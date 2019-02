• El siniestro juego de Corral con la muerte





• Todos quieren la presidencia de la CEDH





• Tarde y de malas llega gobernador al PAN





• Sin sorpresas en comparecencias para INAI





El asesinato de Efrén Peñaflores, jefe policiaco de Cuauhtémoc en la administración morenista de Carlos Tena Nevárez, habrán de llevarlo en la conciencia quienes se han cerrado a trabajar y operar un acuerdo para cesar la confrontación política y atacar de fondo la crisis de seguridad que vive la región manzanera. Hemos abordado el tema en este espacio una y otra vez.

El crimen es el episodio más grave de una historia de fricciones entre la gestión del gobernador Javier Corral y el gobierno de Tena. Ha sido señalada la administración estatal constantemente por omisiones, no se diga por respaldar una intervención inadecuada de las fuerzas policiacas al mando del fiscal César Augusto Peniche y el comisionado de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio, cuyo fracaso en materia de seguridad en Cuauhtémoc y el resto del estado, permanece a la vista.

Cinco meses de confrontación política han llevado a la situación actual, con tres policías y el mando administrativo, Peñaflores, muertos en este período, el más negro en la historia de la violencia en ese conflictivo punto del estado.

En su momento lo advirtió el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, al pedir apertura al gobierno de Corral para atender a Tena y la problemática regional que planteaba. Ahora el líder de izquierda no exagera al responsabilizar al jefe del Ejecutivo estatal por este crimen ocurrido en el centro de los poderes de la entidad.

Nada menos hace una semana que Tena Nevárez estaba en el Palacio de Gobierno en busca de una audiencia, negada otra vez, con el gobernador Corral, para revisar el esquema de seguridad. Le dieron con la puerta en la cara tanto el gobernador como su secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles.

Muy lejos está el municipio de aquel decreto de buenas intenciones que fue el acuerdo 086/2017 de Corral Jurado, de abril de 2017, en el que se ordenó la intervención policiaca del estado en Cuauhtémoc, con el objetivo de recuperar el orden y la paz públicos bajo el argumento de que el crimen había desbordado toda autoridad, situación que se mantiene hasta la fecha.

Qué grave, además, el enfoque político. De los cuatro municipios que ganó Morena en la elección del año pasado, en uno fue asesinado el jefe policiaco y en otro, Gómez Farías, el alcalde electo Juan Blas Godínez, fue víctima de un atentado que lo mantiene postrado hasta la fecha.

¿Seguirá la misma política de omisiones y confrontación para Cuauhtémoc?





***

Desde alguna área del Consejo de la Judicatura estatal ha surgido una alianza con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, para controlar los próximos cinco años el organismo supuestamente autónomo.

No ha resultado viable colocar ahí a la comadre Blanca Gámez, diputada panista. Quería la legisladora terminar ahí de jubilarse, pero la cercanía con Javier Corral la desacreditaría de inmediato y acabaría por sepultar la escasa credibilidad del ente, reconocido por estar de brazos cruzados y vivir en la omisión total.

En la Judicatura sienten que su cercanía con personeros de la Cuarta Transformación, les da para hacer amarres con los liderazgos de Morena en la entidad.

Armendáriz da por un hecho, con cierta lógica, que resulta imposible imponer a un incondicional como su secretario José Alarcón, en la silla que está por dejar en las próximas semanas, por más que lo haya placeado durante los últimos meses en eventos, reuniones, conferencias y hasta las bodas y funerales.

El senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, aprovecha la coyuntura y, especialista en ello, tiende también lazos a donde sea. De eso se trata el poder.

Por ello la alianza se ha dado a la tarea de descalificar a los tiradores para el puesto de ómbudsman estatal y apuntalar, a la vez, el nombre de Carlos Gutiérrez Casas, con quien Cruz estuvo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.





***

El gobernador Javier Corral aprovechó la falta de agenda del lunes por la tarde-noche, para darse la vuelta al Comité Directivo Municipal del PAN juarense. Fue recibido ahí por el dirigente Joob Quintín Flores y sus colaboradores, a quienes hizo un resumen de lo que será su Segundo Informe de Gobierno oficial, que ya está a la vuelta de la esquina.

