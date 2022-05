Elecciones locales en 2022

En 2021, Chihuahua fue de los pocos Estados donde Morena no logró ganar la elección estatal. El electorado, al ver que el exgobernador Javier Corral estaba metido de lleno operando para el candidato de Morena, decidió retirarle la confianza a ambos y eligió a la candidata del PAN. Junto con Chihuahua, únicamente Querétaro logró frenar a Morena durante las elecciones de hace un año. A pesar de haber perdido millones de votos, Morena logró ganar Estados.

Hoy, el escenario es parecido al del año pasado. Se celebrarán elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Los Estados donde el oficialismo morenista lleva una clara ventaja son Oaxaca, y Quintana Roo, con ventajas de dos dígitos.

Salomón Jara, candidato de Morena al gobierno de Oaxaca, fue miembro del PRD (partido coaligado con el PRI y el PAN en varios procesos) y hoy representa a Morena. El exsecretario del gobierno de Gabino Cué, lleva una amplia ventaja frente a Alejandro Avilés, candidato del PRI y del PRD al gobierno de Oaxaca.

Mara Lezama, candidata de Morena al gobierno de Quintana Roo, igualmente encabeza las encuestas en su Estado por dos dígitos, por encima de la expriista, execologista y hoy perredista, Laura Fernández, candidata del PAN-PRD a esa elección. La candidata del PRI aparece en un lejano tercer lugar.

En el caso de Hidalgo y Tamaulipas, los candidatos de Morena encabezan las preferencias por un dígito. El expriista Julio Menchaca encabeza las encuestas en Hidalgo contra la candidata del PRI-PAN-PRD, Carolina Viggiano. El también expriísta Américo Villarreal, candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas encabeza las encuestas encima de César Verástegui, candidato del PAN-PRI-PRD.

En el caso de Aguascalientes, la candidata del PAN-PRI-PRD Teresa Jiménez encabeza las encuestas por encima de la experredista Nora Ruvalcaba, postulada por Morena. La contienda más cerrada, quizás sea la de Durango donde Esteban Villegas, candidato del PAN-PRI-PRD lidera los sondeos por poco más de seis puntos, encima de la expriísta Marina Vitela, candidata de Morena al gobierno de Durango.

Estos escenarios nos revelan varios puntos interesantes. El primero, es que la mayoría de los candidatos de Morena vienen del PRI. Es increíble que a estas alturas de la vida democrática de México, el electorado pueda llegar a ser tan ingenuo y crea que castiga al PRI votando por priistas con otra camiseta. Si le está dando la oportunidad a priistas postulados por otras fórmulas, quizá debería desarraigar el odio histórico que le tienen al tricolor.

El segundo tema a observar es que el Movimiento Ciudadano está cumpliendo una función en estos procesos locales, y eso es fracturar a la oposición. Con los puntos que el MC suma en cada elección, bien pudiera emparejarse el escenario electoral. No olvidemos que de aquí al 2024, todos los procesos electorales son una dicotomía simple: votas por López Obrador o votas en contra de López Obrador. Por tanto, con su postura de no sumarse a la fuerza aliancista opositora, el MC le hace el trabajo al oficialismo de lograr que Morena gane Estados que hoy no gobierna.

Es importante observar esto último, pues si bien Morena ha perdido millones de votos desde 2018, ahora parece que su estrategia es ganar Estados, pues esto implica obtener el poder (y los recursos) necesarios para mantenerse en el poder, a pesar de no contar con los votos que reflejarían el respaldo popular de su movimiento.

Espero no ser ave de mal agüero, pero se pronostica que el domingo 5 de junio se lleven a cabo toda clase de tropelías y excesos por parte de Morena. Tal como lo hicieron en la pasada consulta popular.