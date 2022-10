El resurgir de una zona importante

En su más reciente visita, uno de los aspirantes morenistas a la Presidencia de la República sorprendió a muchos al afirmar que traía un proyecto para remodelar y rescatar la abandonada Plaza Cervantina que se encuentra escondida y olvidada en el Centro Histórico de la ciudad. Desde luego que esta noticia fue bien recibida por los juarenses, especialmente la comunidad cultural que nunca se ha olvidado este espacio.

La Plaza Cervantina es un lugar que ha sobrevivido a través del tiempo y que tiene especial significado para muchos juarenses. Este abandonado espacio público se niega a fenecer a pesar del desdén y de la apatía de gobiernos municipales anteriores. Sin embargo, las palabras del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, revivieron las esperanzas de que ese espacio que ha servido para las manifestaciones artísticas y culturales pueda ser rescatado.

PUBLICIDAD

A lo largo del tiempo distintos artistas y colectivos locales se han dedicado a realizar eventos culturales en la Plaza Cervantina. Lo hacen por iniciativa propia y casi siempre con escasos recursos. Sin embargo, es poco lo que se ha logrado para detener el deterioro del entorno donde se encuentra. Desde luego que el factor de la seguridad es importante y se debe priorizar su reforzamiento. La gente no quiere ir al Centro por temor a la inseguridad.

Es por eso que cualquier intento de rescate de esta plaza que se ubica en la manzana frente al antiguo edificio de Correos, por las calles Lerdo, Ignacio Mejía y Ramón Corona, debe ir acompañado de la recuperación de los niveles de seguridad. Incluso dotar de vigilancia permanentemente al sector ayudaría mucho para que fuera exitoso el rescate.

Varios colectivos buscan integrar varios espacios con vocación artística y cultural, entre ellos la Plaza Cervantina. Con esto se pretende realizar un proyecto de integración cultural y rescate del Centro Histórico. Existe un proyecto de crear las famosas callejoneadas, como existen en otras partes del país, y uno de los puntos de reunión sería esa emblemática plaza.

Ojalá y realmente se haga un verdadero rescate, que sea permanente y duradero. Y que no solo quede en promesas de un aspirante presidencial que anda encampañado desde hace meses. Ya pasaron varios meses desde el anuncio y en concreto no hay nada. Ni siquiera más información. En su próxima visita el secretario y presidenciable Adán Augusto no puede venir con las manos vacías a Juárez, porque pierde sin duda simpatía entre los fronterizos. Algo debe mostrar de avances en el tema.

Urge el resurgir de esa emblemática zona porque ahí se dio el origen de esta ciudad. No es posible seguir abandonando los espacios públicos de los juarenses.