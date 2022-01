El testamento político de César Duarte

Ahora que AMLO tuvo la ocurrencia de anunciar que tiene su testamento político, recordé el caso del exgobernador César Duarte Jáquez. Fue aquí en el gimnasio de Bachilleres, al lado del Parque Central, en marzo o abril del 2010, ante un lleno total, ahí hizo su testamento político y lo cumplió. Duarte dijo -palabras más, palabras menos-, que “daría su vida por la seguridad de los chihuahuenses”.

César Duarte, a pesar de ser un operador político desde joven, no era un gran tribuno. Se hizo un orador de alto nivel cuando ocupó la Presidencia de la Mesa Directica en San Lázaro, en 2009, amén del patrocinio, principalmente, de Beatriz Paredes, según afirman sus biógrafos.

Algún amigo de Juárez le dijo aquella tarde “¿cómo le haces César para hablar con esa seguridad ante miles de personas?”. A lo que respondía sin empacho que la Cámara de Diputados se lo había enseñado. Otros, los más avispados, después de escucharle aquel discurso, le dijeron “oye César, te pasaste de la raya, estás retando al crimen organizado”.

Pero su apuesta fue en grande. No iba a pasar como un pusilánime, ni como un cobarde, Duarte se negaba a repetir la historia del anterior gobernador, José Reyes Baeza, al que se le acusaba de entregar el estado al crimen. Era tal el control del narco que, inclusive, hubo rumores de una supuesta entrevista sorpresa de un capo de la mafia con Reyes Baeza y que esto le había provocado parálisis facial en enero del 2008.

No, César Duarte no quería pasar a la historia como un cobarde. Cada gobernador tiene un sello personal, el tío Baeza fue conocido como “Fernarco”; Pancho Barrio como un traidor que se arrodilló frente al PRI-gobierno; Patricio quiso ser recordado por la Plaza del Ángel, pero se ganó con creces ser recordador por la frase de “Patricio no quiere a Juárez”; después vendría una época oscura con Reyes Baeza; Duarte que no necesita presentación; y, el último gran perdedor, el rey de los huevones, Javier Corral.

Por cierto, durante su campaña, Corral también entregó su testamento político cuando dijo “se me podrá acusar de todo, menos de corrupto”, pero esa frase se quedó corta, hoy tiene varias carpetas de investigación por corrupción y, además, se le acusa de inepto y flojo. Hasta en eso le falló el pronóstico.

Cada uno de los exgobernadores se ganó una página en los libros de historia. A pesar del marketing negro con el que destruyeron la imagen pública de César Duarte -por encargo de Corral y para plácemes de Reyes Baeza-, el testamento político de Duarte fue contundente desde su campaña, se propuso restablecer la paz y el orden en Chihuahua y lo logró.

Para el 2015, Juárez salió de la lista de las ciudades más violentas del mundo; los índices delictivos bajaron a su mínimo histórico y la economía creció en Chihuahua. En 2016, durante la campaña electoral, acusaron a Duarte de maquillar las cifras para aparentar una recuperación, pero la realidad estaba a la vista de todos.

¿Cómo logró esta hazaña? Algunos detractores llegaron al grado de inventar un supuesto acuerdo con el crimen organizado, otros no dieron ningún crédito y dijeron que se arregló solo, su hipótesis era que simplemente los cárteles dejaron de pelear la plaza y se dividieron el territorio. Hay mucha especulación, el hecho es que bajaron los principales indicadores de violencia.

Más allá de los rumores, uno de los factores más importantes fue la coordinación entre los tres niveles de gobierno, para esto, es importante recordar que, del 2012 al 2016, el PRI gobernaba en la Federación con Peña Nieto, en el estado con César Duarte y en los principales municipios, en Chihuahua con Javier Garfio y en Juárez con Enrique Serrano. Fue una época de coordinación absoluta y una organización vertical. Este elemento es fundamental para mantener un solo frente contra el crimen organizado. Había confianza entre las corporaciones y comenzaron a cumplirse los acuerdos.

En 2016, la fragmentación de ese poder y la descoordinación, provocaron que Cabada, presidente independiente, con Peña Nieto en su último y más débil periodo y Javier Corral seudopanista completamente perdido en la ociosidad y la obstinación contra su sucesor, provocaron el peor escenario, fue todo un caos que, por otro lado, se convirtió en un caldo de cultivo para el crimen organizado.

Mientras tanto, la persecución de César Duarte se convirtió en la única agenda de Javier Corral, quien se encargó personalmente de cumplir todas sus fantasías de Sherlock Holmes de petatiux, usando el aparato de la Fiscalía para este Law Fare, una guerra abusiva de la ley que pretendía ocultar el gran fracaso de Corral en el tema de seguridad.

En unos cuantos meses, la seguridad se les escurrió de las manos, así de efímero es el control, primero fue el asesinato de Miroslava Breach que destapó los vínculos del narcotráfico con el PAN y el gobierno de Corral, luego vendría el caos de la violencia en todo el estado.

Corral acusó sin pruebas a todos sus enemigos políticos; y no pueden decir que sí hubo pruebas con unos y con otros no, todos están en el mismo paquete. También usó el poder político para aparentar un gran caso de corrupción, que infló como un globo para engañar a los ingenuos.

El truco fue revelado al final, la persecución rabiosa de Duarte era una pantalla. El tiempo ha puesto en su lugar a Javier Corral, es un mentiroso obstinado y criminal que montó un teatro judicial. Esto nos obliga a preguntarnos ¿qué era verdad y qué era mentira?

En el tribunal se tendrá que demostrar lo que es verdad sobre las acusaciones de corrupción. Pero lo que es verdad sobre César Duarte, está en las estadísticas, logró recuperar la seguridad que Reyes Baeza había perdido, ese es un hecho que está registrado en la historia.

Si recordamos aquel testamento político de César Duarte, entonces tendremos que aceptar que cumplió su palabra, regresó la seguridad a Chihuahua.