El toro sólo sabe embestir

Ciudad de México.- Y/o violar. Mujeres. O la ley. El toro que se alista a su propia lidia. La manipulación y el encono. El pacifismo que se disfraza con cumbias y porras. La manifestación que se anuncia como caravana. Amenazas que se reducen a eufemismos, a consignas que deberían, dice, de asumirse como inofensivas. El toro que sólo sabe embestir.

Félix Salgado Macedonio regresó a las instalaciones del INE, mientras corren las horas previas a la sesión en la que los consejeros decidirán si va o no, si aplican otra sanción o si confirman que la candidatura del guerrerense no merece llegar a la boleta porque no cumplió con los requisitos que otros candidatos sí, porque de eso trata este episodio. Algunos sí, él no y, a pesar de esto, afirmar que es víctima de una injusticia. Violación a sus derechos como mexicano, ironía.

“Si se reivindica el INE, le vamos a tapizar de flores. Pero si no se reivindican, lo decimos de una vez, los vamos a buscar (a las siete consejeras y consejeros), los vamos a hallar, los vamos a encontrar. Y vamos a ver a Córdova, ¿no les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra? Cabroncito. No sabe por lo que estamos luchando en Guerrero (...) Ellos conocen las leyes, pero no las cumplen. Andan amparados para ganar más que el Presidente. ¿Ellos merecen respeto? ¿Quién violenta la ley merece respeto? (...) No le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar…”, afirmó el lunes a la puerta del Instituto Nacional Electoral. Estaba acompañado de fieles seguidores y de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, quien también ha sumado al discurso contra las autoridades electorales que le han avalado tantos triunfos a su partido.

Pero no, que no nos espantemos. Agregó Salgado Macedonio que nada de lo dicho el lunes será una realidad. Mala la prensa que malentiende y exagera. Que él se manifiesta pacíficamente, que lo expresado no son más que señalamientos obvios. Los ciudadanos merecen saber dónde viven sus funcionarios. Que si esta tarde el INE confirma el retiro de su candidatura, él regresará a Guerrero y seguirá el camino legal y volverá a impugnar ante el Tribunal y si de nuevo lo sancionan, pues nada más no permitirá que haya elección. Con él o nada, pues.

Uff, menos mal. Ya nos estábamos espantando. Aunque lo cierto es que la actitud de Macedonio hoy es mucho más envalentonada que hace un par de meses, cuando las acusaciones y señalamientos de violación parecían elementos suficientes para interrumpir su aspiración política. En aquel entonces y también hoy tiene el apoyo de su partido y hasta del presidente, quien, muy a sus modos, también advirtió que, en caso de que Morena pierda la mayoría en el Congreso, tiene el poder de veto.

Amenazas que sólo los malintencionados entendemos como tales porque, para ellos, es la defensa de la democracia. Félix Salgado Macedonio escaló en su discurso porque sabe que su futuro es incierto y ésta es su única alternativa: ser el bravucón, el toro que sólo sabe embestir. Esperemos que no a gobernar. Porque todo lo que dijo el lunes a las afueras del INE, constituyen varios delitos nuevos en su haber...