Elección de Consejer@s: lecciones para el futuro

Acabamos de celebrar un hecho histórico en nuestro país que le otorga mayor vida democrática a las instituciones de corte político y que amplía la esperanza de un necesario reordenamiento que permita en el futuro a todos los ciudadanos, con sus derechos a salvo, el acceso a las decisiones o propuestas que surgen desde el seno de los partidos y que después se convierten en leyes o políticas públicas.

Y me da mucho orgullo mencionar que fue el Movimiento de Regeneración Nacional, el que dio el primer paso al romper con décadas de aislamiento, de decisiones cupulares en lo oscurito, en la selección de candidatos, de representantes, y en este caso, de los miembros del máximo órgano de decisión del partido, de los consejos estatales y nacional. Me parece que la premisa es irrebatible porque realmente la selección se abrió a la sociedad y todos los ciudadanos que quisieron y que fueron informados tuvieron la oportunidad de participar.

Fue un ejercicio interesante, que naturalmente puso en condición de espectadores a los demás actores políticos, sobre todo a la oposición, que fueron los primeros en señalar algunos yerros en el proceso; pero también atrajo la atención de los diversos sectores sociales, algunos de ellos se decidieron a participar, otros permanecieron expectantes. Muchos ciudadanos fueron por su propio pie a ejercer su derecho a votar en estas inusuales pero abiertas elecciones internas, como quizá en todos sus años de vida no habían tenido esa oportunidad, a la par quedaron inscritos como militantes de Morena.

También otros ciudadanos seguramente llegaron persuadidos, motivados por la invitación de morenistas que como todos los miembros de otros partidos tienen la libertad de invitar a otros a luchar por sus ideales.

Es cierto, hay muchas cosas que mejorar, y lo digo con todo respeto, no lo digo porque haya perdido o mucho menos, porque a mí me fue muy bien, obtuvimos el mayor número de votos en mi casilla y estoy muy gradecido por el apoyo que me brindaron. Pero la idea es elevar la calidad de este tipo de procesos, y eliminar errores, como la instalación de una sola casilla por distrito. En el caso de Juárez, hablamos de zonas de una concentración de habitantes enorme, y por lo cual se debiera considerar varias casillas; el tiempo de espera para votar en algunos casos fue de varias horas y eso, querámoslo o no, inhibió en algunos ciudadanos el deseo de participar en nuestros procesos.

El ejercicio es perfectible y puede convertirse en un modelo para el sistema de partidos, no sólo de México, sino de toda América Latina.

En particular quiero referirme a algunas expresiones y actitudes que surgieron después de la elección de congresistas estatales y nacionales del domingo pasado y que me parecen del todo fuera de contexto, como aquellas de ponerle etiqueta a los consejeros electos, como demeritando sus capacidades, experiencia y luchas al interior del partido. O peor, adjudicándose el padrinazgo de los mismos consejeros, denigrando también sus capacidades.

No, no niego la realidad, existen afinidades y coincidencias, sería iluso ignorarlo. Pero hacer alarde de esa influencia me parece que menoscaba el ejercicio al que nos referimos.

Son como aquellas expresiones de quienes se creen los únicos merecedores de participar en las actividades de Morena, son absurdas e incongruentes, porque estamos hablando precisamente de un partido diferente, abierto a la sociedad, que se distingue del bipartidismo que nos gobernó durante un siglo bajo un esquema despótico y absolutista en sus últimas décadas. Y hoy, justamente con esta elección de consejeros, se establece un parteaguas, pero con dichas expresiones estos personajes solo escupen sobre ese logro, en gran medida, alcanzado gracias al esfuerzo del presidente López Obrador.

O también estar señalando a diestra y siniestra el origen de los demás, adjudicándose supremacía por el sólo hecho de haber llegado primero que los demás. Criticar por ejemplo, a quienes pertenecieron a otros partidos, pero por otro lado, invitan y promueven a notables expriistas y expanistas. Denotan incongruencia y arrogancia, creen tener la pureza de origen suficiente para hacer justamente lo que critican y no hacer lo que les toca.

Es como el pudiente niño envidioso, que a menudo resguarda con celo sus juguetes en una esquina de la casa, pero a cada rato le guarda la reprimenda verbal de sus padres por no dejar a sus hermanitos jugar con él, le hacen entender que ya no es hijo único y que no tiene más remedio que jugar con los demás, quiera o no.

Lo más cruel del asunto es que se han erigido como los únicos que pueden promover a políticos externos, por encima de tantos esforzados líderes de Morena que tienen años esperando una oportunidad.

Confío en que esas actitudes se vayan diluyendo, es necesario que desaparezcan, a fin de que nuestro partido se fortalezca, precisamente en esas áreas donde mostraron deficiencias los partidos tradicionales, evitando los vicios que tanto daño le hicieron a sus propias organizaciones, posteriormente y a la par a todos los mexicanos.

La pauta la han dado las propias autoridades de Morena, con esta elección de consejeras y consejeros inédita, abierta a la sociedad, que genera un ambiente de confianza al exterior, como no lo hicieron otros partidos en sus mejores tiempos. Mostrar una actitud contraria al espíritu de este proceso hace retroceder los esfuerzos que nuestro presidente, como muchísimos hombres y mujeres, le han impreso a la implementación de la Cuarta Transformación en México.

Felicidades a todas y todos los nuevos consejeros estatales y nacionales, juntos habremos de dar seguimiento al programa de la 4T, y pondremos en alto el nombre de Morena, porque el mejor luchador no es aquél que inicia la carrera, sino el que permanece en ella y llega a la meta.