El mandatario no se había parado en la sede municipal del partido desde el triunfo del Dhiac en la pelea por la dirigencia, de ahí que fuera novedosa su visita, cabildeada por varios funcionarios estatales ligados al Yunque.

De este hecho hay dos aspectos críticos que resaltan: el deterioro de la imagen gubernamental y la ausencia de partido en el Gobierno en Juárez, que se refleja con la ausencia cada vez más marcada de la dirigente estatal, Rocío Reza Gallegos.

“Ya son dos años de gobierno muy criticado por las nulas obras públicas. En promesas de campaña y de inicio de gobierno veíamos a Juárez cambiado, pero en lugar de mejorar parece una ciudad de fin de mundo (exagerando un muy poco). Si de verdad ama esta ciudad hay que pedirle más compromiso a todo el Gobierno de Chihuahua, pero en especial a nuestro gobernador”, posteó el sacerdote Hugo Muñoz, en un comentario sobre la visita que en su muro de Facebook dio a conocer el dirigente municipal. Muy ilustrativo sobre el primer punto, ese desgaste que enfrenta la administración y el PAN.

En cuanto al segundo punto basta decir que Rocío Reza no viene a Juárez. No comprende que como dirigente estatal debe atender de manera especial este municipio que tiene el 43 por ciento del electorado y donde el PAN es la tercera fuerza política, luego de años de gloria que no ha logrado recuperar.





***

La dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, mandó llamar a todos los líderes estatales del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, para una reunión este día en la Ciudad de México.

Harán preparativos para sesión del Consejo Nacional morenista que será el domingo. Elegirán a nuevos titulares de diversas áreas partidistas que dejaron sus cargos para incorporarse al Gobierno.

El líder de Morena en la entidad, Martín Chaparro, partió ayer con la carpeta de pendientes bajo el brazo y se espera que vuelva con decisiones importantes para el lunes.

El profesor se perderá la visita del presidente López Obrador a Chihuahua, programada para el sábado, pero en Morena las formas son distintas. Hasta ahora han buscado cuidar la formas.





***

Toda la mañana tuvieron pasarela ayer los senadores de la Comisión de Transparencia en la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Entrevistaron a los candidatos a comisionado (a) del Instituto Nacional de Transparencia (INAI). Dirigió el encuentro el senador por el Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Es una la posición que será ocupada en el órgano transparente del país.

Los legisladores tuvieron de todo, desde gente experta hasta principiantes.

La buena impresión entre los ‘evaluadores’ fue conseguida por la candidata, comisionada del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, Elsa Bibiana Peralta.

Explicó con firmeza que ha sabido aguantar la presión política que le hizo la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para removerla; se amparó y consiguió quedarse de comisionada sola.

A los restantes tres comisionados se les venció el plazo y permaneció ella casi 10 meses en el puesto cuidando de la institución.

Demostró que sabe trabajar en equipo y que sabe negociar, a ella se debe que el pleno del INAI hubiera atraído todos los recursos de información local que no podía resolver Transparencia de la CDMX por no haber quórum.

El malo de la jornada fue quien se esperaba que así fuera, el aspirante Ernesto Villanueva. No perdió la oportunidad para mostrarse como se ha dicho que es. Un personaje lleno de rencores y de estilo violento.

Hubo un momento en que contradijo y respondió con malos modos al senador Damián Zepeda, del PAN, cuando éste le preguntó por qué había gente que lo considera conflictivo.

El aspirante se desquició. Le dijo al senador que él tampoco tenía la unanimidad del Senado y que también se decía que Ricardo Anaya era conflictivo... ¿Así o más claro?

Imaginemos, estimados lectores, si eso hizo cuando fue a pedir el respaldo de los senadores, cómo irá a ser con sus compañeros de pleno o con los funcionarios de la administración pública federal a la que seguro estará chantajeando a que abran o cierren información, pero es evidente que lo respaldan en Palacio Nacional.

Otras buenas comparecencias fueron las de Adrián Alcalá y Guadalupe Luna, el primero con sello PAN y el segundo PRD.