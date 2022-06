-El ruin y cruel tiene cara de extesorero

-Montones bajo el sol por “situación fiscal”

PUBLICIDAD

-Poco menos que inútil ven a la CEDH

-Amanece Seguridad en local de Indios

Pasó la gobernadora del odio al síndrome de Estocolmo con el sorpresivo interlocutor que la abordó el lunes por la noche en una audiencia pública que encabezó en la ciudad de Chihuahua.

Así escribió ella en redes sociales tras el episodio:

“Un rostro conocido, con cubrebocas. Entre ruda e impotente le dije: ¡quítese el cubrebocas. Quería, debía terminar de reconocerlo”.

“Pues era él, uno de los testigos protegidos más ruines, crueles y mentirosos en mi audiencia de vinculación a proceso”.

La gran audacia del sujeto consiguió trocar el coraje de la Maru perseguida en precampaña y campaña electoral por el exgobernador Javier Corral que intentó llevarla a la cárcel, por compasión hacia el individuo que ahora tenía enfrente:

Siguió escribiendo:

“Su historia, la historia como la de muchos testigos protegidos es de terror. Amenazas, suicidios o intentos de suicidio. Persecuciones, vejaciones. Sustracción de ellos o de sus familiares”.

Hubo más en ese intercambio según las propias palabras de la gobernadora pero no los detalló en su texto ahora a la vista de quien desee desmenuzarlo. No aguantó tras la plática y se levantó de la mesa a llorar, “porque las lágrimas limpian el alma”.

Si estamos hablando del mismo testigo protegido que reúne las características descritas por Maru, “el más ruin, cruel y mentiroso”, y que además logró identificar uno de los secretarios presentes en la audiencia, Ignacio Galicia, secretario de Desarrollo Humano, estaríamos hablando de Joaquín Francisco Hernández Vega, tesorero en la administración de César Duarte y acogido luego en la Junta de Aguas por Corral. Según su declaración patrimonial en 2017 ganaba arriba de 50 mil pesos mensuales, pero presumiblemente movía muchos millones en efectivo.

Él, igual que el resto de los testigos protegidos, buscan al menos la comprensión de la nueva clase política en el Gobierno estatal debido a que, si bien atendieron órdenes del corralato contra decenas de exfuncionarios, empresarios y muchísimas otras personalidades ligadas a la administración de Duarte, lo hicieron mediante literal tortura para no ir a la cárcel.

Pero confesiones como la recibida en persona por la gobernadora dan pie al inicio automático de las investigaciones correspondientes y eventuales castigos a los responsables; a decir, el propio exgobernador Corral Jurado; el exfiscal, César Peniche; y por lo menos tres agentes del ministerio público participantes en las “torturas”, Beatriz Bermúdez, Claudia Chávez y Francisco González.

Ese testigo protegido es solo uno de los muchos que deberán engrosar el o los expedientes de los Torquemadas corralistas.

***

A pulso logró el empresario de la ciudad de Chihuahua, Edibray Gómez, ganarse el corazón de Palacio de Gobierno y ser considerado para ocupar la flamante nueva Secretaría de Turismo.

Hace poco terminó su período al frente de la Cámara de Comercio en la capital del estado. Desde ahí fue jalado por Javier Corral para algunas maniobras menores sobre temas como la pandemia, pero pudo brincar en tiempo y colocarse discretamente al lado de la hoy gobernadora, Maru Campos, desde la precampaña.

Igual que la unanimidad del sector privado, Edibray apoyó con todo la campaña electoral de la panista. Una vez ganados y pasada la euforia de la toma de protesta y todos esos protocolos, trabajó por algunos meses para colocar como cereza del pastel a un sucesor en Canaco también afín al nuevo régimen, Omar Armendáriz.

Tendrá poco tiempo Edibray para estructurar la nueva Secretaría e incluir como la parte más importante de Chihuahua en el ramo turístico, Ciudad Juárez, y su 40 por ciento de población.

En ese sentido el reto será doble pues al sector privado juarense no le cayó mucho en gracia el nombramiento, no por tratarse de Edibray, sino porque no fue uno de los suyos el nuevo secretario.

