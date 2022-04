El sentido verdadero de la Semana Santa

La adversidades y dolores de la ruta migratoria son el calvario que deben atravesar los migrantes con la esperanza de una vida digna para ellos y sus familias. Esperamos que, al igual que el viacrucis del migrante, ese trayecto sea tan solo la transición a la Pascua.

¡Es Viernes Santo! Algunas tiendas están cerradas, en las calles y en las plazas de la ciudad hay poco movimiento, menos ruido y el tráfico ha disminuido. Hoy es “día de guardar”.

Nuevamente, camino al bulevar Gómez Morín hacía la intersección de la calle Neptuno hasta llegar al edificio al final de la calle, construido en ladrillo y cemento, lleno de dormitorios, árboles y flores donde personas de bien, con iniciativa de trabajo y amor, reciben a ciudadanos de todos los colores de piel, de todos los países, de todas las ideologías, brindándoles un espacio de ayuda y protección. Hay un ruido que apenas se percibe, otra vez pregunto por las almas de quienes ahí viven, hoy no hay fiesta, esta vez los habitantes de la casa están juntos, en la parte que corresponde a la capilla, clamando por sus familias, por su presente y futuro y agradeciendo el estar vivos a pesar de todo, dando el pésame a la Virgen María por la pérdida de su hijo, escuchando las siete palabras, están meditando y representando el viacrucis, ese que viven e identifican como propio.

Las noticias del primer trimestre del 2022 alertan sobre las dificultades que están viviendo los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos y sobre un flujo migratorio que continúa en aumento. En los diarios leemos con frecuencia la ola de secuestros y violencia que ciudadanos centroamericanos han estado sufriendo en Ciudad Juárez y en el mundo y nos alertan sobre un clima cada vez más hostil contra ellos. Las aprehensiones de menores no acompañados se han disparado. Los eventos de deportaciónes desde Estados Unidos van a la alza en comparación con la cantidad registrada en el mismo período en años anteriores.

Cuando el hambre arrecia, cuando no se tiene una vivienda digna, cuando no se tiene acceso a un trabajo capaz de sustentar a la familia, y hay que salir de los países de origen y migrar, llegando a las sociedades ricas y éstas les reciben, los usan… los explotan o les rechazan con brotes xenófobos o racistas, entonces se personifica el rostro del sufrimiento. Éste es el viacrucis de cada día, ellos se asemejan a Jesús, quien padeció abusos y expresiones de violencia durante su camino. Cada quien es libre de interpretar el sufrimiento de Jesús a su manera, yo diría que los migrantes representan ese otro crucificado.

Quizás ésta sea la causa por la cual muchas personas centramos más estos días en el dolor, cualquiera diría que nos gusta la celebración del sufrimiento. Pero la muerte de Jesús debe trasladarse a la vida cotidiana, a la comunidad inmediata de la que somos parte, para dar solución a los problemas que presentan nuestros hermanos, y lograr el objetivo perseguido. La palabra es muy clara: "Porque tuve sed, y me diste de beber; tuve hambre y me alimentaste; era forastero, y me acogiste; estaba desnudo, y me vestiste; enfermo, y me visitaste; en la cárcel, y viniste a verme."

Hoy, más que nunca, la historia y memoria migratoria personal o familiar debe movernos en la dirección del misterio del encuentro, ese encuentro con la persona migrante o refugiada que es también un encuentro con nuestra propia experiencia y realidad. Vale la pena recordar lo que decía hace unos años Carlos Galeano en su escrito Caminos de alta fiesta: «Quizá nos negamos a recordar nuestro origen común porque el racismo produce amnesia, o porque nos resulta imposible creer que en aquellos tiempos remotos el mundo entero era nuestro reino, inmenso mapa sin fronteras, y nuestras piernas eran el único pasaporte exigido».

El viacrucis no marca el fin. Debemos seguir andando hasta la resurrección. Sería un error quedarnos ahí. Jesús resucitó, hay esperanza y nos llama a ser sus discípulos en medio de un mundo de dolor. El viacrucis debe ser derrotado, Jesús ya está entre nosotros, en la mirada del necesitado, del desvalido, del migrante, de los invisibles, de los pobres. Jesús se representa también a través de sus hijos solidarios, activos y comprometidos, los que atienden el llamado, los que voluntariamente, preparan a diario alimentos para los cientos que pasan montados sobre la bestia, los que se convierten en su voz manifestando a gritos las injusticias, los que tienden la mano al pasar para levantarles y ayudarles en los refugios y albergues.

Que el recuerdo de la resurrección dé vida al mundo, nos lance al amor y a la solidaridad, y nos sintamos movidos a la misericordia.