El vergonzoso túnel de la 16

Desde hace muchas décadas el tren atraviesa Ciudad Juárez todos los días y varias veces durante cada jornada. Motivo por el cual se tuvo que construir en la avenida 16 de Septiembre, en pleno Centro de la ciudad, un paso deprimido peatonal y un túnel vehicular. El objetivo era evitar que tanto personas o cualquier vehículo estuvieran detenidos mucho tiempo mientras el tren dividía en dos el primer cuadro de la ciudad.

Se suponía que esta obra iba a solucionar las añejas molestias de los juarenses que se ven obligados a transitar por esa zona. El problema es que este proyecto no ha terminado de concretarse adecuadamente.

Tal vez el aspecto vehicular ha sido medianamente resuelto. Pero el túnel peatonal no cumple su propósito de una manera digna y eficiente. Los ciudadanos que se ven obligados a transitar por ese lugar conocen de primera mano la experiencia que se vive allá abajo.

Solo quienes tienen que descender los 27 escalones o utilizan la rampa, y cruzan por ese descuidado e ignorado túnel y respiran esos nauseabundos olores, conocen una realidad que las autoridades ignoran y desatienden.

Es indigno e insultante que después de haber terminado la jornada, trabajadores de la industria maquiladora, comerciantes, estudiantes, empleados, amas de casa y familias, tengan que soportar fétidos olores.

Pisos y paredes de esta desatendida obra civil emanan un penetrante olor debido a que muchos indigentes la utilizan como baño público por las noches. Es una distancia considerable la que los ciudadanos tienen que atravesar intentando aguantar la respiración en ese pasillo grafiteado, sucio y excesivamente caluroso lo que aumenta el mal olor.

A las autoridades municipales es poco lo que les importa este tema. Incluso hasta se dan el lujo de rechazar propuestas ciudadanas para darle otra vocación a este espacio. Tal es el caso del colectivo la Galería del Centro que propuso convertir este túnel en una galería urbana con libre acceso a todo el público fronterizo. Se pensaba utilizar el espacio para que el talento local, que es mucho y que batalla para conseguir lugares, pudiera exponer sus obras ante un numeroso público cautivo. Solo se requería autorización para instalar rejas en ambos lados del túnel y apoyo de Seguridad Pública para cuidar las exposiciones pictóricas y fotográficas.

Poco eco hubo para esta petición ciudadana. Mientras tanto, el espacio utilizado desde su construcción en 2012, sigue presentando un aspecto deplorable y causando molestias a miles de transeúntes diariamente.

Ojalá que la administración municipal entrante que encabezará Cruz Pérez Cuéllar sea más receptiva con este proyecto que pretende convertir en un lugar digno un espacio público. No solo ganarían los artistas locales y los amantes del arte y la cultura, también saldría ganando la sociedad juarense que contará con un espacio más que ha sido rescatado del abandono y la apatía gubernamental. Se requiere un cambio en la actitud de las autoridades, pero también de los ciudadanos. La participación directa de la sociedad es requerida para la resolución de los retos que actualmente se enfrentan. Una sociedad pasiva solo seguirá obteniendo los mismos resultados no satisfactorios. Y dadas las circunstancias eso ya no es aceptable.