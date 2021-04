La estrategia de Morena para tronar al PAN en la capital del estado se concentra en el sur y este de la ciudad.

Como en la mayoría de las grandes ciudades, la desigualdad es notoria, porque la inversión pública y privada no es pareja.

Hagamos memoria.

En el año 2001, a través de mi oficina de enlace legislativo, desarrollamos un programa de trabajo al que denominé “El sur también es Chihuahua”, dado que representaba el distrito federal electoral 8, que comprendía del Canal Chuvíscar al sur del municipio.

Tan sólo recogimos el sentir de los ciudadanos del distrito y lo abrazamos para elevar sus voces. Esto consistía básicamente en gestionar recursos para el sector y pedir a los Gobiernos municipal y estatal reorientar el plan de desarrollo y poder zanjar la deuda social con las familias del sur.

En mi período gestioné 25 millones de pesos del Presupuesto de Egresos Federal (PEF) para el municipio, el cual se transfirió a través de la CFE, gracias al apoyo del Ing. Abelardo Escobar (qepd).

También llevamos al cabo más de 40 jornadas comunitarias en las que ofrecimos miles de servicios gratuitos (aún conservo nombres y domicilios de los beneficiados) como asesoría jurídica, atención médica, medicamentos, corte de cabello y festejos para Navidad, el Día del Niño y de las Madres, y entregábamos becas estudiantiles y deportivas, con recursos propios y de dos héroes anónimos, nada de dinero de los contribuyentes.

Por medio de la fundación “Tan sólo por ayudar” (debidamente registrada y con hemeroteca) enseñamos a trabajar al entonces góber Patricio Martínez, que ordenó al dirigente municipal de aquellos años, hoy dirigente estatal del PRI, pintar cientos de bardas en toda la ciudad con la leyenda “El sur, como el norte, es Chihuahua”. Y muchos ataques mediáticos, pero nada de obras, al sur.

En una ocasión me recibió el alcalde Alejandro Cano en la presidencia, muy a fuerzas; lo acompañó Marco Quezada, que era director de Atención Ciudadana (trienio de escándalos por recibos de nómina no declarados, la hemeroteca de medios es testigo).

Le planteé al alcalde la necesidad de reorientar el plan de desarrollo al sur de la ciudad, lo cual no le gustó porque me respondió: “Los empresarios son los que deciden”, y le contrarrepliqué: “No, el Gobierno municipal es quien defiende los intereses de los ciudadanos”. Nunca hemos sido compas, ni me interesa, pero esa es la historia.

El único que tuvo un gesto hacia el sur de Chihuahua, fue el Ing. Jorge Barousse, un día antes de fallecer inauguró una biblioteca pública en Villa Juárez, gestión que hicimos a través de mi oficina de enlace legislativo, y el gimnasio que lleva su nombre en la colonia Mármol III, crianza de mis hijos.

Años después, el único secretario de Estado que pisó el sur de la ciudad de Chihuahua fue el Ing. Abelardo Escobar que, siendo titular de la Reforma Agraria, por gestiones del Ing. Sergio Sosa, del comisariado ejidal de Ranchería Juárez y por enlace del que suscribe, entregó miles de títulos de propiedad para dar certeza jurídica a las familias de la capital del estado.

El actual Gobierno municipal ha invertido recursos para dotar de drenaje a las colonias del sur del municipio de Chihuahua. Duarte introdujo tubería para llevar agua, pero la obra quedó a medias por transas, y en gestión de Quezada Martínez, se pavimentaron algunas calles en Vistas Cerro Grande y se construyó una alberca, aunque sin uso porque el agua potable sigue siendo un sueño.

Morena se concentra hoy en el sur de la capital para intentar sacar ganancia política, desgraciadamente, su gallo a diputado federal, uno de sus gallos a una diputación local y el candidato a alcalde provienen del viejo PRI, ese que le negó al sur del municipio de Chihuahua, la atención y los recursos que demandé hace 20 años.

Es cuanto.

P.D. El sur de Chihuahua capital cuenta con más atención gubernamental y privada, pero es insuficiente. Los pequeños avances son gracias a la determinación de las familias de esa mitad de la ciudad, y no a la miseria humana de los que ayer la negaron y ahora se presentan para hacer historia –(NO MMN)–, son los mismos roedores de antes, sólo que más prietos.