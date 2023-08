El secuestro de la Educación en Chihuahua

Ray Bradbury, en su novela clásica Farenheit 451 retrata un mundo oscurantista, inquietante, donde se censura a la cultura, al conocimiento y libre pensamiento; donde los medios de difusión dictan el comportamiento humano y se queman libros para evitar cualquier atisbo de conciencia libre que impida el control de las masas.

La novela retrata un mundo donde los enemigos de los libros han tomado el poder y amenazan con desaparecerlos, como la biblioteca de Alejandría, la primera concebida como un faro del conocimiento pues aglutinaba obras de todas las culturas escritas hasta ese momento y está marcada en nuestra historia como uno de los peores desastres culturales, pero no es el único.

Los cruzados quemaron los libros en la toma de Constantinopla en 1204, lo hizo Hitler en 1933 y los fundamentalistas irakíes, apoyados por Estados Unidos en 2033 en la toma de Bagdad. Cualquiera que haya sido la época, quienes están en contra de los libros son los mismos, fundamentalistas o extremistas que buscan el control del pensamiento y el sometimiento del espíritu humano.

La extrema derecha actúa de la misma manera, son los cruzados o cristeros de nuestro siglo, los que en 1917 nacen como Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), después del triunfo de la Revolución Mexicana, para oponerse a la educación laica que se consagró en ese año en el artículo tercero de nuestra Constitución.

Desde su nacimiento, la Unión Nacional de Padres de Familia, como parte de la organización secreta de ultraderecha del PAN denominada El Yunque y ligada a la Iglesia Católica, ha pugnado siempre por una educación teocrática que ve cualquier expresión laica que busque el conocimiento y el pleno desarrollo del espíritu humano y de la sociedad, como un enemigo de sus intereses.

Así, con capas de cristeros o de cruzados del Siglo XIII, sacan del baúl de sus ancestros una guerra fría rancia y mohosa que dejó de existir hace casi 40 años. Si por casualidad alguno de ellos tuviera el hábito de la lectura sabrían que el comunismo nunca existió y que el socialismo se extinguió con la Perestroika en los años 80, pero tienen tanta aversión al conocimiento que generan los libros que no se enteran, no leen.

Además del Yunque y el PAN, la Unión está ligada a Provida, otra asociación de ultraderecha con marcada influencia religiosa y dirigida por la familia Serrano Limón, que en el sexenio de Vicente Fox vivió su apogeo y posteriormente su acaso cuando desvió recursos que le otorgaron para el equipamiento de centros de ayuda a la mujer, en compras millonarias de tangas, por la que Jorge Serrano Limón fue apresado y actualmente litiga para no pagar los 25.3 millones de pesos que se robó y una multa de 13.2 millones de pesos. Su hermano Francisco fue ex miembro de la organización de ultraderecha Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO), cuyos integrantes secuestraron y torturaron al periodista, ya fallecido, Miguel Ángel Granados Chapa. Francisco Serrano Limón, al mismo tiempo que exaltaba a Hitler y a Pinochet y predicaba los horrores de la sexualidad, abusaba de niños en el colegio La Salle. Después de años de litigio el colegio La Salle ofreció disculpas públicas, sin mencionar a Francisco Serrano Limón, por estas violaciones sexuales infantiles en sus colegios. Estas son las ligas de quienes se oponen a los libros de texto gratuitos (LTG), pero no es algo nuevo.

Los mismos que hoy revivieron la guerra fría para oponerse a los libros de texto y el nuevo modelo educativo, en 1969 se opusieron también a ellos, reviviendo la rivalidad entre el Estado y la Iglesia por el control del sistema educativo. Jaime Torres Bodet, Secretario de Educación Pública, vio la necesidad de cumplir con la gratuidad de la educación que mandata el artículo tercero de nuestra Constitución; “porque hablamos de educación, gratuita y obligatoria —advertía Torres Bodet— pero al mismo tiempo exigíamos que los escolares adquiriesen libros muchas veces mediocres y a precios, cada año, más elevados. Por tanto, es bueno que el gobierno invierta una pequeña parte del dinero del pueblo, en lo que el pueblo más necesita: en propagar hechos que lo instruyan, datos que lo informen e ideas nobles que aviven el poder de su espíritu”. Su propuesta fue aceptada por el entonces presidente Adolfo López Mateos.

