El revanchismo político de Maru

En plena época navideña, la gobernadora Maru Campos señaló –con dedo flamígero– a los presuntos responsables de la falsificación de las firmas y sellos del notario público Luis Raúl Flores, argumentando que el móvil de dicha falsificación fue para “simular que los recibos de la nómina secreta del exgobernador César Duarte fueron certificados”; para después, “realizar el montaje…”

Maru fue contundente: “sabemos quiénes lo hicieron”. La afirmación fue en plural; es decir, involucra a varias personas: “Habrá procedimientos en contra de los responsables de fabricar las presuntas copias, para garantizar que estas acciones no vuelvan a repetirse”.

Maru fue más allá al afirmar que “es una vergüenza que estuvieran pidiendo notarías públicas después de haber hecho lo que hicieron”. Y a pesar de evitar dar a conocer el nombre de los exservidores públicos involucrados, resulta evidente la referencia a dos exfuncionarios corralistas: la exsecretaria del Trabajo, Ana Luisa Herrera, y el exdirector del Registro Público de la Propiedad (RPP), Daniel Olivas.

Recordemos que hace unos meses, Ana Luisa fue la candidata única a la titularidad de la Notaría Pública No. 12; pero “fue dejada plantada por un jurado de tres notarios que la examinarían para obtener la patente notarial”. Tal desplante fue un acto de repudio del gremio de los notarios públicos por la acusación en contra de Luis Raúl Flores.

Asimismo, corrió el rumor de que el entonces director del RPP también tenía la intención de obtener la patente de la Notaría Pública No. 14; sin embargo, en ningún momento dio inicio al procedimiento para designar al nuevo fedatario.

La respuesta de los presuntos responsables de la falsificación de certificaciones notariales no se hizo esperar. Ana Luisa señaló que en los comentarios de la gobernadora no se hace referencia expresa a ella… “además de que no habría motivo, ya que no se ha hecho nada fuera de la ley”.

Por su parte, Daniel Olivas manifestó desconocer los hechos a que hizo referencia la gobernadora, por lo que “esperaría a que le dieran la posibilidad de dar su versión, ya que no sabe de qué documentos se trata”.

Asimismo, Daniel negó haber participado en la fabricación de pruebas de la denominada Nómina Secreta. “Me gustaría en todo momento que mandaran citar para aclarar todos los asuntos… buscaré personalmente a Maru Campos para aclarar el tema, (porque) la mandataria está siendo mal informada”.

Ahora bien, comparto con Maru la amarga experiencia de ser víctimas de la imputación de un delito fabricado dolosamente. Comparto con ella, también, la infame parcialidad de los agentes del Ministerio Público (MP) y de los Jueces de Control, con la insana intención de perjudicarnos lo más posible.

A pesar de ello, Maru repite en el mismo error de Javier ‘El Inútil’ Corral: “emitir” –sin que existan indagatorias ministeriales previas– una sentencia mediática en contra de los exfuncionarios corralistas, sin darles oportunidad de ofrecer pruebas de descargo ante el MP.

A mi parecer, el revanchismo político no debe llegar al extremo de repetir vicios procesales denigrantes y humillantes como los cometidos en los maxijuicios; en los que los imputados sufrieron tortura psicológica, extorsiones y retenciones ilegales para forzarlos a convertirse en testigos protegidos.

Hace unos días, la propia Maru declaró que “estamos hablando de abuso de autoridad, vulnerabilidad a los derechos humanos y de los principios básicos de las garantías individuales de los chihuahuenses y del uso de instituciones públicas para fines personales y políticos. Esto no se había visto desde hace 50 años”.

Esta declaración pública obliga a Maru a dignificar la procuración e impartición de justicia, evitando inmiscuirse en cuestiones que competen únicamente a la Fiscalía General y al Poder Judicial.

Estaré atento a que en los nuevos ‘Expedientes X’ se garanticen los principios de inocencia y debido proceso de los inminentes imputados corralistas.