-El salto del Cártel de Juárez por Villa Ahumada

-Cae en el PAN un tibio del corralato

-Molestaron a Joob en su cumple

-Peligroso cruce para el Bachi 19

No son comunes los pronunciamientos Públicos del Cártel de Juárez sobre ningún tema. Sus líderes han preferido la reserva y el perfil bajo desde siempre; desde su nacimiento con Amado Carrillo al frente.

Algunos de sus brazos armados con frecuencia firman sus acciones, en particular los Aztecas originales, o de la vieja escuela, o La Empresa; los Mexicles; y el principal de ellos, el nombre de batalla prácticamente en todo el estado, La Línea.

Ellos signan muchos de sus actos. El Cártel no. Antes eran mencionados oficialmente esos brazos en particular por los jefes de la Fiscalía General del Estado; actualmente no, pero Patricia González, Carlos Manuel Salas, Jorge González Nicolás y César Peniche, eran profusos al citarlos. Estos han sido los últimos fiscales anteriores al actual, Roberto Fierro.

Fue una sorpresa el domingo por la tarde-noche el “boletín” lanzado bajo la firma de Cártel de Juárez relacionado con la tragedia ocurrida el miércoles de la semana pasada en Villa Ahumada con saldo de 10 personas muertas y otras tantas heridas, embestidas por un tractocamión conducido por un chofer intoxicado con drogas.

El “comunicado” (publicado por distintos medios informativos) establece varias reglas de conducta para todos los traileros que transitan por las carreteras de Chihuahua a la hora de ingresar a los poblados y advierte que aplicará “30 tablazos” a quienes no acaten las indicaciones de reducir la velocidad o alcen “la voz a personas de establecimientos de comida”. Exigen respeto. “No existirá llamada de atención. Ya estuvo bueno”.

Los datos que contiene el texto, la redacción cuidada y la relación con los hechos del miércoles, hacen confiable el origen del documento virtual y su autoría. Villa Ahumada, además, sigue convertido en un bastión esencial para el Cártel; por lo tanto, los vendedores de burritos, los cientos de vendedores, permanecen bajo su protección.

Igual que en muchos municipios del estado, las policías ahí son prácticamente inexistentes aunque haya presencia hasta de la Guardia Nacional, con todo y cuartel.

“En política los tibios nunca hacen historia”, dice una añeja frase popular. Dante fue más lejos: no son dignos de estar ni en el infierno.

Esa fue la causa de la derrota del corralista, Ulises Pacheco, el pasado domingo al perder por escasos 50 votos la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Juárez.

El ahora también “medio” enemigo del gobierno de Maru Campos, quiso aplicar la misma fórmula que hace tres años le funcionó al presidente saliente de ese partido, Joob Quintín Flores.

Pacheco intentó ganarse a los votantes indecisos llamándolos a votar libres y condenando las presiones que desde Palacio estatal la aplicaron a quienes tienen una posición de trabajo en esa nómina, sin embargo, pronto se arrepintió y aseguró que de ganar la contienda trabajaría de la mano con el gobierno emanado del PAN.

Eso le restó credibilidad y votos, ya que de todos es bien sabido que el ahora derrotado no tiene una buena relación con la gobernadora, quien lo dejó calentando la banca en forma definitiva luego de que Ulises orquestara varias campañas mediáticas de descalificación en contra de los titulares de la Fiscalía General del Estado, tras enterarse de que era investigado por sustraer un vehículo oficial del Repuve, mismo que utilizó en su desastrosa campaña a diputado en la pasada elección que también perdió.

Ahora solo le queda seguir haciendo campaña para buscar una de las 100 posiciones del Consejo Estatal, pero en la que seguramente también será derrotado por no formar parte del “dream team” juarense para arma el “Club de Toby” del PAN estatal.

Ayer comentamos aquí sobre la fiesta TRIcolor que organizó el ahora expresidente del PAN municipal y próximamente excoordinador de la fracción de ese partido en el Cabildo, Joob Quintín Flores con motivo de su cumpleaños.

Lo de TRIcolor fue no solo por los adornos de fiesta mexicana colocados en el amplio jardín de la casona propiedad de icónico panista Don Alberto J. Torres, sino también porque fueron más los priistas que atendieron la invitación que los propios panistas.

Incluso, en la celebración hubo detalles que no pasaron desapercibidos para la mayoría de los asistentes, como por ejemplo cuando el director ejecutivo de la Junta de Aguas, Sergio Nevárez fue a saludar a la presidenta del PRI y sus huestes, Mireya Porras, y le sacó la vuelta a su exempleado, el panista Humberto “Chacho” Uranga y al recién despedido de la Dirección Comercial de la misma dependencia, Ramón Flores, hermano del cumpleañero.

Otro detalle fue la rabieta que se aventó el exdirigente panista cuando se enteró que su sucesora Xóchitl Contreras y su equipo no asistirían al conbebio.

Fue tal su enojo que ya entrado en copas la llamó para advertir que al diablo con la alianza hacia la presidencia del partido.

Y se lo cumplió. Los resultados del domingo salieron con calzador a favor de Contreras, quien en sus cuentas proyectaba un margen de triunfo de más de 100 votos, pero la ruptura con Quintín Flores, le redujo el margen a 50 sufragios de diferencia.

La reacción de la nueva presidenta blanquiazul resultó más violenta. Le retiró los votos necesarios para dejarlo fuera de la candidatura por un espacio dentro del Consejo estatal panista, aún debajo de un desconocido dirigente juvenil.

Los directivos del Colegio de Bachilleres 19 (junto a ICSA), otras autoridades de nivel estatal y de nivel municipal, Vialidad entre ellas, están muy en tiempo de evitar una tragedia entre las avenidas López Mateos y David Herrera Jordán.

Sobre todo en horas pico, a las siete de la mañana y una de la tarde, durante la entrada y salida de los alumnos, ese crucero resulta muy peligroso para los muchachos y para los mismos conductores porque hay un alto para quienes van por la Herrera, del Puente Libre hacia la Plutarco Elías Calles, pero nada, nadita, para los que van de la Heroico hacia la López y deben cruzar la Herrera.

Mientras los conductores que van por la Herrera hacen alto y esperan alguna chanza de seguir su camino exactamente del otro lado los estudiantes hacen lo mismo para cruzar de la Herrera y seguir por la López.

Prácticamente, todos los conductores deben dar un acelerón entre los espacios que van dejando quienes van por la misma López, surgidos de la Heroico. De todo hay entre los vehículos, desde los más chicos hasta camiones pesados.

Hay paso peatonal para los muchachos, pero se distingue poco. Urge atención al lugar.