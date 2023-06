El sol que golpea hasta al Team Calor

Ante las oleadas de calor que se han estado presentando en todo el mes de junio en Ciudad Juárez y a lo largo del país, surge la idea y la pregunta respecto de si es que contaremos con los recursos suficientes para afrontarlas, no solo durante estas semanas, sino las que puedan venir en veranos posteriores. Una vez más somos vulnerables al entorno, y nuestra frontera no ha quedado exenta de sufrir por el clima extremo, la deshidratación, la falta de árboles o de acceso a servicios básicos, como el agua potable y la luz eléctrica y claro está, el calentamiento global. Algunos artículos de primera necesidad escasean, algunos alimentos se descomponen prematuramente y el costo de mantenernos a resguardo es incrementado exorbitantemente por las tarifas elevadas de energía eléctrica y de suministro de agua.

Las temperaturas han oscilado entre los 37 a los 42 grados Celsius, y nuestra dinámica citadina no se detiene, apenas si unos esbozos por acortar los períodos escolares o tomar algunas clases en modalidad en línea, para proteger a la población escolar. Algunas recomendaciones muy generales a la población, mantenernos hidratados, buscar la sombra, no tener actividades al aire libre entre las 11 y 17 horas del día, cuidar a los más pequeños y a los más ancianos. Detectar los datos de alarma ante el agotamiento o el franco golpe de calor. Cuidar de nuestros aparatos para generar aire acondicionado, ventilar los espacios, incluso administrar el agua y la energía eléctrica.

PUBLICIDAD

Desde la antigüedad, hay alguna referencia bíblica, acerca del Rey Manasés, en el libro de Judit del cual se dice murió a consecuencia de lo que pareciese un golpe de calor.

En este año 2023, y hasta la semana 23 del reporte de Vigilancia epidemiológica emitido por la Secretaria de Salud se habían presentado 15 casos en nuestra entidad, por padecimientos asociados a la temporada de calor, ocho por golpe de calor y siete por agotamiento o la llamada insolación, ninguna muerte aun y los casos reportados en la Clasificación de enfermedades CIE-10 como “Efectos del calor y de la luz”, sin especificar, superan ya en número a los del 2022. Se menciona que el grupo más afectado en este año es el de 25 a 44 años a diferencia del año anterior donde era el de 45 a 64 años, a nivel mundial siempre son más afectados los hombres que las mujeres.

Muchos de los casos de afectaciones a la salud por calor quedan en el subregistro, ya que se confunden con otras enfermedades propias de la temporada como las infecciones o bien en las personas mayores, descompensaciones de sus enfermedades previamente identificadas. Las personas en situación de calle o en situación de movilidad difícilmente acceden a un servicio médico y por sus propias condiciones también podrían ser parte de una estadística poco fiable.

Nuestros cuerpos, sufren las consecuencias, desde las quemaduras superficiales de la piel, mareos, alteraciones visuales, el aturdimiento o el enfado, hasta el más grave de los efectos nocivos del calor, y que puede presentarse cuando las temperaturas ambientales suben por encima de los 30 grados Celsius y la humedad por encima de 60 a 70 por ciento, el golpe de calor, llamado así porque asesta sin ser precedido necesariamente de cualquier alteración que se atribuya al aumento de la temperatura corporal.

Es frecuente que aparezca entre las 24-48 primeras horas de una ola de calor, ya que en este momento no se han activado los mecanismos de aclimatación aun.

El golpe de calor, es una noxa tan intensa que no permite que nuestros mecanismos auto reguladores de temperatura o termostatos, por así decirles, alcancen a presentarse, por lo que el calor no se disipa. Cursa con una disfunción de varios órganos a la vez, aumentando la temperatura corporal a límites que simplemente no son compatibles con la vida, dicen las definiciones operacionales epidemiológicas, una persona que se encuentra por encima de los 40 grados de temperatura. Esto es potencialmente fatal, ya que todas las células del organismo están propensas a morir por daño a sus estructuras de energía, destruyendo sus membranas, alterando su equilibrio. Además de esto las alteraciones del agua corporal y en los micronutrientes, como los llamados electrolitos, sodio, potasio, magnesio, entre otros, son causantes de múltiples afecciones de los riñones y el corazón. El inicio de una inestabilidad en la sangre y el sistema cardiovascular, es responsable de falta de oxígeno a cualquier tejido de nuestro cuerpo, y con ello toda la cascada de afectaciones de otros órganos como el hígado, el cerebro y la propia sangre en su proceso de coagulación.

Puede aparecer de forma activa en los más jóvenes que se someten a esfuerzo físico intenso en las condiciones ambientales descritas, mal hidratados o bien puede presentarse de forma más lenta o pasiva en los mayores, niños o personas con enfermedades de larga evolución sea o por estas mismas o por algún medicamento que consuman. La somnolencia, náuseas, vómitos, debilidad pueden presentarse y llegar a alteraciones de la conciencia, interrupción en la sudoración, aumento de volumen en las extremidades, y un sinfín de eventos catastróficos.

Lo que sabemos al día de hoy es que en cuanto al tratamiento, está indicado humedecer la piel, para intentar disminuir ese calor, aportar agua o suero en la medida prudente y posible, continuar el tratamiento de las enfermedades de base, sobre todo en las personas mayores, como la diabetes o la alta presión, y por supuesto acudir a un servicio médico para preservar la función de los órganos vitales y la vida.

Pero sin duda seamos Team frío o Team calor, lo cierto es que no somos inmunes a los efectos de tan desquiciantes olas quemantes del Señor Sol, ni las primeras y ciertamente ni las últimas, cuidémonos y aprendamos a sobrevivir también.