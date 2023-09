El señor que vende pan

La actividad comercial constituye una de las contribuciones principales a la economía, de una localidad o área geográfica determinada. El comercio es un factor generador de calidad de vida para sus ciudadanos, promueve un atractivo y dinamismo a los municipios, por lo tanto, potencializarlo, implica trazar estrategias que impacten en las políticas públicas, sobre todo las que se hacen desde la competencia local.

De todas las definiciones posibles que se hacen de los pequeños comerciantes, podríamos tomar aquella que se refiere como un participante del mercado, cuya actividad de compra y venta es considerablemente pequeña, que le permite estar exenta de ciertos compromisos, y el comerciante independiente, como aquel, que al gestionarse así, no pertenece a una cadena de distribución o franquicia y en la que su superficie comercial, refiriéndonos al área de venta, no supera los mil metros cuadrados.

Hace años, en la ciudad de Chihuahua, estudiábamos para el Examen de Residencias Médicas, un niño vendía pan por las calles, decía que lo elaboraba su mama en casa, estaba delicioso y mi compañera de estudios, al ver que diario comprábamos, cierto día le negó la venta, me dijo que realmente era adictivo ese sabor y obviamente repercutiría en nuestro peso. Siempre pensé como le afectaba el desprenderse de sus pocos clientes, ya que se trata aun sin yo dimensionarlo, de una microempresa.

El día de ayer había un hombre vendiendo pan afuera de una tienda de autoservicio, no se le compró, pudiera pensar que por la prisa y no contar con dinero efectivo y al retirarnos del lugar, consideraba de cuanto dinero habría sido su venta ese día y si el no comprarle habría contribuido seguramente a no haber generado parte de su ingreso familiar.

Si bien estos casos caen en la categoría de los vendedores ambulantes, la cual se lleva a cabo principalmente en mercados o tianguis, en carritos de ventas, es muy similar a un comercio tradicional. También podríamos enmarcar aquí a los vendedores a domicilio o el llamado coloquialmente “punto medio” o mediante reuniones pequeñas de amigos o conocidos, las llamadas “nenis” también son parte del pequeño comercio.

Ayer, veía una recomendación de adquirir productos para las fiestas patrias, en los establecimientos de artesanías o de origen mexicano, ya que en las cadenas comerciales, los productos arriban, desde otros países como el gigante comercial China.

Las grandes corporaciones comerciales, sin duda son puntos que pudieran considerarse como parte del desarrollo urbano, de acceso a las familias a productos que difícilmente conseguirían en su andar diario, sin embargo también se desfavorecen los comercios menores, ya que sin duda como consumidores, al entrar a establecimientos de este tipo, hacemos compras necesarias e incluso las que no están contempladas, producto de la gran oferta y mercadotecnia. Por otra parte el pequeño comercio cumple con una función económica, ética y de sostenibilidad social, ya que incluso promueve un sistema de microcréditos, fomentando la cultura de la administración doméstica.

Algunas personas que por sus condiciones de movilidad no puedan acceder a los grandes almacenes, optarán por los pequeños comercios, además de crear vínculos de convivencia incluso, pero esto va más allá, ya que se han documentado al menos tres beneficios de los pequeños comercios: promueven el emprendimiento, complementan un sistema de distribución y favorecer la producción local.

Existen esfuerzos desde todos los niveles de gobierno para apoyar a las pequeñas empresas, pero resultan de poco alcance en la mayoría de los casos, siempre estará ese espíritu emprendedor, dependiendo de que se les brinde el espacio suficiente, y que sus productos no sean absorbidos por los emporios comerciales. Pero además se debe de buscar que estos sean eficientes y que entren en los márgenes de competitividad. Sin evitar hablar de las oportunidades, que luego parecen trabas desde el ámbito fiscal, el pago de impuestos, pues al estar insertos en la formalidad, también se amplían las oportunidades de créditos y apoyos, pero es una situación aún temida por muchos de ellos.

Y luego están las regulaciones comerciales, la tramitología. En este sentido, en Ciudad Juárez en el año 2022, cientos de microempresarios y comerciantes de la ciudad fueron beneficiados por el gobierno municipal, a través del programa Cruzada por tu Negocio, por parte de la Dirección General de Desarrollo Económico; para los juarenses que tuviesen un pequeño comercio o la intención de aperturar alguno, de una manera regular, enfocado al trámite de lo que se denomina obtener una licencia de operación. Actualmente existen cerca de doscientos mercados, entre los formales que pudieran ser ciento quince y cerca de noventa que no se han logrado constituir y hay un gran esfuerzo no solo por hacerlos formales , sino seguros y dentro de lo posible, en un orden.

¿Se han comido las grandes empresas a los clientes? Podemos llamar a esto una evolución, de cómo las personas adquieren sus productos, desde la “tienda de barrio” y es una consecuencia esperada de nuestras decisiones como consumidores. Quienes deciden un tipo de comercio, y por lo tanto se facilita el crecimiento de las grandes empresas, y otros simplemente deciden otra. En el sector comercial como en otros tantos, suceden trasformaciones en base a las condiciones mercantiles. Es decir tenemos una inercia que no se detiene en cuanto al crecimiento comercial.

El pequeño comercio, el que es independiente, es parte estructural de las llamadas PYMES o bien pequeñas y medianas empresas, eje central de las economías locales, debido a que si realmente se apuesta por mejorar su fuerza y dinámica, podría ser un generador de empleos y a su vez se constituirá como un cimiento sólido, donde se pueda reducir los niveles de pobreza y mejorar la calidad de vida y la posibilidad de un mejor desarrollo humano comunitario.

Consideraría comprar al señor que vende pan próximamente, y recomendar hacerlo también a mis allegados, pues en lo mínimo de esta cadena de factores, contribuimos a las economías locales. Descubrir la fórmula eficiente para desarrollar a cada quien desde su espacio es una gran tarea de gobiernos, organización y legislaciones… ¡Compre local!