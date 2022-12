El Tren de la Vida

Ciudad de México.- En este cierre de año, quiero externar mi profundo deseo para que todas y todos inicien uno nuevo donde vean cumplidas todas sus expectativas, en el orden material, pero sobre todo en el espiritual.

Un año 2023 donde también reine la concordia y prosperidad en el núcleo familiar.

PUBLICIDAD

Hoy por hoy vemos que, aunque falta mucho por hacer, quienes encabezamos los poderes del Estado sabemos que vamos por buen camino, impulsando políticas que te sirvan en el día a día.

Tenemos buenas condiciones de empleo, se trabaja en el tema de seguridad y acceso a la salud, pero sobre todo existe un ambiente de gobernabilidad que permite mejores condiciones de vida.

Como te he informado durante este año, hemos encabezado un trabajo sin descanso desde nuestra curul en el Congreso del Estado de Chihuahua, buscando que se implementen las acciones que mejoren tu salud, economía y entorno.

Este año nuevo 2023, seguiré con la misma voluntad de servirte lo mejor posible.

Estamos en este plano terrenal, de paso, que no decaiga nuestro deseo por el bien común, que es lo que dejará huella de nosotros.

La vida se asemeja a un viaje en tren. Con sus estaciones y cambios de vía, algunos accidentes, sorpresas agradables en algunos casos, y profundas tristezas en otros.

Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres, creemos que siempre viajarán a nuestro lado. Pero en alguna estación ellos se bajarán dejándonos seguir el viaje, de pronto nos encontraremos sin su compañía y su amor irreemplazable...

No obstante, muchas otras personas que nos serán muy especiales y significativas, se irán subiendo al tren de nuestra vida, nuestros hermanos, amigos y en algún momento, el amor de nuestra vida...

Algunos tomarán el tren, para realizar un simple paseo. Otros durante su viaje pasarán por momentos de oscuridad y tristeza. Y siempre encontraremos quienes estén dispuestos ayudar a los más necesitados.

Muchos al bajar, dejan un vacío permanente. Otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta que desocuparon sus asientos...

Es curioso ver como algunos pasajeros, aún los seres queridos, se acomodan en coches distintos al nuestro. Durante todo el trayecto están separados, sin que exista ninguna comunicación.

Pero en realidad, nada nos impide que nos acerquemos a ellos si existe buena voluntad de nuestra parte. De lo contrario, puede ser tarde y encontraremos a otra persona en su lugar.

El viaje continúa, lleno de desafíos, sueños, fantasías, alegrías, tristezas, esperas y despedidas...

Tratemos de tener una buena relación con todos los pasajeros, buscando en cada uno, lo mejor que tengan para ofrecer. En algún momento del trayecto, ellos podrán titubear y probablemente precisaremos entenderlos, pero recordemos que nosotros también, muchas veces, titubeamos y necesitamos a alguien que nos comprenda.

El gran misterio para todos, es que no sabremos jamás en qué estación nos toca bajar. Como tampoco dónde bajarán nuestros compañeros de viaje, ni siquiera el que está sentado a nuestro lado.

A veces pienso en el momento en el que me toque bajar del tren. ¿Sentiré nostalgia, temor, alegría, angustia...? Separarme de los amigos que hice en el viaje, será doloroso y dejar que mis hijos sigan solos, será muy triste. Pero me aferro a la esperanza de que en algún momento, tendré la gran emoción de verlos llegar a la estación principal con un equipaje que no tenían cuando iniciaron su viaje.

Lo que me hará feliz, será pensar que colaboré para que ellos crecieran y permanecieran en este tren hasta la estación final.

Amigos, hagamos que nuestro viaje en este tren tenga significado, que haya valido la pena.

Vivamos de manera que cuando llegue el momento de desembarcar, nuestro asiento vacío, deje lindos recuerdos a los que continúan viajando en el Tren de la Vida.

Feliz viaje...