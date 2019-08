Ciudad de México.- Los atletas mexicanos tuvieron un desempeño extraordinario en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. No sólo quedaron en tercer lugar con 37 medallas de oro, el mejor puesto desde 1955, sino que acumularon 136 preseas. Estos triunfos se registran, paradójicamente, después de una disminución de varios años en los presupuestos gubernamentales para el deporte.

Todavía en 2012 la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), recibió un presupuesto de 5 mil 357 millones de pesos, pero este monto ha venido cayendo hasta quedar en mil 719 millones en 2019, sobre lo que además se ordenó una disminución de 70 millones de pesos. "Obviamente que este presupuesto es insuficiente" declaró en julio la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara. A partir de agosto, "entramos en números rojos. Ya no va a haber presupuesto para poder salir de agosto hasta diciembre. Ya no hablemos del tema de becas, que es un tema sensible, sino ya no vamos a poder pagar la luz, ya no vamos a poder pagar lo básico para el funcionamiento de la instalación".

Quizá por eso es tan extraordinario el desempeño en los Panamericanos. La propia Guevara había pronosticado una cosecha de sólo 19 medallas de oro.

Un triunfo en Panamericanos no se gesta en unos meses. Los atletas llevan años preparándose. Por eso hubo ayer críticas a la entrega de una medalla de agradecimiento al presidente López Obrador, en lo que parece un simple acto de zalamería. Ana Gabriela también asumió el crédito al afirmar: "Fue una labor titánica en estos ocho meses mover al elefante reumático".

No es fácil, efectivamente, mover al elefante reumático del deporte. Por eso sorprende el desempeño en los Panamericanos. El dinero no lo es todo, aunque sí es necesario. Muchos países, como Cuba o España, dedican fuertes cantidades al deporte de alto rendimiento, porque consideran que este ayuda a fortalecer la identidad y la autoestima nacionales; pero Estados Unidos, la mayor potencia deportiva del mundo, no utiliza dinero de los contribuyentes sino que deja la responsabilidad a empresas privadas y a las universidades.

El dinero que se tenga, hay que usarlo bien. Guevara ha reducido becas de atletas, porque "había un desbarajuste administrativo", y afirma haber cesado a 120 aviadores. Canceló también el Laboratorio de Control y Previsión de Dopaje. El Comité Olímpico Mexicano, por otra parte, cerró el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, el CDOM, por los recortes de la Conade.

El presidente ha anunciado que dedicará los 102 millones de pesos obtenidos por la subasta de la casa de Zhenli Ye Gon, quien está siendo procesado por diversos delitos, para dar becas a los atletas que compitieron en los Panamericanos. Este dinero no será suficiente para cumplir la promesa, por lo que se tendrá que recurrir a otras fuentes. En medio de los recortes, por otra parte, López Obrador ha anunciado que utilizará mil 57 millones de pesos para comprar dos estadios de beisbol, su deporte favorito.

Yo no sé si es correcto en un país pobre emplear recursos gubernamentales para apoyar el deporte de alto rendimiento; pero sí se hace, hay que hacerlo bien. El financiamiento no puede venir de ventas ocasionales de propiedades confiscadas, sino de un presupuesto multianual que dé certeza de largo plazo y de un plan que defina el mejor uso de los recursos.

Los países exitosos en el deporte han encontrado formas de descubrir talento temprano y desarrollarlo. Este sería el mayor reto para México.





Peronistas

El populismo peronista viene de regreso en Argentina. Así lo sugiere el triunfo de Alberto Fernández en las elecciones primarias de este domingo. Por lo pronto el peso argentino cayó 17 por ciento y la bolsa (el Merval) 37 por ciento.