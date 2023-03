Electricidad más cara en verano; Juárez sin subsidio

Este domingo pasado, 12 de marzo, el cambio de horario se efectuó para la región fronteriza, lo cual tiene un efecto en los juarenses que día con día cruzan a la vecina ciudad de El Paso para efectuar sus compras, estudiar o realizar sus labores. Con este cambio de horario es inminente que la primavera ya está aquí.

A partir de ahora los juarenses tendremos la oportunidad de disfrutar de un clima agradable, lleno de alergias, pero con una temperatura que permite realizar actividades al exterior y no tener la necesidad de prender calentones, calefacciones o cualquier aparato que se utilice para generar calor; de igual modo los aires acondicionados y demás aparatos generadores de frío se prenden muy pocas horas al día.

PUBLICIDAD

El verdadero problema es cuando llega el verano. Supuestamente, para nuestra región, este ingresará el 21 de junio, alejando por completo ese clima cálido y agradable, y recibiendo, en cambio, el infernal calor quemante y sofocante al cual, se supone, deberíamos estar acostumbrados.

Este año, “el grito de dolores” lo vamos a dar con muchos meses de anticipación, pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acaba de avisar que nuestra Ciudad Juárez no recibirá el descuento (subsidio federal) que suele darse en esta difícil temporada, por lo que los juarenses deberemos hasta el doble de lo se pagó el año pasado.

De acuerdo con lo mencionado por la paraestatal, solo unas cuantas ciudades fueron elegidas para aplicar dicho descuento durante el período de verano, las cuales son: Monterrey, Mérida, Acapulco, Torreón, Veracruz, Villahermosa, Tampico, Monclova, Chetumal, Iguala, Tepic, San Andrés Tuxtla, Campeche, Tehuantepec, Ciudad Acuña, Cancún, Coatzacoalcos y Tuxtla Gutiérrez.

Supuestamente, la CFE realiza una evaluación cada año para saber dónde aplicar el descuento, y el parámetro de selección para aplicar dicho subsidio es para aquellas ciudades donde las temperaturas de verano son mayores a 30 grados, esto como un apoyo para amortiguar el gasto de los hogares en el consumo de aire acondicionado o minisplits.

Pese a que nuestra ciudad suele presentar temperaturas muy altas, por arriba de los 40 grados, quedó fuera de este subsidio. Para ello, se pueden dar tres escenarios:

1.- Que la CFE y el Gobierno de la 4T salgan a dar un comunicado diciendo que todo fue grave error y que Ciudad Juárez sí recibirá los beneficios del subsidio.

2.- Que todo sea parte de una estrategia político-electoral (a futuro) donde el alcalde de Ciudad Juárez salga al rescate de los fronterizos y haciendo un llamado a la Federación para que pueda lograr el subsidio tan necesario. De tal forma que, él y solo él, pudo hacer lo que la gobernadora no hizo o quiso hacer. Esta es solo una suposición, pero como dice el dicho: “piensa mal y acertarás”.

3.- Que la CFE y el Gobierno federal ignoren nuestra agonía y nos dejen sin el subsidio, que con esta inflación tanta falta nos hace.

Desde el fondo de mi billetera, en verdad espero que se den los primeros dos panoramas, incluso si el segundo llegase a ser verdadero, no importa que sea campaña política. Los juarenses no solo merecemos, sino que necesitamos el subsidio. Y para que a los centralistas de la Federación no se les olvide esta región, no estaría mal que los directivos de la CFE se vinieran a vivir a Ciudad Juárez durante el verano para que sepan lo que en verdad es el infierno.