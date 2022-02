El suicidio en Juárez; la responsabilidad hacia nosotros mismos

He llegado a ver compañeros de mi generación y generaciones anteriores que por el ímpetu de llevar una vida perfecta y sin negatividad alguna, han recorrido largos caminos de amargura, depresión y ansiedad. Ah, pero eso sí, los “males de la negatividad” no puede ser visibles en las redes sociales donde todo mundo trata de aparentar algo que no es, poseer algo que no se tiene, o sentir algo que no siente en ese momento.

La obligatoriedad por ser positivo ante toda circunstancia ha generado un tipo de patología social donde no solo se trata de mentirles a los demás, sino a uno mismo. Las personas que suelen expresar sus ideas negativas (quejarse como usualmente se le dice) suelen ser mal vistas, criticadas o incluso segregadas, por ello, muchos recurren a las apariencias.

Cuando estas apariencias forzadas se viven día con día traen como resultado depresión, pues el choque entre la apariencia y la realidad suele ser abismal, y en muchas ocasiones la forma de reaccionar no es la mejor. Por ello, resulta importante hablar de la responsabilidad, pero no de la responsabilidad hacia los demás, sino de aquella que resulta ser la más difícil, “la responsabilidad hacia nosotros mismos”.

En muchas ocasiones hemos escuchado aquellas frases de “échale ganas”, “no estés triste”, “las cosas pasan por algo”, “ánimo”, etcétera. Sin embargo, para aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, ya sea por índole familiar, económica, laboral o personal, estas frases que solemos repetir, muchas veces sin sentirlas, suelen ser palabras huecas para aquellas personas en la desgracia.

Para muchos resulta vergonzoso pedir ayuda, y aún más cuando se trata de ayuda psicológica. Entre los falsos paradigmas de que “solo los locos van al psicólogo”, “solo los débiles no pueden solos” o “mejor échate una chela”, entre otros, resulta complicado poder abrirse sinceramente para solicitar el apoyo necesario y salir del fondo donde se encuentra. Por ello, lo más importante, es hacer caso omiso a aquellos dichos que, lejos de ayudar lo único que hacen es hundir más a las personas. Es cuando la responsabilidad hacia nosotros mismos se hace primordial, primero que nada dejar a un lado las apariencias absurdas de felicidad absoluta y positividad constante; es bueno mostrar nuestras verdaderas emociones (siempre y cuando no dañen a los demás y a nosotros mismos), como coloquialmente se le dice “desahogarse”; segundo, en caso de sentir que las cosas no van por buen camino, pedir ayuda, puede ser con nuestros familiares y amigos cercanos, pero también con un profesional de la salud mental.

Todo lo escrito anteriormente obedece a que, hasta diciembre de 2021, nuestro Estado de Chihuahua registró la tasa de suicidio más alta en los jóvenes de entre 18 y 35 años. Es un tema del que pocos hablan, una pandemia que se ha tenido en el olvido, pero que, según cifras del Inegi, entre el 2020 y el 2021 costaron medio millón de personas fallecidas por suicidio en nuestro país.

Por lo antes mencionado, es importante recapacitar y tomar consciencia de los males como la depresión, alcoholismo y drogadicción que ronda a nuestros seres queridos, amigos y a nosotros mismos. Por un Chihuahua y un Juárez mejor, seamos responsables con nosotros mismos.