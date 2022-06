El suicidio entre nosotros

En estas mismas páginas, en un artículo anterior que titulé Ciudad Destruida, me referí a los efectos del “duelo complicado”, como es el que -en una misma familia- hayan fallecido personas como producto de la guerra del narco, y años después por la Covid. En él mencioné que esto podría llegar hasta la ideación suicida. En términos sencillos, la ideación suicida son los pensamientos acerca de quitarse la vida; pensar en planificar el propio suicidio. Lo que motivó el artículo en cuestión, fue el aviso que recibí de un amigo psicólogo. Me advirtió que, a últimas fechas, en la clínica que dirige, estaban acudiendo pacientes que referían no sólo depresión y ansiedad, sino que además manifestaban la intención de quitarse la vida.

Pudiera pensarse que esto sólo es parte de una decisión individual. Es sólo otro ser atormentado que no encuentra la forma de lidiar con su sufrimiento. Pero no es así, el entorno de una persona agobiada por estos pensamientos es -mayormente- el responsable de orillarlos a un callejón sin salida.

En 1879 Emile Durkheim, en su célebre obra titulada precisamente El Suicidio, señala de manera contundente, que existen correlaciones identificables y desprendibles entre la situación social y el suicidio, es decir, que logra describir los factores que llevan a que un individuo se suicide. Dado que el acto del suicida se produce bajo la acción de otros factores que no son exclusivamente psicológicos, sino también sociales. Para Durkheim, el suicida potencial pasa a la acción, en virtud de ciertas características de la sociedad. Si bien no describe la proporción entre los factores sociales de los factores individuales que llevan al suicidio, establece claramente que los vínculos sociales débiles hacen más vulnerable a una persona que sufra de algún trastorno emocional que pueda llevarlo a pensar en quitarse la vida.

Aun cuando la psicología y la propia psiquiatría tienen mucho que decir sobre el fenómeno. El trabajo de Durkheim (considerado uno de los padres fundadores de la sociología), señala que una sociedad enferma (anómica en palabras del autor) produce condiciones para que una persona que considere el suicidio como solución a su sufrimiento, lo lleve a término. En sus propias palabras “si el lazo que liga al hombre con la vida social se afloja, es porque el nexo que le une a la sociedad, se ha relajado. Los incidentes de la existencia privada, que parecen inspirar inmediatamente el suicidio y que pasan por sus condiciones determinantes, en realidad no son más que causas excepcionales. Si el individuo cede al menor choque de las circunstancias es porque el estado en el que se encuentra, la sociedad ha hecho de él una fuerza dispuesta al suicidio”. Este médico francés, que veía a la sociedad como un organismo, nos está diciendo que es la propia sociedad enferma la que genera condiciones ideales para que las personas cometan suicidio.

No es de extrañar entonces que la propia Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, haya generado una nota en estas páginas el último domingo de mayo, en la que se describían algunas señales que podrían darse en el potencial suicida. Así como algunas medidas para prevenir que se cometiera el acto.

Esto no es una casualidad, en los últimos años Chihuahua ha estado en los primeros lugares en ocurrencia de este fenómeno. De acuerdo con el Inegi, en el 2019, Chihuahua reportó 10.7 suicidios por cada 100 mil habitantes.

En un folleto publicado por la UACJ en el 2017, nos informaba que, en Ciudad Juárez, 33 personas intentaban quitarse la vida todos los días. Aun con estos datos que evidentemente no muestran cifras actuales, el comunicado del Gobierno del Estado el pasado domingo, parece decirnos que el fenómeno sigue siendo bastante relevante. Tanto, que ha pasado a formar parte de una política pública.

Si bien desde el gobierno hay una clara preocupación por el problema, no se ve en cambio que, desde la empresa, -con escasas excepciones- dado que pasamos buena parte de nuestras vidas en ellas, haya políticas que promuevan la convivencia familiar que ayuden a fortalecer los vínculos personales. Tan necesitados en una sociedad aquejada por una agobiante realidad.

Así, en medio de los silencios de esas soledades acompañadas, los pensamientos cavan túneles sin salida para la propia existencia. Cabría acordarse entonces de la frase del psicólogo vienés Víctor Frankl, que a propósito de su logoterapia acuño la frase “cuando se tiene un porqué, se soporta cualquier cómo”. Demos tiempo para querer y ser queridos, tiempo para acompañarnos de nuestros cariños. Ese es el tiempo que le da sentido a nuestra existencia. Es la mejor cura para una sociedad enferma como la nuestra.