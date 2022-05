El valor incalculable de nuestros profesores

El profesorado representa uno de los núcleos más importantes en toda sociedad, pues son los encargados de enseñar y de completar la educación. Según información de la SEP, en Ciudad Juárez hay un total de 18,165 docentes, de los cuales el 20.09% imparte a nivel universitario; 18.70% en nivel preparatoria; 21.0% en secundaria; 31.60% a nivel primaria; y 8.61% en prescolar.

Los profesores tienen dos tareas importantes: la primera es enseñar, es decir, brindar los conocimientos, principios, teorías y habilidades para que los sujetos receptores (que pueden ser desde niño hasta personas de la tercera edad) adquieran las herramientas necesarias para desarrollarse en una profesión, arte u oficio. La segunda tarea es educar, la cual conociste en reforzar los valores, virtudes y moralidad que hacen de una persona un ser humano. Como ya se dijo, “la educación comienza en casa”, pero esta se concreta en las aulas, en la convivencia con los compañeros y profesores de las escuelas.

PUBLICIDAD

La labor del profesorado ha sido desacreditada y incluso hasta subestimada, no se les ha dado el honor que merecen. Para explicar lo anterior podemos mencionar varios puntos: 1) Actualmente muchos estudiantes (no todos, para no generalizar) han perdido el respeto por sus profesores; los minimizan, los agreden, hacen burla de ellos y les faltan el respeto a sus espaldas y en ocasiones hasta en sus narices. Muchos de estos profesores se han tenido que quedar callados y con las manos atadas, pues suele pasar que los mismos padres de familia y las autoridades educativas se ponen del lado del agresor, que en ocasiones suele ser el estudiante. 2) la falta de recursos económicos es otro de los grandes problemas que enfrenta el profesorado, pues de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., aquellos que estudiaron para la “formación docente para educación básica” ocupan el lugar número 2 de las carreras peor pagadas en México.

Para comprobar lo anterior no hace falta remontarnos a estadísticas, es suficiente con observar como es que el profesorado requiere del apoyo económico de los padres de familia o de los mismos estudiantes para solventar el costo de ciertos materiales didácticos y poder realizar sus practicas y actividades. Y cuando ese apoyo económico solicitado no es proporcionado, los profesores suelen ponerlo de su propio bolsillo, sin que exista la posibilidad de un reembolso.

Pese a las dificultades que en muchas ocasiones enfrentan, los profesores siempre han estado allí para sus estudiantes. ¿Recuerdan ustedes con cariño a algún o algunos profesores que hayan cambiado su vida? Yo lo hago con mucho gusto, recordar a aquella maestra de primer grado que me enseño a escribir mi nombre, a aquella maestra de segundo que me enseñó a leer, a sumar y restar. Recuerdo con mucho cariño a aquel profesor de sexto que me enseñó a trabajar en equipo con mis compañeros. Incluso a aquellos profesores de secundaria y preparatoria que me dieron las bases para una educación universitaria, y por supuesto a los que me enseñaron una profesión.

En ocasiones restamos importancia a la gratitud. De tal manera que si usted tiene la oportunidad de agradecer a aquellos increíbles seres humanos que dieron su vida para enseñarnos y educarnos, no lo eche en saco roto y agradézcale de todo corazón el haber formado parte de su vida.

Tomando en cuenta mi propio consejo, quiero agradecer a todas aquellas personas: profesores, docentes, maestros, entrenadores y demás que en algún momento fueron parte de mi formación; agradezco sus enseñanzas, sus conocimientos, sus palabras de aliento y sobre todo su tiempo (ese que se usa y no se renueva), pues todos ustedes representan las bases, cimientos y el cemento de lo que soy en la actualidad.