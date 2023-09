El tiempo en pausa, es tiempo en contra

La verdad, el tema de atraer inversiones a Juárez no es cualquier cosa, implica cambios que no se advierten a primera vista; no se trata solo de dotar de suelo a las industrias para que se establezcan, también de infraestructura y de servicios y hasta de recibir más población para cubrir las vacantes que se abrirán. Se asegura que se demandará un número significativo de profesionistas a grado tal que las universidades locales no lo podrán cubrir; si eso es a nivel profesional es de imaginarse que a nivel operadores el número de trabajadores será, por mucho, superior.

Como suele suceder, al volver a revisar lecturas y documento estadísticos siempre se encuentran nuevos rincones que nos hablan cada vez de diferente manera, y no es de extrañar, porque las circunstancias cambian, aun cuando solo haya pasado un breve periodo. Así me pasó al releer el documento Visión Ciudad Juárez 2040, y no porque el contenido del documento tenga carencias o no haya considerado cuestiones importantes, sino porque, de pronto, las circunstancias han cambiado de unos meses a la fecha.

Este instrumento de planeación urbana se constituye como un importante apoyo para el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible de Ciudad Juárez, el PDUS, que actualmente continúa en su proceso de actualización, y lo interesante es que para construirlo la Coordinación de Resiliencia del municipio trabajó de la mano con ONU-Hábitat; es de suponer que al ser un documento emanado del propio municipio habrá de tener congruencia con lo que resulte en el PDUS.

Y es que, como ya se dijo, no es que la Visión hacia 2040 tenga carencias, no, sino que apenas vio luz en marzo pasado y ya es necesaria su revisión para verificar que ciertos aspectos ante la llegada en cascada de nuevas inversiones que necesariamente impactan desde ya en el ámbito territorial, ambiental, social y económico estén incluidos explícitamente… y nosotros durmiendo el sueño de los justos, sin instrumentos normativos que dicten directrices y ordenen todo aquello que se nos viene encima, porque lo repetimos de nuevo: no basta el PDUS como instrumento normativo para regular el desarrollo urbano si no se cuenta con otros con mayor especificidad que permitan una mejor administración urbana, por ejemplo, en Monterrey, N.L en 2017 se emitió el Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del Municipio de Monterrey, N.L. alineado al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey vigente en ese año.

Ahora bien, surgen varias preguntas para saber si estamos preparados para enfrentar lo que se avecina: ¿qué tan permanente será la industria que se asienta desde ya? ¿Nos dejará colgando como ya hemos vivido “las industrias golondrinas? ¿Los precios de los servicios e inmuebles que ya se han visto encarecidos mantendrán este nivel invariablemente? ¿Y los migrantes? Porque de eso dependen cuestiones como, por ejemplo, el tipo de vivienda se habrá de construir, ya que si la gente vino por trabajo, igual se va cuando el trabajo se acabe; porque si los servicios, la venta y renta de inmuebles se han encarecido -y tienden a encarecerse aún más- el poder adquisitivo de los operadores se verá todavía más afectado.

Los cinco objetivos de la Visión 2040, insisto, están bien planteados: 1. Ciudad sostenible y resiliente; 2. Ciudad próspera y dinámica; 3. Ciudad con planificación holística; 4. Ciudad de comunidades sólidas y participativas y 5. Ciudad solidaria y con cultura de paz, sin embargo, y pongo como ejemplo, en el objetivo 3, en la meta 3.1: “Para 2040 la ciudad asegurará vivienda adecuada y accesible para todas las personas”, será suficiente con enunciar, en la línea de acción 3.1.4: “Fomentar modelos de vivienda progresivos que respondan a las futuras y diversas necesidades de sus habitantes a través de crear programas de vivienda a la medida, opciones de financiamiento y/o incentivos de zonificación”, con horizonte en el mediano plazo y siendo el actor responsable es la Dirección General de Desarrollo Urbano -y probablemente de Dirección General de Asentamientos Humanos- y los actores colaboradores los desarrolladores inmobiliarios… ¿tendrá viabilidad?

Es muy probable que a los desarrolladores inmobiliarios no les interesen proyectos progresivos que no les reditúen en el corto plazo. Por otra, la definición del perfil de los habitantes fluctúa constantemente, por lo que los programas que se diseñen deberán ser suficientemente flexibles.

Por eso digo: ya estamos tarde. Los nuevos instrumentos normativos, los programas, las opciones de financiamiento son para ya, y no para el mediano plazo, ya se debería estar trabajando en ello ¿o no? y no hay señales… por eso, el tiempo en pausa, es tiempo en contra.