***

A quien convendría escuchar algunas recomendaciones sobre lo extremo del clima en la frontera, es a la nueva administración del SAT en Juárez.

Están sometiendo a los contribuyentes a esperar la realización de sus trámites en condiciones auténticamente peligrosas.

Derivado de cambios en la política fiscal federal que requieren de actualizaciones en la llamada constancia de situación fiscal o trámites diversos ante esa dependencia, el número de contribuyentes que acude a las oficinas del SAT se ha incrementado considerablemente.

Eso genera filas enormes que prácticamente llenan de personas todo el centro comercial en el que se ubican sus instalaciones en Paseo de la Victoria y Teófilo Borunda. Si con el replaqueo metálico hubo escandalera y finalmente lo solucionaron, acá debieran hacer lo mismo.

El problema es que hacer una fila de más de dos horas bajo los inclementes rayos del sol del desierto, rozando los 40 grados de temperatura, es inhumano y poco digno. Las imágenes en versión digital de La Columna hablan por sí mismas.

El estacionamiento del centro comercial, a pesar de ser grande, no cuenta con los espacios adecuados para brindar un servicio básico al que presta el SAT.

Es urgente que la nueva administradora, que todavía no es presentada a la población juarense, atienda este tema, antes que algún caso de salud entre los contribuyentes complique la imagen de esa vital instancia.

***

Poco menos que inútil, así de ese tamaño, es como ven a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) desde el Congreso del Estado, que está como un tema remarcado entre los asuntos que todos los días son rebotados con la Secretaría General de Gobierno.

La desaparición del ombudsman estatal, Néstor Armendáriz, de la escena pública, en nada ha ayudado a la imagen y percepción del organismo. Su estrategia de nadar de muertito los últimos meses más bien le ha salido contraproducente.

Por eso, en la evaluación de los montones de organismos autónomos existentes en el estado, es la CEDH uno de los peor calificados, pues es poco su trabajo e inferior todavía el uso de las facultades legales que posee.

El presidente del organismo debería preocuparse y ocuparse no solo por aparentar algo de trabajo, sino por cuidar el cargo que no está mal remunerado precisamente para que la comisión pueda enseñar los dientes de vez en cuando.

Pero contrario a ello, Armendáriz Loya ha optado por bajar el perfil hasta lo más profundo, sin meterse siquiera a estudiar el futuro político y jurídico del organismo, pese a que está en marcha una reforma constitucional estatal sin precedente.

La revisión de esas instituciones autónomas dotadas con altísimos presupuestos coloca a la CEDH entre los campeones con mayor gasto.

La inversión pública en la materia sería lo de menos si justificara con hechos lo que se va en cubrir sueldos y servicios generales, lo que ronda los 90 millones de pesos al año.

Así las cosas, no tardan en surgir versiones de que le van a recortar el periodo al ombudsman, que concluye en 2024, ante las presiones para transformar el organismo en algo más proactivo y de mayor utilidad pública.

***

El secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, y todos los subsecretarios y directores de la dependencia estatal (salvo el área de Movilidad y Policía Vial que mantienen su sede en Chihuahua), amanecieron ayer en Ciudad Juárez.

El área que acondicionó la SSPE para cumplir con su traslado a la frontera fue el local que antes había utilizado el desaparecido equipo de futbol Indios de Juárez, un inmueble industrial adaptado con oficinas sobre el eje vial Juan Gabriel.

El traslado de la dependencia de la capital a la frontera quedó prácticamente concluido con la llegada de los administradores y los mandos a despachar desde aquí a partir de ayer; la parte operativa ya se había adelantado desde hace semanas.

Quedaron pendientes únicamente algo del equipo policiaco, redes y conexiones que estaban en el C-4 de Chihuahua y vehículos blindados que habrán de arribar en las próximas horas.

No hubo alguna ceremonia oficial de arranque de la dependencia porque entre los días 8 y 9 de este mes, en gira de la gobernadora Maru Campos, habrá de realizarse un acto público formal para reforzar el compromiso cumplido de la mandataria estatal.

Desde este lugar acondicionado, la SSPE despachará durante más de año y medio en lo que es construida la Torre Centinela en el Centro de la ciudad, proyecto que apenas está en sus inicios y que todavía deberá enfrentar varios retos.