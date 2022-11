-El terror de horario distinto al de El Paso -Otro pitazo y “El Chueco” se esfuma PUBLICIDAD -Peso mexicano fuerte… pero faltan dólares en Juárez -El pesado lastre carcelario del corralato

Los juarenses han padecido las fuertes alteraciones que produce un desfase en el horario entre El Paso y esta ciudad. Hoy la amenaza de regreso al mismo esquema es latente; casi casi a horas.

No solo impacta la diferencia de horario fuertemente en la economía de toda la región, incluyendo por supuesto al país entero, sino también en la vida diaria de los fronterizos, moviendo por completo la rutina de quienes deben ir a trabajar o estudiar a la vecina ciudad. El reloj biológico sufre severos trastornos.

Por ello, es seguro que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la diputada morenista Adriana Terrazas Porras, habrá dispuesto lo necesario para que, en la sesión de hoy, sea abordado el tema y se haga lo conducente para que el Congreso de Chihuahua solicite al Congreso de la Unión, sean realizados los cambios pertinentes en su recién aprobada Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, de la que, inexplicablemente, quedaron excluidas algunas ciudades fronterizas, Juárez entre ellas.

El cambio de horario entra en vigor el próximo domingo en EU; es decir, retrasarán los relojes una hora, lo que nos dejaría desfasados a los juarenses con una hora menos respecto a El Paso, con todas las afectaciones económicas, productivas, sociales y familiares que eso implica, por lo que deberán meter el acelerador a fondo para evitar que eso suceda.

Veremos si lo consiguen.

***

Hubo un despliegue inusitado de policías ministeriales con su jefe, Arturo Zuany, a la cabeza por todas las barrancas de Chihuahua hasta Témoris, allá en los linderos de Sonora y también muy cerca de Sinaloa.

Iban los policías por el premio mayor que todas las corporaciones de seguridad anhelan en estos momento, por lo menos en el discurso, José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, supuesto asesino de dos sacerdotes, de muchas personas más, terror en ese otro triángulo dorado formado por los tres estados citados.

Tras varios días de pisar la cuerda al escurridizo delincuente, los agentes de nuevo perdieron la pista y regresaron sin el pez gordo aunque no fue el viaje en balde, detuvieron a un supuesto lugarteniente de José Noriel, que no se había oído mencionar en ese equipo, Fernando F. C, alias “El Cuervo”.

El detenido es acusado de haber asesinado en 2019 al activista indígena de Témoris, Cuz Soto Caraveo. Quedó sujeta a comprobación su calidad como operador en primera línea de “El Chueco” pues la detención fue por motivos circunstanciales cuando tripulaba una camioneta con reporte de robo y presumiblemente portaba “una arma de fuego”.

Fuentes al interior de la Fiscalía temen que Portillo haya recibido nuevamente otro pitazo desde adentro, no solamente de dicha institución, sino de otras corporaciones de seguridad y hasta militares.

El jefe de la fuerte facción del Cártel de Sinaloa que opera en Bocoyna, Creel, el Divisadero, Bahuichivo, San Rafael, Cerocahui (Urique), lugar donde en junio de este año privó de la vida a dos sacerdotes jesuitas en el interior mismo de su iglesia, ha escapado a incontables operativos que supuestamente tenían como objetivo su apresamiento.

Desde noviembre del 2018 alcanzó notoriedad por secuestrar y después asesinar en las turísticas Barrancas del Cobre al maestro norteamericano, Patrick Braxton.

Desde entonces han sido anunciados operativos “ordinarios” y extraordinarios para aprehenderlo o por lo menos desactivarlo, pero todos han fracasado, esencialmente porque siempre recibe información previa cuando van en búsqueda.

No sabemos de ninguna investigación interna entre los policías y militares para conocer el origen en la fuga de datos. Quizá por ahí debieran empezar los jefes.

***

El peso mexicano terminó fortalecido tras el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que ayer elevó por sexta vez consecutiva en el año su tasa de interés, para ubicarla en un rango de entre 3.75 y cuatro por ciento, muy cerca del objetivo previsto para desincentivar el consumo mediante el encarecimiento del crédito.

La moneda nacional, apreciada en más de uno por ciento, fue uno de los elementos favorecidos con la política restrictiva aplicada por el banco central estadounidense, en buena medida porque el Banco de México (Banxico) mantendrá el acoplamiento con la Fed y anunciará nuevas subidas durante las semanas siguientes.

Aquí en Juárez, sin embargo, el fenómeno del peso fuerte y el dólar barato no se reflejó en las casas de cambio locales, debido a la escasez cíclica de moneda norteamericana, que suele agudizarse en los últimos meses del año debido al aumento en la demanda por las compras de Día de Acción de Gracias y Navidad.

En bancos y operaciones al mayoreo el dólar no rebasó los 19.60 pesos, pero en los negocios dedicados a la comercialización monetaria mantuvo un precio por encima de los 20.50 pesos, en lo que es un claro ejemplo del tiempo que tardan en impactar las grandes medidas económicas al micromercado fronterizo.

A nivel global, la moneda mexicana apunta a mantenerse fuerte. El calendario del banco central mexicano marca el 10 de noviembre y el 15 de diciembre como fechas previstas para sus anuncios de política monetaria, que habrán de mantener al alza los tipos de interés que, ya en un nivel de 9.75 por ciento, han resultado atractivos para los capitales.

Ahí uno de los grandes factores de la fortaleza del peso mexicano, que también ha salido avante en medio de la guerra en Europa, los efectos postpandemia en Asia y los vaivenes políticos en América.

Sin embargo, el objetivo de las alzas de tasas que han aplicado todos los países es el de controlar la inflación, haciendo más caro el acceso al crédito, lo que lleva a las economías a enfrentarse al riesgo de la recesión, otro escenario adverso al que quedaría expuesta la moneda.

***

El “jueves negro” detonado desde el interior del Centro de Readaptación Social Número 3 en esta ciudad, no es ni por mucho obra de la casualidad ni de generación espontánea.

Habla de un deterioro lento, pero progresivo en las cárceles estatales, particularmente, por manejo desastroso en los cinco años del corralato.

Hay un estudio que realiza TResearch, divulgado apenas ayer, que se refiere a la evasión de reos en cárceles de todo el país.

En ellas destaca el estado de Chihuahua por el acumulado de los últimos cuatro años, incluyendo 2022.

El año pasado están registradas dos evasiones, igual que lo que va de éste, pero en el 2020 fueron 9 y el 2019 un total de 24.

Si en el 2020 estaba la entidad dentro de los tres estados con mayor número de evasiones, en el 2019 encabezó la lista.

Juntando los cuatro años, Chihuahua junto con la Ciudad de México y el Estado de México, representan el 40 por ciento de las evasiones, que en total a nivel nacional fueron 412.

Para darnos una idea del problemón existente en los penales, en el 2019 se dieron dos fugas por mes a nivel estatal, una fuga cada 365 horas.

De ese tamaño es el trabajo que se debe realizar para revertir el deterioro de seguridad e ingobernabilidad, producto de años de desatención en los centros penitenciarios estatales, a cargo por cierto del fiscal General, Roberto Fierro.