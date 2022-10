El reto de los partidos políticos

Los partidos políticos han encontrado la forma de monopolizar el poder político en nuestro país. En México, aquellos que desean incursionar en la vida política encuentran el camino más fácil por vía de los partidos. Quienes defienden a los partidos políticos presumen una estructura, una organización, un diseño, lo que permite un movimiento de gran cantidad de personas que al final se traducen en votos efectivos.

Ciertamente existen poquísimas excepciones, como fueron los candidatos independientes. En Ciudad Juárez tuvimos un candidato independiente, que se convirtió en el primer alcalde de la ciudad sin tener un enlace partidista (aunque algunos otros lo identificaban con el PRI). Al final, este candidato independiente se dio cuenta de lo costoso que resultaba mantener el poder sin el monopolio partidista, por ello, abandonó todo principio que abanderaba y decidió ser militante de Morena.

Actualmente, nos encontramos rodeados de cambios, y la política es uno de ellos. El partido del poder dice estar acabando con “la mafia del poder”; sin embargo, resulta evidente que “la mafia” no desaparece, solo cambia de manos, pero en esencia es lo mismo, llegar al poder y mantenerlo a toda costa sin importar como.

No hay una forma de gobierno perfecta, y tampoco hay partidos políticos perfectos, aunque algunos se desgarren el alma por creerlo y afirmarlo. Los partidos de izquierda culpan a los derechistas, los partidos de derecha culpan a los izquierdistas, ambos se han convertido en irracionales, en fanáticos incapaces de formular una sola idea funcional.

Entonces, la desgracia del ser humano no radica en su forma de gobierno, sino en el deseo incesante de querer poseerlo todo, de gobernarlo todo. Y esto nos lleva a una realidad, la derecha fracaso por querer poseerlo todo, y la izquierda fracaso por querer dominarlo todo.

Ahora en nuestros días, los partidos políticos dicen encontrarse en un periodo de “reestructuración”, y quieren hacer esa reestructuración desde el interior, desde su burbuja partidista. Dicen que tiene que “redefinir” sus principios y valores, pero esa redefinición es de escritorio, donde solo ellos se entienden. El verdadero reto de los partidos políticos es generar la confianza de las personas en su organización. Convencer a la población de que su fórmula organizacional de verdad funciona, y eso se logra en las calles, con las personas, teniendo contacto con la sociedad, y no hablo de ensuciarse los zapatos cuando se inunda una colonia o un fraccionamiento, tampoco de regalar cobijas en invierno, hablo de entender a la sociedad como punto medular de su estructura, de ver a las personas como sujetos de interacción y no como simple ganado que pueden dominar cuando llegar a ocupar los cargos de poder.

Por lo tanto, la figura del “Partido Político” esta muy desgastada, pero esta muy lejos de desaparecer, queramos o no es la manera (aparentemente) más democrática para acceder al poder. Como comúnmente se dice, llegar o acceder es lo fácil, lo difícil es mantenerse. Y en mi opinión allí radica el segundo problema de lo partidos, considerar que la meta es ganar elecciones, y en realidad es solo el principio, deben demostrar a sus votantes que su elección fue la correcta. Por ello, de nada sirve jactarse de tener millones de votos, y creer que con eso se tiene legitimidad para el futuro, pues la legitimidad se agota en el momento de la votación y esta tendrá que seguir siendo renovada.

He aquí el reto de los partidos políticos, reconstruirse, restructurarse, pero desde el pueblo, no desde el escritorio, de lo contrario terminan siendo trabajadores de cuello blanco, esclavos de un poder que tienen, pero no ejercen, finalizan arrodillados ante el partido, dando la espalda a la población.