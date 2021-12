Ciudad de México.- AMLO y sus morenos quieren destruir al INE, convertido en el “villano favorito” en tiempos de la 4T. En su ofensiva contra el árbitro electoral, buscan llevarse entre las patas su autonomía. Poner consejeros electorales que se sometan a los dictados de Palacio Nacional. De otra forma no tendría sentido haber presentado una denuncia penal en la FGR contra los seis consejeros que votaron a favor de posponer la consulta de revocación de mandato por falta de financiamiento.

Si la denuncia procede, la Fiscalía podría pedir a la Cámara de Diputados el desafuero de los seis: Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Beatriz Claudia Zavala. El delito que les imputan es coalición de servidores públicos.

Los morenos no quieren la consulta para la revocación de mandato por pérdida de confianza, como dice la Constitución. Las cosas, sin embargo, no le han salido a López Obrador como él quería. Algún exconsejero electoral me hizo notar que el presidente ya veía a Claudio X. González, a Frena y a toda la oposición recolectando firmas para echarlo. No sucedió.

El INE, por cierto, informó el jueves pasado que acatará la resolución de la Comisión de Receso de la SCJN, que mandata continuar con el proceso de revocación de mandato con el presupuesto existente. En un comunicado destaca que la resolución de la Comisión de Receso del máximo tribunal es provisional y que el instituto se mantendrá atento a la resolución de fondo que adopte el máximo tribunal.

* AMLO ya tomó partido en el conflicto que enfrenta al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, con Ricardo Monreal y Dante Delgado, por la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. Acusan al funcionario, de origen emecista, del asesinato de un excandidato a presidente municipal.

Sin mucho pensarlo, y luego de admitir que a lo mejor no es objetivo, dijo que Cuitláhuac es de los “mejores gobernadores” que ha tenido Veracruz y que es “incapaz de cometer una injusticia”. ¿Lo es? En el Senado, por lo pronto, ya no se habla de desaparición de poderes en Veracruz por el rompimiento del orden constitucional que le achacan a Cuitláhuac.

Un grupo plural de senadores, encabezados por Monreal, convocaron a rueda de prensa para posicionarse frente al “uso faccioso de las instituciones con fines de persecución política” en la entidad. No permitieron preguntas. Tampoco hubo una sola mención por su nombre al gobernador de la entidad, Cuitláhuac García. Sólo el anuncio de que será creada una Comisión Especial Plural para determinar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de derecho en Veracruz. La comisión será presidida por Dante Delgado. Los secretarios generales serán Julen Rementería, coordinador de la bancada del PAN, y el morenista Eduardo Ramírez, expresidente de la Mesa Directiva del Senado. La integran también Beatriz Paredes, Miguel Mancera, Raúl Bolaños, y Sasil de León. Una fuente de la Jucopo nos dijo que se optó por bajar el tono y privilegiar los buenos oficios del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para sacar de la cárcel a Del Río Virgen.

Monreal y Dante han denunciado reiteradamente el uso indiscriminado, en Veracruz, del delito de “ultraje a la autoridad” por parte del gobierno del estado. Los dos senadores fueron arropados anoche por coordinadores parlamentarios e integrantes de las distintas bancadas en el Senado.

En la sala de conferencias estaban las panistas Kenia López y Xóchitl Gálvez. En silla de ruedas llegó la emblemática priista Beatriz Paredes.

No faltaron tampoco los coordinadores de la bancada verde, Manuel Velasco, y del PRD, Miguel Mancera. Los senadores Alejandro Armenta, de Morena, y Raúl Bolaños, del PVEM.

Sasil de León, PES, no estaba presente, pero formará parte de la comisión. Fue notoria la ausencia de legisladores del PT.