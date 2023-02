El Sistema Municipal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes

Albert Einstein acuñó una frase que siempre debemos tomar en cuenta cuando construimos políticas públicas “la palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices”, frase que impacta directamente lo contenido en la página oficial de la Secretaría de Gobernación en la publicación titulada 5 claves para entender qué es el interés superior de la niñez.

La publicación establece que el Interés Superior de la niñez es un principio jurídico amplio que tiene al menos dos grandes conceptos: por un lado, es un derecho que tienen todas las niñas, niños y adolescentes de ser considerados prioridad en las acciones o decisiones que les afecten en lo individual o en grupo; por otro lado, es una obligación de todas las instancias públicas y privadas tomarlo como base en las medidas que adopten e impacten a este grupo de la población.

La mencionada publicación de la Secretaría de Gobernación puntualiza que el interés superior de la niñez contrasta con la visión adultocéntrica de las decisiones que se toman para niñas, niños y adolescentes, porque pone el mejor interés de esta población por encima de la visión de lo que las personas adultas consideran que es lo mejor para ellas y ellos.

Menciona además que es un parámetro para que las personas encargadas de tomar decisiones públicas o en el ámbito privado, dirijan su labor y acciones observando, en primera instancia, el impacto que tendrían las medidas adoptadas, en todos los ámbitos de su vida, y que obliga a que los gobiernos de los tres niveles, así como a los poderes legislativo y judicial, adopten las medidas para la asignación o reorientación de recursos económicos y materiales suficientes para hacer plenamente efectivo este derecho, por lo que se establece claramente que los tres niveles de gobierno tienen la obligación de diseñar, implementar y evaluar políticas publicas siempre con el enfoque de garantizar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes.

Además dispone que en casos donde esté de por medio el bienestar físico y emocional de niñas, niños o adolescentes, se tomará la decisión que mejor convenga para proteger y garantizar su desarrollo integral y reafirma a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y que todos sus derechos sean plenamente garantizados a lo largo de su niñez y en todos los aspectos de su vida.

En el micrositio de Sistema para la protección integral de niñas, niños y adolescentes (SIPINNA) contenido en la página oficial del gobierno municipal encontramos que en la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual es un tratado internacional de las Naciones Unidas, firmado en 1989, se enfatiza que niñas y niños tienen los mismos derechos que las personas adultas, y se subrayan aquellos derechos que se desprenden de su especial condición de seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de protección especial. El tratado es vinculante para México, por lo tanto se compromete a adecuar su marco normativo a los principios de la Convención y a destinar todos los esfuerzos que sean necesarios para lograr que cada niño goce plenamente de sus derechos.

Menciona que el SIPINNA nace en México con la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el 2014, en el 2015 el estado de Chihuahua realiza lo propio con la publicación y entrada en vigor de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua y el 15 de julio del 2016 se autoriza por el Ayuntamiento del municipio de Juárez, la expedición del Reglamento del Sistema Municipal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para el Municipio de Juárez.

Queda entonces definido que el SIPINNA del Municipio de Juárez, es la instancia encargada de coordinar y diseñar junto con otros actores, planes, estrategias, instrumentos, políticas, procedimientos, y acciones para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes y tiene como visión situarlos al centro de las políticas públicas, reconocerles como personas titulares de derecho.

De manera clara y puntual establece entre sus objetivos sensibilizar y capacitar a las y los tomadores de decisiones, impulsar el cambio de paradigma en el municipio de Juárez, garantizar la participación permanente de niñas, niños y adolescentes, generar datos estadísticos y estudios de la situación que guardan niñas, niños y adolescentes, así como crear un directorio de programas relativos a la infancia y adolescencia del Municipio de Juárez. Señala que se debe lograr caracterizar a Ciudad Juárez por favorecer la vida, el desarrollo y la protección de NNA, debe distinguirse por la inclusión social de la niñez, porque NNA jueguen un papel activo de participación ciudadana y por la creación e impulso de los programas y proyectos para avanzar a una cultura de buen trato a NNA.

Los esfuerzos de SIPINNA de Juárez son permanentes y siempre están generando estrategias para el desarrollo de una crianza positiva, como la estrategia de las 10 frases que todo niña y niño debe escuchar, ya que en voz del secretario ejecutivo del sistema, Luis Hassan Ortiz Enríquez, se establece que las palabras que se usen para comunicarse pueden marcar una gran diferencia, por lo cual es importante practicar una comunicación asertiva y armoniosa, especialmente con los niños.

La estrategia recomienda que no olvidemos decirles a las niñas, niños y adolescentes que: eres muy especial, lo hiciste muy bien, cuentas conmigo, eres lo más importante para mí, tu puedes, me encanta ser tu papá o tu mamá, te amo, estoy orgulloso de ti, me encanta verte sonreír, y eres única o único.

Que se sigan generando estrategias y esfuerzos transversales para garantizar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes de Ciudad Juárez.