberto Terrazas Sánchez, juarense egregio que ayer se despidió de este mundo.

Siempre, invariablemente, demostró un profundo amor por la tierra que eligió para vivir, esta ciudad fronteriza. En su labor diaria, se dedicó desde muy joven a cultivar miles de pasajes, lugares y fechas que guardaba en una invaluable baraja de datos, un baluarte histórico que conservaba intacto en la memoria y en las notas que caminaban como palomas en la plaza, encima del viejo escritorio de su despacho en la calle Costa Rica, casi esquina con avenida 16 de Septiembre.

Hay ocasiones, pocas, en las que el hombre encarna al Estado. Pero no se trata del mandamás en turno, ni del político que se dispara al cielo en la fugaz coyuntura. No, tampoco tiene mucho que ver con una elección, ni con la sobrevalorada democracia. Un hombre se convierte en Estado, cuando actúa con los más altos principios de la justicia, en esa categoría está don Filiberto Terrazas Sánchez, porque en cada una de sus palabras dejaba sembrada la semilla de los más altos valores humanos.

Fue un gran mexicano, un nacionalista, pero, como el gran maestro José Fuentes Mares, siempre reconoció más afinidad y empatía por el terruño, Chihuahua. Era un hombre de Estado, pero también un hombre de Ciudad Juárez. En una especie de apostolado, don Filiberto eligió la historia como la forma de hacer Patria.

Desde su temprana juventud desarrolló dotes de un gran orador, usaba el lenguaje para armar argumentos con una lógica precisa y contundente, cada discurso era una pieza de arte y una joya del ajedrez, su otra gran pasión. Esa formación sólida en las ciencias del razonamiento y la estrategia le sirvieron para ejercer su carrera como un destacado abogado.

Según don Teófilo Borunda Ortiz “quien toma agua del Valle de Juárez, se queda en Juárez” y con el joven abogado Filiberto Terrazas se cumplió la profecía, nacido en Cuahutémoc y tras estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, llegó a Ciudad Juárez a impartir justicia en 1959, desde entonces fue funcionario judicial y luego ejerció el servicio público en varias ocasiones y se quedó aquí para siempre.

Otra de sus facetas fue la docencia, fue el maestro que se consumió iluminando, como solía decir José Muñoz Cota. Su cátedra, quedó grabada en letras de oro en el Instituto Tecnológico de Juárez, en la Escuela Superior de Agricultura “Hermanos Escobar” y en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, entre otras universidades.

Pero su vocación por la educación no era de las que se enclaustra en cuatro paredes, las lecciones de don Filiberto Terrazas Sánchez se daban en cada encuentro y ante cualquier público; al estilo de la escuela griega, solía entablar un diálogo constante con todos, lo mismo podía alternar con las élites para discutir sobre las ideas de un filósofo clásico y después sostener una charla informal con juan pueblo sobre cualquier tema de la cultura popular. Como buen juarense, no tenía esa clase de prejuicios que se abrazan en otras partes para aparentar un falso caché. Su personalidad era única y se convirtió en leyenda desde muy joven.

Varias veces lo vi en la banqueta charlando con algún conversador fortuito, mientras se sostenía con el bastón y alumbraba con su brillante narrativa dotada de una retórica exquisita.

Hoy sus charlas deambulan por las calles que tantas veces recorrió y que quedan inmortalizadas en sus relatos como cronista de la ciudad, don Filiberto ahora está en todos los lugares que describió con su prosa magnifica.

Para finalizar con esta elegía, transcribo un párrafo del icónico libro “El Águila Caída”, un texto de culto para los ajedrecistas donde, en su introducción, don Filiberto Terrazas Sánchez parece haberse desprendido de la forma del tiempo-espacio y venir desde 1962 a leerlo con su propia voz como cerrando el capítulo de su propia vida, aquí le comparto este extraordinario fragmento que viene a cuento:

En los clubes de ajedrez hay fenomenal algarabía, Samuel Rashevsky, el ídolo de la afición norteamericana ha vencido en su partida individual a Mijail Botvínnik, campeón del mundo, y ahora el entusiasmo de toda América ha renacido con la esperanza de tener un futuro campeón mundial. Afuera de los clubes, en la oscuridad de la noche me encuentro un hombre viejo, de edad no muy avanzada, pero que revela una vida sostenida por los recuerdos, su mirada es intensa, profunda, su vejez y pobreza no menoscaban su fuerte personalidad y en su palabra se advierte detrás de una prístina naturalidad un poderoso espíritu. “¿Ya mañana es hoy?”, me pregunta. “No, faltan 10 minutos para que mañana sea hoy”. Caminamos calle abajo muchas manzanas, las palabras van desgranando los recuerdos de una vida excepcional, las grandes proezas de otrora son referidas con la sencillez propia de las pequeñeces cotidianas, en rápidos bocetos analiza situaciones complicadas, la imaginación se enciende lúcida y recorremos lugares distantes, edades remotas, y los conceptos van generándose con fluidez, bajo estéticos vestuarios, forman bella simetría si apagan sus efímeros fulgores para dejar lugar a otros, maneja las ideas como un malabarista sus trebejos, pero de vez en vez deja caer una frase seca, con la brutal franqueza del realismo. “Comprenda usted Filiberto, que a la afición no le interesa tanto el campeón del mundo, sino quien puede vencerlo, matarlo, dejarlo sobre la arena inconsciente, mientras la plebe, frenética le alza el brazo al nuevo Dios y cuando ese nuevo Dios a su vez caiga la plebe se olvida, porque los héroes deben ser jóvenes y cuando envejecen aburren y la masa pide sangre, por ello cuando cae un héroe viejo siempre clavan el pulgar hacia abajo, tienen razón porque el signo de la vida es el cambio, cambio en la calidad, en el espacio, en el tiempo, si no hubiese cambio, movimiento, nada existiría, los átomos se desintegrarían porque los electrones dejarían de ser electrones y a su vez en la naturaleza interna de cada electrón también debe de haber movimiento, la afición se aburre hasta de la belleza clasica, vieja, estática y por ello surge el impresionismo, el cubismo y el surrealismo, Heráclito hoy más que nunca contradice a Parménides porque la única constante es la mutación del devenir”. Cerca del amanecer nos despedimos, lo veo un momento proseguir su andar, va meditando, su cerebro va generando infinitas ondas, quizás recuerda cuando el ahora ídolo, Samuel Rashevsky, cayera derrotado ante su genio, quizá contempla la vida con el mismo desprecio que siglos antes, otro gran ajedrecista después de perder su última partida en Waterloo, contempla el mundo desde la pequeña isla de Santa Elena.