El reto de educarnos para la paz empieza por mí

Solemos comentar con la familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, lo que nos genera vivir en un ambiente de violencia como en el que lamentablemente estamos inmersos. Nos causa miedo, enojo, frustración, impotencia, desesperanza, entre otros sentimientos desagradables y dañinos para nuestra salud emocional, física y espiritual.

El bombardeo de noticias en la televisión, el periódico, los videojuegos, las películas y series de televisión, internet y redes sociales con contenidos agresivos, violentos… es tan continuo que parece perderse la delgada línea entre realidad y ficción. El riesgo es normalizar este entorno. Nuestros niños, niñas y jóvenes están creciendo con la idea de que este tipo de interacción es la “normal” y entonces está bien, así es.

¿Cuándo parar? ¿Cómo parar? Empecemos por nosotros mismos, desde casa, con quienes convivimos a diario. No está bien hacer bromas de las personas por alguna condición física como estar gorditos, o delgados, tener alguna discapacidad física, o no tener habilidades para algún tipo de juego, condición socioeconómica favorable o precaria, ser hombre, mujer o tener cualquier orientación sexual, afiliación política, religión, color de piel, nacionalidad, etnia.

Lo normal es ser diferente. No hay nadie igual en el mundo y no terminamos de comprenderlo, de aceptarlo. ¿Te quieres fijar en las diferencias o en las similitudes? Tú decides. No se trata de querernos todos sino de respetarnos.

Se ha realizado a nivel mundial algunos esfuerzos encaminados a promover la cultura de la paz.

En el año 2000, la UNESCO difundió un manifiesto para la cultura de paz y no violencia, dirigido a todos los ciudadanos del mundo. Parte de su contenido es:

Reconociendo mi parte de responsabilidad ante el futuro de la humanidad, especialmente para los niños de hoy y de mañana, me comprometo en mi vida diaria, en mi familia, en mi trabajo, mi comunidad, mi país y mi región a:

• Respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin discriminación ni prejuicios;

• Practicar la no violencia en todas sus formas: física, psicológica, económica y social…

• Compartir mi tiempo y mis recursos materiales cultivando la generosidad a fin de terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica;

• Defender la libertad de expresión y la diversidad cultural privilegiando siempre la escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo, ni a la maledicencia y el rechazo del prójimo;

• Promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en cuenta la importancia de todas las formas de vida y el equilibrio de los recursos naturales del planeta;

• Contribuir al desarrollo de mi comunidad, propiciando la plena participación de mujeres y el respeto de los principios democráticos, con el fin de crear juntos nuevas formas de solidaridad”

Podemos empezar a entrenarnos para desarrollar habilidades que nos ayuden a promover una cultura de paz, de respeto, de inclusión.

Te comparto un ejemplo sencillo: un grupo de señoras se reúnen una vez al mes para tomar el cafecito, tejer, jugar cartas y platicar. Desde hace dos años se les ocurrió poner una regla: si quieres criticar a alguien, primero tienes que decir por lo menos tres cualidades de esa persona. Ha sido todo un reto, pues estaban acostumbradas a criticar “sin piedad”. Ahora cuidan mucho lo que dicen. Resaltar las cualidades de la otra les ayuda a verse de otra manera. Sus relaciones son más estrechas y satisfactorias.

¿Qué puedes hacer tú con las personas de tus círculos cercanos para abonar a la cultura de paz?