En 2009, en Guanajuato, el PAN y la UNPF, herederos orgullosos de Torquemada, junto con la organización Suma tu Voz y la Coalición Ciudadana por la Familia, quemaron libros de biología de la Secretaría de Educación Pública, por las mismas razones que hoy argumentan en contra de los libros de texto gratuito: por mostrar los órganos reproductores del hombre y de la mujer, por mostrar información acerca de la equidad de género y por mencionar los anticonceptivos. Quien encabezó esta quema de libros fue la regidora del PAN en León, Hortencia Orozco Tejada y la presidenta de Suma tu Voz, Lourdes Cázares. Estas agrupaciones protestaban también por el retiro del libro de biología de la Secretaría de Educación de Guanajuato, basado en los conceptos religiosos de educación sexual en el matrimonio, la virginidad y la abstinencia.

En 1960 Pedro Vázquez Cisneros, del periódico Excelsior, tachaba al escritor Martín Luis Guzmán, titular de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (CONALITEG), de comunista y acusaba que los libros de texto fueron ilustrados por comunistas, que su contenido era antirreligioso y anticristiano y que, además, están mal escritos… ¿Les suena conocida esta frase? Que tiene errores que pregonan a cuatro vientos pero no dicen cuáles son, porque a pesar de que todos los libros tienen errores en su primera edición, así nacen, todos, no los encuentran, aún cuando han contratado a investigadores de cada tema para buscarlos.

Dicen que los libros de texto son comunistas porque habla de las clases sociales, ¿En un país tan clasista como México, mencionar a las clases sociales es ser comunista? Guadalupe Loaeza se debe estar escondiendo en los rincones detrás de “La Muñeca Fea”, temerosa de ser vista por el patrón de Javier Alatorre, Ricardo Salinas Pliego. Dicen que los LTG son comunistas porque se habla de “opresión”, como la de Salinas Pliego, quien obligó a ir al 100 por ciento de sus empleados a trabajar durante la pandemia, so pena de correrlos… o como la de Javier Alatorre, que sale a gritar consignas por orden de su patrón… vergonzante.

En 1960 la SEP identificó a las empresas editoras como el origen de las campañas en contra de los libros de texto gratuitos. Nada nuevo, actualmente se piensa lo mismo. En esa ocasión, Torres Bodet describió a los libros de texto de las editoriales españolas como mediocres y caros; evidentemente éstas atacaron al gobierno federal en cuanto afectaron sus intereses. En la actualidad, la pérdida para estas editoriales españolas asciende a más de mil quinientos millones de pesos anuales, según datos promedio de los dos últimos años; con Enrique Peña Nieto los contratos costaban el doble. Por si faltara algo, una de estas editoriales españolas es del Grupo Prisa, dueña del diario español El País y uno de los portavoces de la Unión Nacional de Padres de Familia.

En este mismo tono, la gobernadora de Chihuahua secuestra casi dos millones de libros para Educación Básica tras llamarlos “basura” y sin haberlos leído, el alcalde de Chihuahua llama a la quema y Marko Cortés, actual dirigente nacional del PAN, pide a las familias desechar los nuevos libros de texto gratuito de la SEP o, al menos, arrancar las hojas que consideren que no son adecuadas para la población infantil.

Detrás de este llamado cristero se bifurcan todo tipo de intereses que fluyen en dirección del dinero, del voto en 2024 y a ocultar un Gobierno mediocre, pero ninguno pensado en las niñas y niños de Nivel Básico, ni a elevar el nivel educativo en México que hoy ocupa el lugar 102 de 137 países.

Necesitamos rescatar la Educación de los colmillos de ambición política de unos cuantos.