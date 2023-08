-El tiempo completo lo dice todo, completo

No es ninguna sorpresa el hallazgo que tres diputados de Morena y un funcionario estatal perteneciente al PAN cobren mucho dinero como catedráticos de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y también en el gobierno.

Cada uno de los tres diputados locales, Benjamín Carrera Chávez, Gustavo de la Rosa Hickerson y Leticia Ortega Máynez reciben más de 100 mil pesos mensuales por desarrollar actividades legislativa las 24 horas del día los 365 días del año. Su salario es altísimo porque carecen de reloj checador y deben estar disponibles siempre para ese trabajo. Siempre.

El funcionario estatal, Óscar Fidencio Ibáñez Hernández, obtiene por su cargo como representante del Gobierno del Estado en Juárez, 67 mil pesos mensuales como “compensación”, otros 47 mil de salario bruto y una pizcacha más de seis mil pesos por radicar en “zona de vida cara”. Cerca de 120 mil en todo cada mes.

Los cuatro “laboran” también en la honorable Autónoma de Ciudad Juárez con sueldos aproximados generales de 30 mil pesos, pero de los cuales reciben nueve mil quincenales (cerca de 20 mil al mes), quizá por algún “permiso” especial.

No es ninguna sorpresa ese descubrimiento porque los políticos de ese tipo nos tienen acostumbrados a conductas sin apego a la moral ni a la ética, como es el caso, pero al menos debieran ser cuidadosos de los aspectos legales. Resulta evidentemente incompatible un tiempo completo como funcionario público y/o diputado con un tiempo completo como académico universitario.

Difícilmente harán algo al respecto los órganos responsables de fiscalizar ese tipo de actuaciones, pero sin duda sí harán su parte respectiva los votantes en las muy cercanas elecciones.

Por lo pronto fueron menos que contadas las almas que optaron por el Libramiento Tornillo-Samalayuca para ingresar a los Estados Unidos o para salir de allá y venir a México.

Algo tendrá que hacer el Gobierno de la República para convencer a particulares y transportistas de usar esa vía y lograr que recupere su inversión la empresa ganadora de la obra y de los ingresos de la caseta de cobro, Coconal.

Sin evento protocolario alguno, el cruce fue oficialmente abierto ayer. Se esperaba algo de flujo al menos de los principales destinatarios en ese tramo de 30 kilómetros, los transportistas de carga, pero nada. Casi cero, no obstante la obra de buena calidad (hasta el momento) y el atractivo paisaje recién llovido.

Ha provocado enorme expectativa la apertura de esa ruta tanto porque ha sido considerada como una alternativa para desfogar los saturados puentes Libre y Zaragoza, como por la extraordinaria inseguridad en la zona.

Ayer había pocas almas a lo largo del tramo y también cero vigilancia de la prometida en la víspera. Serían instalados un par de puntos de revisión junto a la caseta de cobro y en torno al cruce internacional. Dicho en frase común, brillaron por su ausencia.

Permaneció únicamente un retén militar en la zona de El Valle, pero en la carretera Juárez-Porvenir. De forma evidente no ha inhibido para nada a los miembros del crimen organizado en esa zona.

Ojalá en los siguientes días y/o semanas cobre vida el nuevo libramiento por el bien de todo el Valle, de lo contrario será solo una valiosa obra... para los delincuentes.

Todo el poder de la mañanera utilizó ayer el presidente López Obrador para mostrar su coraje contra la gobernadora, Maru Campos, por conseguir en la Suprema Corte de Justicia que los libros de texto gratuitos no sean distribuidos en Chihuahua al ser considerados contrarios a la correcta formación inicial de los niños de primaria.

Usó el vocabulario de siempre para estos efectos, politiquera, reaccionaria, conservadora, pero reconoció que acatará el fallo y lo apelará.

Lleva a creer el profundo antagonismo exhibido por el presidente que no habrá vuelta atrás en la guerra contra la gobernadora y que se irá de seguidito rumbo a la campaña electoral y hasta terminar su administración a finales del año próximo.

No es bueno para Chihuahua semejante desencuentro, pero no hay forma de quitar a la realidad ni el coraje de AMLO ni la resistencia de la gobernadora. El choque es de frente.

Así como todos los organismos anticorrupción parecen haber sido hechos para no servir, en las mismas condiciones se encuentra el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (Teja), donde son diluidas prácticamente todas las causas que llegan a manos de sus magistrados.

El portal oficial del Teja debería ser ejemplo de transparencia y apertura debido a que es la instancia donde deben materializarse las sanciones contra servidores públicos o exfuncionarios investigados por posibles actos irregulares.

En vez de eso, la página ha sido diseñada para la confusión y para dificultar la búsqueda de los resultados que ha dado la entidad al Sistema Estatal Anticorrupción que, al igual que su par nacional, también fue diseñado para todo lo contrario a su nombre.

Esto es reflejo del burocráticamente rebuscado trabajo que tiene el tribunal, que ni el personal interno lo entiende, menos cualquier hijo de vecino que busque información, datos o detalles sobre las sentencias casi irrelevantes que ha emitido la institución en sus pocos años de existencia.

La pobreza de los resultados de los magistrados de justicia administrativa, Mayra Aída Arróniz, Gregorio Morales Luévano y Alejandro Tavares Calderón, es lo que parece estar en el fondo del poco lucidor trabajo que proyecta el Teja hacia el exterior.

Si no hay sustancia, si no hay algo que presumir, entonces no hay forma de proyectar la importancia de los resultados de un tribunal creado como parte de un sistema de combate a la corrupción que ya tiene casi una década de moda entre la clase política, pero sigue sin dar resultados.

Hacia dentro del organismo hay voces que claman por una sacudida externa que haga ver a los magistrados que nomás ellos consideran relevante su trabajo, porque afuera y por lo que proyecta el Teja de cerrazón y oscuridad, nadie le apuesta dos cacahuates a que el tribunal aporte algo de valor a la sociedad.

Desde finales de julio hasta hace una semana y cacho, los maestros de educación primaria del subsistema federal han abordado los nuevos libros de texto, aunque sea de manera superficial.

Era deseable que como en otras ocasiones, hubieran profundizado pedagógicamente en los contenidos para una mayor uniformidad, pero no ocurrió así hasta donde sabemos.

Hubo cursos intensivos incluso antes de salir de vacaciones en ese mes de julio, y ahora, esta semana que viene, regresan de nueva cuenta a la preparación del regreso a clases.

Fueron realizados los Consejos Técnicos Escolares, en donde fue abordado el tema de los nuevos libros de texto, y en general la nueva escuela mexicana, pero al final, solo fueron generalidades.

Tal vez la razón es que los libros no serían implementados en el estado de Chihuahua en función de los diversos recursos jurídicos interpuestos en contra, el último la controversia que le dio la razón al gobierno del estado para impedir su distribución.

Cobra relevancia al respecto la descentralización de la educación, que culminó con la creación de los organismos públicos descentralizados Servicios Educativos, en este caso, del Estado de Chihuahua, cuyo titular es designado por la gobernadora, pero los sueldos son pagados desde la federación. Así el galimatías administrativo.

La gran incógnita para maestros y padres de familia de las 573 primarias y 177 secundarias federalizadas y estatales existentes en la ciudad aproximadamente, es quien va a prevalecer en esta disputa, si los libros serán distribuidos, y en caso contrario, cuál será el material de apoyo a utilizar. Los estatales ya saben que van con material sustituto, pero los federales no saben a quién hacerle caso, a sus jefes federales o sus jefes estatales.