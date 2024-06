Elecciones 2024, factores de poder y democracia

Las elecciones que se desarrollarán a lo largo de este 2 de junio serán trascendentales. Si a lo largo de este día no ha acudido a votar todavía, quisiera exhortarle de manera respetuosa a que ejerza su derecho. Más allá de un simple sufragio, elegir a quien queremos que lleve los destinos de nuestra nación durante seis años es la columna vertebral de nuestra democracia. Si aun así ve con reticencia ir y ejercer su voto, le hago algunas reflexiones sobre lo que implican estos comicios presidenciales con la intención de motivarle.

La democracia se fortalece cuando procura y aumenta la participación mayoritaria de sus ciudadanos; pero si sucede al contrario y el abstencionismo prevalece, entonces esta es minada, debilitada. Siguiendo a Gramsci, hay que considerar que detrás de las luchas electorales siempre hay una pugna entre bloques antagónicos que constantemente buscarán consolidar su hegemonía mediante el acceso al poder. Votar es una manera de comunicarse con ese poder, para así exigirle. Tenemos, entonces, una concepción idealista de la democracia; ya que pensamos que siempre debe buscarse el mayor y más amplio margen de intervención del pueblo para así legitimarse, porque sin un mensaje claro, los ganadores intentarán implementar su propia hegemonía, vía las instituciones que consideren ‘conquistadas’.

Al tenor de lo anterior, es importante recordar que en el 2018 un nuevo bloque se hizo de las riendas de la Presidencia de la República, generando una mayoría electa en el Congreso general, y que poco a poco ha ido ganando espacios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los consensos y procedimientos legislativos que regulan la elección de ministros y ministras del máximo órgano adjudicador. La denominada Cuarta Transformación (4T), no solo se compone de su brazo electoral como maquinaria partidista: Morena, sino de un amplio movimiento social que atraviesa varias capas sociales, producto del devenir histórico de las luchas de izquierdas que encontraron el cauce institucional en los 80; que se amplió con la reforma electoral de finales de los 90; finalmente personificándose en Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como el articulador de una narrativa que puso por delante las demandas societales de los sectores más marginados de México, es decir, las clases trabajadoras, poblaciones indígenas, mujeres y jóvenes. Esto dotó de sentido a su discurso populista, identificando una frontera antagónica: la "mafia del poder" como los culpables de los males del país por, cuando menos, la época neoliberal. Esta hipótesis discursiva se acreditó con la reciente alianza del Frente Amplio por México conformada por el PRI-PAN-PRD, que le da la razón histórica al discurso que AMLO articuló durante al menos 18 años recorriendo todo el país en su lucha por alcanzar la Silla del Águila.

El anterior preámbulo sirve como una historia del presente para analizar cómo ese bloque desplazó al bloque del anterior régimen, y ahora busca consolidar ese poder ganando estas elecciones de la mano de la Doctora Claudia Sheinbaum. Y no es para menos hacer este revisionismo histórico, pues hasta el momento en que estas líneas se están confeccionando, las encuestadoras más conservadoras le daban una ventaja de al menos 20 puntos por encima de Xóchitl Gálvez. De quedar victoriosa Sheinbaum, estaríamos presenciando el fracaso nacional del antiguo régimen por recuperar el poder, quedando mal con sus principales financiadores y los altos sectores oligárquicos de México. La hegemonía morenista daría un paso más en la consolidación de su poder político.

Va a ser muy interesante observar cuál será la relación que lleve la próxima presidenta con el poder mediático, pues durante seis años AMLO impuso su narrativa marcando su agenda mediática con su famosa mañanera, una estrategia comunicativa teatral que podemos decir le funcionó, en la medida en que, en el tramo final de su mandato, mantiene niveles de popularidad por encima del 60%. Esto tiene relevancia si analizamos los actores del poder. Es imprescindible distinguir que llegar a la Presidencia no implica el poder absoluto; los llamados factores reales del poder juegan un rol toral en la correlación de fuerzas.

