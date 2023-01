El TMEC y su relación con Ciudad Juárez

Hace algunos días se tuvo la visita esperada desde hace años por parte del presidente Biden y el primer ministro Trudeau, su sede fue en Palacio Nacional donde el presidente López Obrador fue el anfitrión.

Esta visita tiene muchos enfoques, nosotros vamos a direccionar a Ciudad Juárez, ocupamos uno de los sectores más importantes en indicadores exportadores, el estado más exportador del país, recaudación de impuestos como aduana, el segundo flujo de intercambio comercial de cruces de toda la frontera, y no solamente bajo las estadísticas de manufactura, también lo somos en cuanto a generación de empleos, indirectos y actuales. Lo que se está buscando por parte de los tres países muy específicamente, que tienen firmado uno de los acuerdos comerciales más importantes del mundo y de los que más generan contenido económico en el mundo hoy TMEC, anteriormente TLCAN, es aplicar y mejorar la cadena de suministro y la producción o manufactura de productos esenciales en tecnología, enfrentar cualquier demanda para su producción que como región de los tres países nos haga más competitivos, hacerla más ágil y atender cualquier crisis que se pudiera presentar como lo fue y aún con afectaciones el Covid.

PUBLICIDAD

Los problemas que se tienen cuando una materia prima no tiene la velocidad o costo competitivo ponen en desventaja comercial a cualquier economía, pérdidas millonarias, es por eso que esta visita es o fue de suma importancia y los planes de trabajo que se generen de acción, los firmantes del TMEC de manera inmediata buscan empezar a desarrollar productos o insumos que se adquieren en otros países, donde su dependencia rompe la sinergia, a lo cual la razón principal de un tratado o acuerdo comercial es fortalecer este tipo de procesos y necesidades, el TMEC debe ser principal herramienta y más importante para que los tres países comercialicen y desarrollen en logística, materias primas, productos terminados, servicios y su crecimiento sea en conjunto, las economías de la región se fortalezcan y puedan competir a otros mercados con o sin crisis.

¿Será que próximamente por estrategia manufacturaremos insumos de alta tecnología aquí o ya lo hacemos en Ciudad Juárez? ¿De ese nivel de cantidades o desarrollemos más plantas de microchips o semiconductores? Este tipo de productos contienen una naturaleza en su manufactura y el tipo de alta tecnología con el que se aplican, es por eso que se concentran la mayor parte del mundo en Asia; en nuestra ciudad competitivamente hablando, manufacturamos productos con una calidad impresionante y velocidad, no olvidemos el talento que hemos cada año desarrollado en nuestras empresas en Juárez como los son los arneses, manufacturas plásticas, autopartes, equipos de cómputo, electrónicos y un sinfín que cada año vemos a la inversión extranjera expandiéndose o generando nuevas empresas en nuestra ciudad.

Es de vital importancia que se desarrollen en altos niveles, pero como ciudad debemos estar también formando estrategias que puedan ser desde los centros de tecnología, las capacitaciones, el perfil de carreras universitarias, ¿estamos preparados para esto o ya lo hacemos? No lo sé, es el reto actual como ciudad, así como las asociaciones y cámaras empresariales tendrán esta encomienda, lo que sí creo es que no solo competimos con otros países, las competencias se dan también de manera interna en una región, es por eso que importante que se tenga un plan efectivo para que las inversiones o mayores inversiones en cuanto a estos productos, los obtengamos nosotros como ciudad, sé lo que está pensando, ¿dónde pondremos más empresas o en qué sector de la ciudad? ¿Dónde obtenemos más recurso humano para cubrir estos empleos? Y lo vuelvo a señalar, es por eso la importancia de ir hacia donde va el mercado, la inversión no solamente es económica, se requiere tiempo y estrategia para lograr economías duraderas, otro punto que señalar es sus vías logísticas y carreteras, pero eso creo es mejor tema para otra edición, aseguro hablar de ello. Termino mi publicación en señalar la vital importancia de incentivar que en este plan sean incluidas empresas o emprendedores mexicanos, empresarios o emprendedores juarenses.