Entre estos factores de realpolitik tenemos la sociedad civil, el poder mediático, el poder financiero, el poder criminal, la interdependencia compleja con otros países, la academia, el ejército, los sindicatos y, por supuesto, las patronales. Aquí es donde es preciso hacer un balance sobre qué tanto poder pudo conquistar el aún titular del ejecutivo federal. En mi opinión, si bien logró instalar su narrativa con la mañanera, sus encontronazos con la prensa denotan que la Cuarta Transformación no logró capturar los grandes consorcios comunicativos, como sí lo hizo el PRI en sus mejores épocas.

De igual manera, la relación con la academia no fue la mejor, muchos intelectuales acostumbrados a vivir en una especie de aristocracia, al margen de los grandes apoyos del antiguo régimen, mostraron su molestia a punta de papers y libros que se lanzaron contra su Gobierno. Al ejército lo mantuvo contento dándole amplios márgenes de discrecionalidad, sin embargo, también provocó molestia al tenerlos realizando obras de infraestructura que anteriormente se adjudicaban a empresas privadas.

A quienes sí logró desmovilizar fue a los movimientos sociales derivados del sindicalismo mexicano con reformas que ampliaron los derechos sociales de la clase trabajadora, una jugada maquiavélica para mantener el termómetro popular en un clima agradable para el gobierno. Cosa aparte es la relación con el crimen organizado, que logró colarse en Morena financiando campañas y manteniendo cierto control en zonas donde el Estado mexicano no entra. Sin embargo, hay que reconocer que no vimos una guerra sin cuartel como la que padecimos durante el Calderonato; si bien es cierto que los homicidios aumentaron, no vivimos un estado de excepción de facto como en el periodo de finales de 2006 que mantuvo su intensidad bélica hasta el 2013.

Una asignatura pendiente en los cálculos políticos de la 4T es la de instalar su hegemonía en el Poder Judicial. Por ello no es un asunto cualquiera la pretensión legislativa de realizar elecciones populares para elegir jueces, magistrados e incluso ministros de la SCJN. Este, me parece, es el asunto más delicado, pero para tener una visión dialéctica es importante que la academia jurídica se involucre desde distintas perspectivas en torno al asunto. Lo que se pone en tela de duda es la legitimidad de los jueces al momento de expulsar normas jurídicas del sistema, declarando su inconstitucionalidad cuando esas mismas normas fueron incorporadas a nuestra legislación por la regla de la mayoría en el Congreso, misma regla que opera en el Pleno de la SCJN. El problema es que los legisladores tienen legitimidad democrática y hacen valer el artículo 39 constitucional, mientras que los jueces obedecen a otros criterios. No está de más, para la conversación pública y el acalorado debate que veremos en la próxima configuración legislativa en torno a la elección de jueces, leer la obra "Contra el gobierno de los jueces" del jurista Jeremy Waldron, donde se hace una crítica muy fuerte al control judicial. El autor sostiene que es "políticamente ilegítimo en lo que concierne a los valores democráticos privilegiar el voto mayoritario de un pequeño número de jueces no elegidos y que no rinden cuentas al pueblo, pues el control judicial priva de sus derechos a los ciudadanos comunes y deja de lado preciados principios de representación e igualdad política en la resolución final de cuestiones sobre sus derechos". En oposición, otras democracias del primer mundo continúan designando sus jueces sin elegirlos, desconfiando de la sabiduría del pueblo como para entregarles todo el poder, visiones en contra que podrían generar votos cruzados en cuanto a la designación de legisladores, que no es raro para quienes así intentan reducir las hegemonías totales.

Estos son los elementos principales que considero que están en juego en estas elecciones. No estamos ante la presencia de una elección típica. En Chihuahua se disputan 33 diputaciones locales, 67 presidencias municipales, 714 regidurías -sin olvidar las candidaturas federales entre diputados y senadores-. Finalmente, solo usted tiene la última palabra para elegir qué clase de mensaje expresará a través de su voto.

Jerry79912@yahoo.com